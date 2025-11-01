Cada vez se hacen virales videos donde se aprecia a agentes federales de inmigración usando fuerza excesiva para detener a cualquier extranjero que consideren ilegal. En un caso reciente, la comunidad hispana sintió profunda indignación al revelarse el arresto de un inmigrante en un estacionamiento de la ferretería Menards, situado en Cícero, Illinois.

En un video compartido por Univision Chicago, se aprecia a un uniformado usando algún objeto para quebrar la luna de la puerta del copiloto con el propósito de arrestar a la persona que se encontraba en el interior del vehículo blanco.

Realizado el acto, otro de los agentes de ICE desciende al conductor del auto y lo intercepta para ponerlo bajo custodia . Esto ocurrió ante la atenta mirada de distintos testigos, quienes no dudaron en grabar los hechos.

El momento en que uno de los uniformados detiene a este hombre. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Habló la familiar del detenido

El medio citado fue capaz de recabar más información con un familiar de la persona detenida. Aunque no reveló su identidad, aseguró ser su sobrina y trató de explicar la realidad de los hechos.

“Cuando lo estaban deteniendo, me estaba diciendo que lo estaban jalando. Él no tiene ningún récord criminal, él está en proceso para tener papeles. Es trabajador, trabaja los 7 días y tiene a su hija enferma. La niña necesita a su papá”, declaró la mujer anónima.

La familiar del inmigrante explicó que recibió su llamada para avisarle que estaba siendo detenido. Sin embargo, no le alcanzó el tiempo para evitarlo, ya que estaba cumpliendo con su horario de trabajo desde su hogar.

La sobrina del hombre detenido explicó que no pudo llegar a tiempo para evitar el arresto. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Operativos generan temor

Ante este operativo migratorio realizado en dicho estacionamiento, muchas personas decidieron regresar a sus hogares por temor a tener el mismo final. Es más, también sienten impotencia y temor porque no pueden realizar sus actividades sin estar alerta a los agentes federales de inmigración.

“Se sale con miedo y ahora no estamos seguros. Sabemos que salimos (a las calles), pero no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas”, declaró una mujer, quien también escondió su rostro.