La llegada de la tormenta invernal Fern a Estados Unidos no solo ha ocasionado un impacto considerable en miles de familias, también los conductores están enfrentando un verdadero desafío para desplazarse. Con condiciones extremas que van desde el hielo negro hasta acumulaciones de nieve, transitar por las principales vías del país se ha vuelto una tarea de alto riesgo. Este evento meteorológico no solo ha detenido el tráfico, sino que se han cerrado estratégicamente rutas importantes. A continuación, te revelaré el listado de las autopistas más afectadas.

Desde este lunes 26 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) señaló que las condiciones de mal tiempo invernal seguirán afectando diversas regiones. Por consecuente, los estados implicados han emitido advertencias.

Entre ellas, se precisó que los viajes por carreteras en las áreas que conforman el Medio Oeste, el Sureste y el Noreste son altamente riesgosos debido a la presencia de nevadas y a que la visibilidad se reducirá considerablemente.

Si bien se ha dispuesto máquinas para retirar la nieve en ciertas vías, se siguen registrando acumulaciones para este inicio de semana. (Crédito: Daniel SLIM / AFP)

Qué vías han resultado afectadas con el paso de la tormenta invernal en EE.UU.

Nueva York ha sido uno de los estados más afectados por este evento meteorológico. Las autoridades estatales indicaron que se han registrado cantidades considerables de nieve y hielo en gran parte de New York State Thruway durante el presente día. Los tramos afectados son I-87, I-90 e I-95.

En Nueva Jersey existe un panorama similar. Por lo tanto, se han implementado restricciones de velocidad en autopistas clave como la NJ Turnpike, la Garden State Parkway y la Atlantic City Expressway.

Ciertas autopistas de Nueva Jersey también presentan hielo negro y acumulaciones de nieve por tormenta invernal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Las autoridades viales de Pensilvania también han impuesto un límite de velocidad en las siguientes carreteras interestatales: I-76, I-78, I-79, I-80, I-81, I-83, I-95, US-1, US-22 y otros tramos con considerable presencia vehicular.

El estado de Texas experimenta una situación idéntica: aviso de precaución, restricciones y cierres temporales. Las vías calificadas como “viaje no recomendado” para el presente día son la US 183 (Austin) y ciertos tramos de la I-10 (San Antonio).

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí