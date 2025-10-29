El huracán Melissa se convirtió en uno de los fenómenos más poderosos que ha visto el Atlántico en los últimos años. La tormenta tocó tierra en Jamaica el martes 28 de octubre y sorprendió por su fuerza extrema, con vientos de hasta 185 millas por hora y ráfagas que alcanzaron las 220 mph, según informó AccuWeather.

Hasta el momento, al menos siete personas perdieron la vida como consecuencia directa del paso del huracán, que ya es descrito por algunos expertos como “la tormenta del siglo”.

Melissa continúa desplazándose lentamente hacia otras regiones del Caribe, entre ellas Haití, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos.

Es la primera vez en la historia que un ciclón de esta magnitud impacta directamente a Jamaica. (Foto: Ricardo Makyn / AFP)

El río Cobre se desbordó cerca de St. Catherine, Jamaica, poco antes de que el huracán Melissa tocara tierra el 28 de octubre de 2025. (Ricardo Makyn / AFP) / RICARDO MAKYN

“Va a ser un escenario muy peligroso”, advirtió Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos con sede en Miami, según reportó la agencia AP. Las autoridades sugirieron tomar medidas urgentes ante la magnitud del fenómeno.

A continuación, 5 datos para entender lo devastador que puede ser el huracán Melissa.

Este es el primer huracán de categoría 5 que impacta directamente a Jamaica desde que se tiene registro histórico, de acuerdo con BBC News. Antes de Melissa, el último impacto grave fue el huracán Gilbert en 1988, que llegó como categoría 3 y causó la muerte de 49 personas.

Además, Melissa ya es el huracán más fuerte de la temporada del Atlántico 2025, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. El Centro Nacional de Huracanes confirmó que alcanzó vientos sostenidos de aproximadamente 185 mph, superando a otros huracanes como Erin y Humberto, que también llegaron a categoría 5 pero con vientos máximos de 160 mph.

El nivel de presión barométrica que registró Melissa también sorprendió a la comunidad científica. Con 892 milibares, se posiciona como el tercer huracán más intenso en la historia del Atlántico por presión mínima, solo detrás de Gilbert en 1988 (888 milibares) y Wilma en 2005 (882 milibares), según datos de The Washington Post.

Expertos lo consideran un evento sin precedentes que podría marcar un antes y un después en los registros meteorológicos mundiales. (Foto: RAMMB/CIRA / AFP) / -

Otro dato preocupante es que Melissa no solo es el huracán más fuerte del Atlántico en 2025, sino que también es el ciclón más poderoso registrado en todo el planeta en lo que va del año, de acuerdo con Yale Climate Connections. El récord anterior era del tifón Ragasa, que alcanzó vientos de 165 mph en el Pacífico occidental.

Con este evento, 2025 se convierte en el segundo año en la historia en registrar tres o más huracanes de categoría 5 en el Atlántico. Según Scientific American, Melissa supera en intensidad a Erin y Humberto, consolidándose como el huracán más devastador de la temporada y marcando un nuevo capítulo en los registros meteorológicos mundiales.

¿El huracán Melissa llegará a Estados Unidos?

Cabe agregar que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NOAA) y los especialistas de AccuWeather, el huracán Melissa no representa una amenaza directa para Estados Unidos.

“En este momento, las probabilidades de que los impactos ‘directos’ de lluvia y viento de Melissa lleguen a la costa este de Estados Unidos son bajas”, explica el meteorólogo Alex DaSilva (AccuWeather).

Tras su paso por las Bahamas, los modelos pronostican que la tormenta tomará una trayectoria hacia el noreste, alejándose progresivamente de la costa este de los estados como Florida y Nueva York.

