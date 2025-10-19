A diario, se están revelando violentos arrestos por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hacia aquellos extranjeros que residen en Estados Unidos . En esta oportunidad, te compartiré el preciso momento que un padre de familia fue arrestado agresivamente en presencia de sus tres menores hijos. El hecho ocurrió en el estado de Maryland .

Según información de Univision Noticias, este hombre, quien no se ha revelado su identidad, estaba conduciendo su automóvil con el propósito de trasladar a sus tres hijos, de 6, 7 y 8 años, a su escuela.

Repentinamente, distintos agentes de ICE interceptaron su vehículo con el propósito de detenerlo. Sin embargo, usaron su fuerza excesiva para que este hombre descienda del automóvil. En ninguna ocasión presentaron alguna orden de arresto.

Se está registrando con mayor frecuencia violentos arrestos por parte de ICE. (Foto: Erin Hooley / AP) / Erin Hooley

La esposa del detenido contó al medio citado que estas autoridades migratorias no tuvieron consideración alguna de que en el interior de este coche se posicionaban tres menores de edad, pues rompieron la ventana de la puerta del conductor y apuntaron al hombre con sus armas.

En un video, se puede apreciar cómo cuatro uniformados lo interceptan violentamente, como si se tratase de un criminal con amplio historial delictivo. Esto fue suficiente para que la comunidad sienta una profunda indignación.

El momento que agentes de ICE lo interceptan contra el pavimento a este padre de familia. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Contaba con permisos en EE.UU.

Lo curioso de este caso es que este hombre asegura contar con ciertos documentos que le permiten residir en Estados Unidos, tales como un permiso de trabajo en regla. Además, afirma encontrarse en un trámite migratorio , a fin de regularizar su estatus.

No es novedad que se estén revelando casos de agentes federales usando su fuerza excesiva durante sus operativos migratorios. Hace poco, uniformados de ICE irrumpieron violentamente un hogar en Oregón, a pesar de que había una bebé de tan solo tres meses .