Un conductor de Pensilvania protagonizó una peculiar historia al descubrir que un gato había viajado oculto en la parte frontal de su vehículo durante su largo trayecto por la carretera. En ningún momento sospechaba que llevaba a este felino atrapado en un situación de peligro; sin embargo, esta travesía tuvo un buen final, ya que este pequeño animal fue rescatado. Esta nota te revelará más detalles sobre este rescate que ha obtenido gran repercusión en redes sociales.

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Los detalles precisos fueron brindados por el Departamento de Policía del Municipio de Kennedy, cuyos agentes protagonizaron este rescate. Mediante un comunicado en su cuenta de Facebook relataron cómo fue la intervención para que este gato aún permanezca con vida.

La agencia policial precisa que recibieron un llamado, el cual el remitente le informó que un felino había quedado atascado en la parrilla de un coche que era conducido por un hombre que residía en Kennedy Highlands, situado en el estado de Pensilvania.

Ante la alerta, las autoridades del orden y trabajadores del departamento de carreteras acudieron al lugar de los hechos para realizar una rápida intervención. Con una precisión absoluta, el personal logró rescatarlo sano y salvo.

Ante el llamado realizado, las autoridades y otras personas acudieron al punto citado para rescatar al pequeño gato. (Foto: cortesía Kennedy Township Police Department)

Nunca se dio cuenta de su presencia

Lo interesante de esta historia es que el conductor realizó un viaje desde Breezewood hasta Kennedy Township; se trata de un trayecto largo, que obligaba al hombre a trasladarse a más de 160 km/h. En ese traslado, no se percató la presencia del pequeño gato.

A dicha velocidad, existía una gran posibilidad de que este felino perdiera el equilibrio y tuviera un fuerte impacto contra el pavimento, u otra situación de lamentar. Pese a todo pronóstico, el animal logró sobrevivir.

Es importante mencionar que el individuo realizó una parada en Breezewood para comer y descansar. De manera repentina, un grupo de personas le avisó que un gato se situaba debajo de su coche. Fue así que comenzó a revisar, pero no lo encontró; no tuvo más opción que retomar su traslado.

El conductor condujo a más de 160 km/h para llegar a su destino, sin saber que un gato estuvo escondido en la parrilla de su coche. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuando llegó a su destino, pudo comprobar que este animal de 4 patas estaba escondido en la parrilla de su auto por las maullidos que realizaba.

Afortunadamente, el pequeño gato fue retirado de ese espacio reducido y ahora está recibiendo cuidados momentáneos, ya que se está planificado ponerlo en adopción. Tanto fue el cariño hacia este felino que se le colocó el nombre “Breezy”.

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