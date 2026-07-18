El humo de los incendios forestales de Canadá ha vuelto a deteriorar la calidad del aire en amplias zonas de Estados Unidos, especialmente en la región de los Grandes Lagos y el noreste del país. Mientras millones de personas consultan el Índice de Calidad del Aire (AQI) antes de salir de casa, los especialistas recurren a una comparación llamativa para explicar los riesgos: respirar aire contaminado por el humo puede llegar a ser similar a fumar varios cigarrillos en un solo día.

De acuerdo con el doctor Jonathan M. Tan, jefe de la División de Anestesiología General del Hospital Infantil de Filadelfia, la comparación no es exacta, pero ayuda a que la población comprenda mejor el impacto que puede tener la contaminación causada por los incendios forestales.

¿Qué dicen los expertos sobre el humo de los incendios forestales?

Aspecto Explicación ¿Es igual que fumar? No. La comparación sirve como referencia para entender el nivel de contaminación, pero no significa que ambos riesgos sean idénticos. ¿Qué contaminante preocupa? Las partículas finas PM2.5, capaces de penetrar profundamente en los pulmones. Equivalencia aproximada Un AQI de 20 equivale aproximadamente a fumar un cigarrillo al día. Un AQI superior a 150 durante toda una jornada puede representar entre 7 y 9 cigarrillos. ¿Quiénes corren mayor riesgo? Niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares. Recomendaciones Permanecer en interiores, cerrar ventanas, utilizar purificadores de aire y evitar la actividad física al aire libre.

¿Por qué comparan el humo de los incendios con los cigarrillos?

Según dijo Tan a AccuWeather, muchas personas conocen los efectos del tabaquismo sobre la salud, por lo que utilizar esa referencia permite dimensionar con mayor facilidad los peligros de respirar aire contaminado.

La comparación se basa en las partículas PM2.5, diminutas partículas presentes tanto en el humo de los incendios forestales como en el humo del tabaco. Debido a su tamaño, estas pueden llegar hasta las zonas más profundas de los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo.

El especialista explicó que un AQI cercano a 20 representa aproximadamente la exposición equivalente a un cigarrillo diario. Sin embargo, cuando el índice supera los 150 puntos durante un día completo, la exposición puede asemejarse a fumar entre siete y nueve cigarrillos.

Una vista de la ciudad de Chicago, Illinois, cubierta por el humo de los incendios forestales en Canadá. | Crédito: EarthCam

¿Puede ser incluso peor?

Tan advirtió que la comparación con los cigarrillos incluso podría quedarse corta.

A diferencia del tabaco, los cigarrillos cuentan con un filtro, mientras que el humo de los incendios forestales llega directamente al sistema respiratorio sin ningún tipo de protección.

Además, recordó que durante el incendio Eaton, ocurrido en el área de Los Ángeles en 2025, los niveles de contaminación por partículas fueron tan elevados que la exposición equivalía aproximadamente a 22 cigarrillos en un solo día.

La ciudad de Nueva York, que albergará la final del Mundial 2026, ha emitido alertas por la actual mala calidad de aire existente, producida por humo que llega desde Canadá. | Crédito: AFP

¿Qué diferencia existe entre el humo de incendios y el tabaco?

Los expertos señalan que la principal diferencia está en el tiempo de exposición.

El consumo de cigarrillos suele ser una exposición crónica que se mantiene durante meses o años. En cambio, el humo de los incendios forestales normalmente aparece durante algunos días o semanas y luego disminuye cuando mejora la calidad del aire.

No obstante, Tan indicó que las temporadas de incendios cada vez más frecuentes están haciendo que muchas comunidades respiren humo de manera repetida año tras año, reduciendo esa diferencia.

El humo de los incendios forestales en Canadá puede equivaler a fumar entre 7 y 9 cigarrillos en un día. | Crédito: Magnific

¿Quiénes deben tomar mayores precauciones?

Los especialistas advierten que los grupos más vulnerables frente al humo de los incendios forestales son:

Niños.

Adultos mayores.

Personas con enfermedades cardíacas.

Personas con enfermedades respiratorias, como asma o EPOC.

Para proteger la salud, recomiendan permanecer dentro de casa cuando la calidad del aire sea mala, mantener puertas y ventanas cerradas, utilizar sistemas de filtración de aire si están disponibles y evitar realizar ejercicio al aire libre mientras persista el humo.

El doctor Tan resume la recomendación de forma sencilla: tratar el humo de los incendios forestales como si fuera humo de segunda mano imposible de evitar. Limitar el tiempo al aire libre, especialmente en los grupos de mayor riesgo, puede ayudar a reducir la exposición a las peligrosas partículas presentes en el ambiente.

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