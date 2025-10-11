Francisco Miranda, un residente de Oregón , no olvidará su reciente experiencia con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) : fue detenido en las afueras de su centro de trabajo. Fue sorpresivo para él, pues se trata de un extranjero latino que obtuvo la ciudadanía estadounidense .

Según información de Oreganlive, los agentes federales de inmigración le mencionaron que si se trataba de un “overstay”. En caso desconozcas este término en inglés, significa cuando una persona se queda más tiempo de lo permitido en un sitio en específico.

Francisco no tenía conocimiento de dicho vocablo. Entonces, una de las autoridades le preguntó “¿Dónde naciste?”, lo cual su respuesta fue en California. Esto no fue creíble para los agentes, pues consideraban que estaba mintiendo en su información.

A pesar de indicar que eres ciudadano estadounidense, los agentes de inmigración consideraban que era mentira. (Crédito: The Oregonian / Facebook)

Fue así que le indicaron que debería acompañarlos con el propósito de corroborar si la información que emitió era cierta. Ante la propuesta, Francisco Miranda lo rechazó rotundamente. Sin embargo, esto ocasionó que otro agente federal de inmigración se oriente por medidas más drásticas.

“Date la vuelta o te soltamos al perro. Date la vuelta”, fueron las palabras del agente a este ciudadano que reside en Milwaukee.

La negativa de Francisco provocó que las autoridades migratorias procedan a colocarle las esposas. Según sus propias palabras, estas autoridades habrían usado su fuerza excesiva contra él “causando que se desplomara”.

Francisco alega que los agentes usaron su fuerza desmedida para arrestarlo. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Consiguió su libertad

Afortunadamente, Francisco Miranda fue puesto en libertad tras permanecer bajo custodia de ICE en South Portland. No le brindaron ninguna explicación o razón de su detención, solo fue trasladado a aquel lugar donde fue arrestado.

Según datos otorgados por el Inmigration Enforcement Dashboard, en Oregón, los oficiales de inmigración han detenido aproximadamente a 310 personas hasta fines de julio del presente año. La cifra podría seguir incrementándose.