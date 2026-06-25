El ingreso a la estación 50 St de la línea 1 del Metro de Nueva York será reducido durante 18 meses, con obras previstas entre abril de 2027 y octubre de 2028, y aunque esto traerá molestias para quienes usan a diario el subway en Midtown, el objetivo es dejar una estación más accesible y moderna para la comunidad que vive, trabaja y estudia en Manhattan. Para miles de neoyorquinos —incluyendo a muchos latinos que se mueven entre turnos de trabajo, clases nocturnas, compromisos familiares y que a veces corren para no perder el tren después de salir de un restaurante, una bodega o de limpiar edificios en la zona— cualquier cambio tan céntrico se siente de inmediato: puede significar salir de casa unos minutos antes, cambiar la ruta del commute o buscar otra conexión con la línea 1 para llegar a tiempo al trabajo en Midtown, a un hospital, a un college o a una cita importante.

Por eso, entender desde cuándo empiezan las restricciones, qué partes de la estación se verán afectadas y qué alternativas tendrán los pasajeros es clave para planificar el día a día, especialmente para personas mayores, usuarios con movilidad reducida y familias hispanas que dependen del transporte público para moverse por la ciudad.

¿DESDE CUÁNDO COMENZARÁN LAS RESTRICCIONES?

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) informó que las obras en la estación 50 St de la línea 1 están programadas para comenzar en abril de 2027 y tienen como fecha objetivo de finalización octubre de 2028. Esto significa que, durante aproximadamente 18 meses, quienes usan esta estación en pleno Midtown deberán convivir con accesos reducidos, cambios en los puntos de entrada y posibles desvíos peatonales alrededor de Broadway.

La estación 50 St, utilizada diariamente por miles de usuarios del subway, será sometida a una remodelación integral que busca cerrar una de las brechas de accesibilidad que todavía existen en el sistema de transporte de la ciudad, algo que afecta de manera directa a muchos vecinos latinos.

CRONOGRAMA PREVISTO DE LAS OBRAS

A continuación, un resumen sencillo del calendario que se maneja hasta ahora:

Etapa Fecha Inicio de obras Abril de 2027 Duración estimada 18 meses Finalización prevista Octubre de 2028

¿POR QUÉ SE REDUCIRÁ EL INGRESO A LA ESTACIÓN?

El ingreso a la estación 50 St se reducirá porque la MTA ejecutará una serie de trabajos de construcción que apuntan a mejorar la circulación de pasajeros y garantizar el acceso para personas con discapacidades, adultos mayores, familias con cochecitos y otros usuarios que necesitan infraestructura accesible. En la práctica, esto implica cerrar parcial o totalmente algunos accesos, instalar equipos pesados, levantar nuevas estructuras y reforzar la infraestructura existente, lo que hace imposible mantener todos los puntos de entrada abiertos mientras duren las obras. Además, el hecho de que haya mejoras en elevadores, significa que el ingreso por esa vía no funcionaría como de costumbre.

Para muchos usuarios hispanos que trabajan en edificios de oficinas, hoteles o restaurantes cerca de Times Square y Columbus Circle, esto puede significar caminar una o dos cuadras más, cambiar la salida habitual o ajustar conexiones con otras líneas para evitar aglomeraciones.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentran:

Instalación de dos nuevos ascensores que conectarán la acera con los andenes.

Construcción de una nueva entrada sobre Broadway, al sur de la calle 52.

Creación de una nueva área de control de tarifas para el andén en dirección norte.

Trabajos de rehabilitación estructural en las esquinas sur de Broadway y la calle 50.

La necesidad de ejecutar estas obras obliga a modificar temporalmente algunos accesos y áreas de circulación dentro de la estación, por lo que se recomienda a los pasajeros prever tiempos extra en sus trayectos, especialmente en horas pico de la mañana y al final de la tarde.

