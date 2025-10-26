Ante las redadas migratorias ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , distintas comunidades han realizado protestas con el propósito de manifestar las violentas detenciones por parte de estos agentes; sin embargo, esto no suele terminar de la mejor forma, ya que se están registrando agresiones, tal como el caso de José Richter, un guardia de seguridad que fue lastimado por valer sus derechos.

En una conversación con Univision Noticias, este hombre cuenta que, al notar la llegada de los agentes federales de inmigración , hizo lo que mayoría de extranjeros realiza: solicitar una orden judicial. Sin embargo, esto no fue bien recibido por las autoridades.

En cuestión de segundos, José fue agredido, arrestado y se le impuso un cargo federal en su contra por supuestamente haber atacado a uno de estos agentes de ICE. Ante estas acusaciones, él asegura firmemente que no realizó alguna mala acción.

José Richter contó que sufrió golpeas en la zona de sus costillas. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Me patalearon la costilla que todavía la tengo adolorida y me estaban deteniendo el cuello hacia abajo”, narró.

Eso no fue lo único que experimentó. Según sus palabras, también visualizó como el comandante de la Patrulla Fronteriza usó gases lacrimógenos durante estos enfrentamientos, con la finalidad de ahuyentar a los manifestantes.

No sería primera vez. Es importante mencionarte que, en estos últimos días, los manifestantes han denunciado que las autoridades migratorias han usado estas sustancias irritantes durante estas protestas.

Este fue el cargo federal que se le impuso a José Richter por supuestamente agredir a un agente federal. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

El DHS se pronunció

Ante las acusaciones realizadas en contra de los agentes de ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) usó su cuenta de X para justificar que usaron gas lacrimógeno debido a que “una turba de alborotadores disparó proyectiles de artillería comercial y golpeó al jefe, Greg Bovino, en la cabeza”.