En estas últimas semanas, se están dando conocer casos sumamente sorprendentes relacionados a inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . En esta ocasión, te contaré la historia de un ciudadano indio que permaneció recluido durante un mes por una situación confusa, ya que, supuestamente, los agentes federales de inmigración lo arrestaron por poseer un perfume con una “sustancia ilegal”.

Este es el caso de Kapil Raghu. Según información de The Guardian, el extranjero se encontraba en su vehículo por Benton y, repentinamente, autoridades migratorias le ordenaron que se estacione.

Fue así que los agentes inspeccionaron su automóvil y encontraron un frasco de perfume cuya etiqueta decía ‘Opium’, marca comercial de Yves Saint Laurent. Desde la perspectiva de los efectivos, se trataba de una sustancia prohibida.

A pesar de que Kapil les explicó que se trataba de una fragancia, esto no fue creíble y lo arrestaron. Permaneció bajo arresto durante tres días, pues el Laboratorio Criminal del Estado de Arkansas comprobó que dicha sustancia realmente era un perfume, pero esto solo fue el inicio de su pesadilla.

Este sería el perfume que, presuntamente, contenía alguna sustancia prohibida. (Crédito: THV11 / YouTube)

Había excedido su visa de turista B2

Kapil imaginó que recuperaría su libertad y retomaría con sus quehaceres. Sin embargo, la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, informó que había “excedido su visa de turista B2 ″.

Entonces, esta fue razón suficiente para que los agentes de ICE lo trasladaran hacia un centro de inmigración en Luisiana, donde permaneció recluso durante 30 días.

Kapil Raghu está luchando para regularizar su estatus migratorio. Estuvo en proceso de obtener su ciudadanía estadounidense. (Crédito: THV11 / YouTube)

“Ella me llamaba todas las noches. Lloraba y mi hijastra, poniéndose una biblia en el pecho, lloraba. Mi hijastra lloraba mucho. Mi esposa planeaba vender sus autos y mudarse a otro país donde pudiéramos vivir felices”, declaró Raghu a THV11.

Esta situación perjudicó notoriamente a este inmigrante, pues se frenó el camino hacia su obtención de la ciudadanía permanente y existe la posibilidad de que sea deportado si comete una mínima falta. Para revertir la situación, envió una carta a las autoridades migratorias explicando la razón de su visa caducada y solicitando regularizar su estatus migratorio.