La presencia materna es fundamental para los hijos. Lamentablemente, las redadas realizadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han resultado en la separación de numerosas familias. En esta ocasión, quiero contarte el caso de dos adolescentes de Riverside, California, quienes aún no asimilan que su madre esté bajo arresto en el Centro de Detención de Adelanto.

Todo comenzó a principios de julio, cuando Angela García, acompañada de su hijo mayor, se dirigía a su trabajo como de costumbre. Sin embargo, nunca imaginó que sería interceptada por autoridades migratorias. Fue un momento traumático, pues los agentes destrozaron las ventanas de su coche.

Esta madre, quien residió en Estados Unidos por más de 25 años, dedicó gran parte de su vida a este país. La perseverancia y el esfuerzo le permitió fundar su propio salón de belleza, pero este sueño parece llegar a su fin tras su reciente arresto.

Ambos hijos han asegurado que extrañan a su madre. Cuentan los días para tenerla de regreso. (Crédito: NBCLA / YouTube)

Su hijo menor, de iniciales A. F. G., considera que esta detención es injusta. Fundamenta su argumento en que su madre no ha estado involucrado en problemas legales desde que llegó al país norteamericano.

“Ha sido un gran shock y aún más estrés para nosotros. Es difícil decir qué vamos a hacer”, declaró uno de los hijos de Ángela a CBS News.

Desde que su madre fue arrestada, ambos sienten que están viviendo un "estrés". (Crédito: NBCLA / YouTube)

Está ayudando a otros

Pese a que está recluida en una prisión de inmigrantes, Angela ha demostrado ser una ciudadana de bien. Según el relato de sus familiares, ella está cumpliendo funciones de voluntaria, ayudando a otras personas detenidas a cortarse el cabello.

El buen accionar de su madre ha sido suficiente motivación para que sus dos hijos se mantengan, fuertes, pese a la adversidad que están atravesando. Es primera vez que están separados por un periodo tan prologando

“La amo y no quiero que esté triste. Seguiré persiguiendo mis sueños y metas. Ojalá pudiera verme alcanzarlos”, declaró A. F. G.