LAS MEJORAS QUE RECIBIRÁ LA ESTACIÓN 50 ST

La inversión permitirá que la estación cumpla con los estándares establecidos por la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA), una prioridad cada vez más visible en los planes de modernización de la MTA, y particularmente importante para comunidades donde no siempre es posible usar taxi o carro privado. Para muchos residentes latinos que viven en otros boroughs, pero que trabajan en Midtown y se bajan en 50 St para llegar a hoteles, oficinas o servicios, contar con ascensores y accesos más cómodos puede marcar la diferencia entre poder usar el subway o depender de alguien más.

Las principales mejoras previstas son:

Mejora Objetivo Dos ascensores nuevos Acceso directo desde la calle a los andenes. Nueva entrada en Broadway y 52 St Mejor distribución del flujo de pasajeros. Nueva zona de control de acceso Agilizar el ingreso al andén norte. Rehabilitación estructural Modernizar y reforzar la infraestructura existente.

Estas intervenciones buscan no solo cumplir con la ADA, sino también reducir cuellos de botella en los torniquetes, hacer más segura la circulación y ofrecer un entorno más cómodo para quienes se mueven con equipaje, coches de bebé o dispositivos de ayuda para la movilidad.

Imagen de la estación 50 St de la línea 1 del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

¿CÓMO SE FINANCIARÁ EL PROYECTO?

Uno de los aspectos más llamativos de esta iniciativa es que no será financiada directamente por los contribuyentes ni por los usuarios del sistema a través de tarifas más altas. Las obras serán costeadas y construidas por la empresa desarrolladora inmobiliaria Extell Development Company, responsable del proyecto ubicado en 871 Seventh Avenue. Esta operación se enmarca dentro del programa “Zoning for Accessibility”, aprobado por el Concejo Municipal de Nueva York en 2021, que permite a los desarrolladores obtener beneficios de zonificación para sus proyectos a cambio de financiar mejoras en estaciones cercanas del Metro de Nueva York.

Este mecanismo, que forma parte de los esfuerzos de la ciudad para vincular el crecimiento inmobiliario con mejoras en la infraestructura pública, permite acelerar proyectos que normalmente tardarían más tiempo en ejecutarse con fondos tradicionales. Además, supone un ahorro de millones de dólares para la MTA y para los contribuyentes, algo relevante para familias trabajadoras, incluyendo muchas hispanas, que ya lidian con el costo de vida alto, renta cara y aumentos en otros servicios básicos.

Los usuarios de la línea 1 son quienes se perjudicarán con estas obras (Foto: AP)

LA APUESTA DE LA MTA POR LA ACCESIBILIDAD

La remodelación de la estación 50 St se convertirá en el quinto proyecto aprobado dentro del programa Zoning for Accessibility y el segundo autorizado durante junio de 2026. El anuncio llega poco después de que se confirmaran mejoras similares para la estación Nevins St, en Brooklyn, otro punto clave para muchos usuarios que conectan entre boroughs para trabajar o visitar familiares. En conjunto, estos proyectos buscan que el subway sea una opción más viable para personas con movilidad reducida, que hoy muchas veces evitan ciertas estaciones por falta de ascensores o por la dificultad para subir y bajar escaleras.

Dentro de su Programa de Capital 2025-2029, la MTA planea invertir alrededor de 7.100 millones de dólares en accesibilidad, con el objetivo de hacer accesibles 60 estaciones adicionales y modernizar otros 45 ascensores en toda la red de metro. Para quienes usan diariamente el Metro de Nueva York —incluyendo a trabajadores de la construcción, de limpieza, delivery, personal de restaurantes y de servicios que son parte fundamental de la comunidad hispana— estas mejoras pueden traducirse en trayectos más seguros, menos agotadores y con menos barreras físicas.

Al final, aunque los próximos 18 meses traerán molestias temporales en la estación 50 St, una vez concluidos los trabajos la infraestructura permitirá un acceso más cómodo, inclusivo y eficiente para los millones de pasajeros que cada año se mueven por el sistema de transporte más importante de Estados Unidos. Para las familias hispanas que han hecho de Nueva York su hogar, contar con un subway más accesible también es una forma concreta de inclusión y reconocimiento de la diversidad de quienes mantienen viva la ciudad día a día.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!