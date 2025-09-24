Los operativos realizados por ICE han provocado que muchos inmigrantes se manifiesten; mientras que otros toman acciones poco éticas que podrían traer graves consecuencias. Por suponer, Gregory John Curcio, de 68 años, fue arrestado por los agentes federales debido a que filtró información confidencial de una abogada perteneciente a la agencia en mención.

Según lo anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), este adulto mayor habría creado una publicación en la red social Facebook. El hombre alegó que la letrada era “agente de ICE” y, no contento con ello, reveló la dirección de su domicilio con el propósito de que le generarán algún daño físico.

“Curcio también publicó la dirección de la casa de víctima (la abogada) con instrucciones de atacarla en otra cuenta de redes sociales”, se lee en el comunicado publicado por DOJ.

Los agentes federales de inmigración fueron capaces de capturar a este hombre tras una ardua investigación. (Foto: Lawrey / iStock) / Lawrey

La agraviada declaró que este hombre de 68 años había residido anteriormente en un complejo de apartamentos donde habita su madre. Aunque ambos no se conocían, Gregory la acosaba y amenazaba durante años.

“La denuncia alega que Curcio hizo acusaciones falsas y participó en una campaña de acoso contra la víctima su familia desde el mes de enero del 2024″, explica la agencia.

¿Cuánto tiempo pasará en prisión si se confirma que es culpable?

Respecto a la ley federal, los ciudadanos no tienen la potestad para publicar información personal sobre individuos cubiertos, entre los que se incluyen empleados federales. Para el fiscal federal interino, Bill Essayli, pondría “en peligro la seguridad personal del agente y la de su familia”.

Por esta razón, Gregory Curcio podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal si es declarada culpable. Por el momento, la Oficina de Responsabilidad del ICE sigue investigando el hecho.