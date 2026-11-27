La tecnología ha sido fundamental para la humanidad; nos ayuda a resolver distintos inconvenientes en cuestión de tiempo. Hoy, te quiero contar la historia de un hombre de California que pudo localizar a su mascota extraviada usando un llamativo dispositivo de la marca Apple, el cual fue fundamental para que sea rescatado del espacio donde quedó atrapado. Conoce más detalles del hecho en las siguientes líneas.

Tomando en cuenta la información compartida por People , el dueño —quien no se reveló su identidad— estaba en la constante búsqueda de su gato; sin embargo, logró recordar que su mascota contaba con un Apple AirTag sujeto a su collar.

Los AirTag son pequeños localizadores de objetos que operan mediante tecnología Bluetooth y banda ultraancha, apoyándose en la aplicación “Find My” y en los dispositivos Apple que se encuentren cerca. En términos simples, estos dispositivos permiten ubicar llaves, mochilas, carteras, iPad u otros artículos.

Por fortuna, el gato fue rescatado de manera segura, aunque fue llevada a una veterinaria para que se examinada. (Crédito: CAL FIRE/Riverside County Fire Department / Facebook)

Esto demuestra que el individuo tuvo la ingeniosa idea de sujetar un AirTag al collar de su animal ante la posibilidad de que se perdiera y, por fortuna, la medida dio resultado.

Para su sorpresa, ubicó a su mascota “en un hueco de apena 4 a 5 pulgadas de ancho entre dos muros de contención de 8 pies de altura”, así lo explicó el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside mediante un post de Facebook .

Fue así que el cuerpo de Bomberos y los Servicios para Animales del Condado de Riverside (RivCo Shelter Pets) acudieron ante el llamado para iniciar el proceso de rescate. Usando un equipo especializado, el felino pudo liberarse de esta difícil situación.

“El gato se reunió con su dueño y fue llevado a un veterinario de emergencia para recibir tratamiento. ¡Gran trabajo en equipo por parte de todos los involucrados en la llegada de este miembro de la familia peludo a un lugar seguro!“, se lee.

Si bien Apple señala que un AirTag debe ser sujetado únicamente a objetos cotidianos, este accesorio fue clave para que este pequeño gato pudiera ser rescatado y permaneciera —por más tiempo— junto a su dueño.