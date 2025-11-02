La violencia nunca será el camino adecuado para solucionar algún inconveniente, pues esa decisión agravaría la situación. Recientemente, un hombre de Fort Myers, una ciudad perteneciente a Florida, fue arrestado por los oficiales federales debido a que publicaba amenazas graves en contra de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) .

Según un comunicado de prensa difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el presunto responsable es Joseph Giancola, quien usó su cuenta en la plataforma Bluesky para hacer esta mala práctica.

Las frases amenazadoras no son recientes, pues se detectó que dichas publicaciones se realizaron a mitades del presente año. Estos ‘posts’ realizados por Giancola incentivaban a que se usen armas de fuego o cualquier objeto contra los uniformados.

Joseph Giancola Jr. fue arrestado por los agentes federales. Será procesado por su accionar. (Crédito: NBC2 News / YouTube)

Ante el hecho, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, enfatizó su indignación por estas incitaciones a la violencia contra el personal de la agencia de inmigración. Además, lanzó una contundente advertencia.

“Este cobarde individuo profirió repetidas y repugnantes amenazas de muerte contra agentes de ICE. Ahora se encuentra bajo custodia de ICE y será procesado con todo el rigor de ley. (...) Nuestros agentes experimentan un nivel de violencia y amenazas sin precedentes contra ellos y sus familias. ¿Amenazas con violencia o muerte a nuestros agentes? Terminarás tras las rejas como este individuo", se lee.

Esta es una de las publicaciones realizadas por el detenido mediante la plataforma social Bluesky. (Crédito: NBC2 News / YouTube)

Según lo detallado por la funcionaria estadounidense, las agresiones y amenazas de muerte contra las autoridades de ICE han incrementado exponencialmente. Según los datos del DHS, aumentaron a más de 1.000% y 8.000%, respectivamente.

Este notorio rechazo se debe a los distintos casos donde pone en evidencia a los agentes federales de inmigración usando su fuerza excesiva para detener a cualquier inmigrante que considere indocumentado. Es importante mencionarte que hasta los propios ciudadanos estadounidenses han sido interceptados.