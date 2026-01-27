La tormenta invernal que azotó a Estados Unidos durante el fin de semana dejó algo más que paisajes blancos: lluvia helada y nieve transformaron entradas de casas, porches y parabrisas en auténticas pistas de patinaje. Para millones de personas, limpiar el hielo se volvió una tarea lenta y frustrante, sobre todo cuando no se tiene a mano sal de roca o cloruro de calcio, los productos más usados para derretirlo. Incluso algo tan cotidiano como preparar el auto para salir a trabajar puede convertirse en una prueba de paciencia cuando el parabrisas está completamente congelado y no hay soluciones descongelantes cerca. En ese contexto, muchos buscan alternativas rápidas, caseras y efectivas para recuperar la movilidad y la seguridad alrededor de su hogar. Y ahí surge la gran duda tras esta tormenta invernal que golpea EE.UU.: ¿el hielo no se derrite en tu entrada?

Opciones caseras para derretir el hielo

Cuando los productos tradicionales escasean, algunos artículos del hogar pueden marcar la diferencia en zonas pequeñas y específicas.

Sal de mesa: Aunque suene sorprendente, la sal común puede ayudar a romper el hielo y la nieve. Eso sí, solo funciona cuando la temperatura está por encima de los 15 grados Fahrenheit. No es ideal para grandes superficies, pero resulta útil en escaleras o tramos reducidos.

Bicarbonato de sodio: De acuerdo con AccuWeather, mezclar 100 gramos de bicarbonato con un galón de agua puede ayudar a despejar el hielo en algunas aceras. Además, es una opción más amigable para las mascotas.

Vinagre con agua: En momentos de apuro, combinar vinagre con agua tibia puede servir. El ácido del vinagre contribuye a descomponer el hielo, mientras que el calor del agua acelera el proceso de derretimiento.

Restos de café: Los posos de café usados también tienen su truco. Al esparcirlos sobre el hielo, el calor residual del agua caliente con la que se preparó el café ayuda a derretirlo y las partículas aportan tracción para evitar resbalones.

Tras la tormenta invernal, miles de hogares en EE.UU. buscan formas rápidas de derretir el hielo. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

¿Cómo quitar el hielo del parabrisas más rápido?

La forma más efectiva sigue siendo encender el vehículo y activar el desempañador con aire caliente. Si se necesita una solución más veloz, la American Automobile Association (AAA) recomienda usar un spray comercial descongelante para vidrios, aunque advierte que podría afectar la capa protectora de cera del auto.American Automobile Association

La reciente tormenta invernal que afecta a EE.UU. complica la movilidad y eleva el riesgo de accidentes. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Cómo preparar tu propio descongelante

Si prefieres una opción casera, la AAA sugiere mezclar una parte de alcohol isopropílico con dos partes de agua en una botella con atomizador. Añadir unas gotas de detergente ayuda a que la mezcla se adhiera mejor al hielo y facilite su eliminación.

Tras una tormenta invernal intensa, no siempre se trata de tener el producto perfecto, sino de saber qué usar con lo que hay en casa para recuperar la seguridad y evitar accidentes.

