California evalúa una propuesta que podría llegar a la boleta electoral en noviembre de 2026: la llamada ‘Billionaire Tax Act’ (Ley de Impuestos para Multimillonarios), un impuesto único dirigido a los residentes más ricos del estado. De aprobarse, aplicaría un gravamen del 5% a las fortunas individuales que superen los mil millones de dólares. La medida tendría efecto retroactivo para todas las personas consideradas residentes de California al 1 de enero de 2026, lo que significa que incluso quienes se muden después de esa fecha podrían quedar obligados a pagar el impuesto.

Según el New York Post, el impuesto abarcaría activos a nivel mundial como empresas, acciones, bonos, obras de arte, objetos de colección y propiedad intelectual.

No incluiría bienes como propiedades inmobiliarias poseídas directamente, pensiones ni cuentas de jubilación.

Los impulsores sostienen que esta estructura busca evitar que los contribuyentes más ricos esquiven el pago trasladando su dinero o cambiando formalmente de residencia.

La medida, que podría aplicarse desde enero de 2026, ya está provocando que varios multimillonarios trasladen su residencia y negocios a otros estados. (Foto referencial: Freepik)

El sindicato Service Employees International Union–United Healthcare Workers West, que respalda la iniciativa, explicó que la fecha de aplicación se fijó para que los multimillonarios “no puedan evitar su responsabilidad moviendo sus activos o declarando residencia en otro lugar” solo para evadir el impuesto.

Además, la entidad sostiene que estos recursos son necesarios para cubrir el déficit que afecta servicios clave como la atención sanitaria.

Los críticos argumentan que la medida grava ganancias no realizadas, es decir, “riqueza en papel”, lo que podría obligar a algunos contribuyentes a vender activos para poder pagar. La propuesta contempla la opción de cancelar el monto total de inmediato o pagarlo en cuotas durante cinco años con intereses, lo que ofrece cierta flexibilidad financiera.

Mientras el debate avanza, varios multimillonarios ya han comenzado a mudarse o a reubicar negocios fuera de California.

Mientras sindicatos defienden la propuesta como clave para financiar servicios públicos, críticos advierten que podría agravar la fuga de capitales. (Foto referencial: Freepik)

Entre los casos más mencionados están Larry Page (Cofundador de Google), Sergey Brin (Cofundador de Google), Peter Thiel (Cofundador de PayPal y Palantir), David Sacks (Ex-COO de PayPal y fundador de Craft Ventures) y Lynsi Snyder (Propietaria y presidenta de In-N-Out Burger), quienes han adquirido propiedades y fortalecido su presencia en estados como Florida, Texas y Tennessee.

Fox Business informa que el inversionista Chamath Palihapitiya es uno de los críticos más duros de la propuesta. Asegura que la medida está acelerando la salida de grandes fortunas y que esto podría empeorar, en lugar de resolver, el déficit presupuestario de California.

Según sus estimaciones, el estado ya habría perdido cerca de un billón de dólares en capital.

En la red social X, Palihapitiya escribió: “Teníamos 2 billones de dólares en riqueza de multimillonarios hace apenas unas semanas. Ahora, el 50% de esa riqueza se ha ido, llevándose con ella la recaudación por impuesto a la renta, impuestos a las ventas, impuestos inmobiliarios y a todo su personal (con sus salarios y sus impuestos)”.

El gobernador Gavin Newsom se mostró en contra del proyecto, aunque pidió evitar el pánico. (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

“Los multimillonarios de California eran contribuyentes confiables”, agregó. “Eran las ovejas que podías esquilar para siempre. Ahora California perderá esta fuente de ingresos para siempre. A menos que esta iniciativa sea retirada, no se detendrá el éxodo de multimillonarios. Sin ricos en California, la clase media tendrá que pagar la cuenta”.

El gobernador Gavin Newsom también se pronunció sobre el tema en diciembre. Aunque expresó su oposición a la propuesta, pidió no caer en pánico y declaró: “No es algo para alarmarse, pero forma parte de una preocupación más amplia que se ha desarrollado en este país sobre los que tienen y los que no tienen, no solo sobre la desigualdad de ingresos, sino también sobre la desigualdad de riqueza”.

El futuro del impuesto dependerá de si logra llegar a la boleta electoral y del voto final de los ciudadanos.

