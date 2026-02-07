Miles de inmigrantes están acumulando mucha frustración al visualizar el accionar de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante sus operativos, caracterizado por el uso de fuerza excesiva. Aunque lo recomendable es no resistirse ni implementar la violencia durante una intervención, ciertos extranjeros pierden la razón por un momento y caen ante este impulso. En esta ocasión, te contaré el caso de un hombre latino residente de Florida que fue condenado a prisión por agredir a las autoridades migratorias durante una parada de tráfico. En los siguientes párrafos te brindaré los detalles completos.

Este es el caso de Fredy Aureliano Morales-Ramírez, un extranjero guatemalteco de 39 años que residía en la ciudad Lake Worth Beach. Según la información de CBS News Miami , el juez federal del distrito, Donald M. Middlebrooks, fue quien dispuso esta condena por un año y un día.

Entre sus argumentos presentados señala que los agentes de ICE pretendieron arrestar a este extranjero el pasado 13 de agosto de 2025, pues poseía un estatus ilegal en el país, pero no acató las órdenes y mostró una actitud violenta.

Los agentes del ICE se encuentran en el ojo de la tormenta por su violento acciona durante un operativo migratorio. (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Los registros judiciales indican que Morales-Ramírez quiso huir poniendo en marcha su vehículo y empujando a los agentes. Ante la tensa situación que estaba experimentando, el extranjero huyó por la puerta del copiloto, lo que derivó en una persecución.

Si bien los agentes intentaron detenerlo, el hombre latino lanzó golpes en distintas partes del cuerpo de ambos agentes, se lee en los documentos. La dificultad del momento obligó que un efectivo de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach intervenga y así termine arrestado.

La resistencia y la violencia ejercida por Fredy Morales-Ramírez en aquel día fueron suficientes para que se dicte una pena privativa de la libertad en su contra. Además, posiblemente también enfrente un proceso de deportación a su país natal.

El hombre de origen guatemalteco cumplirá una prisión por un año y un día en EE.UU. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Aquí nunca se tolerará agredir a agentes federales. Estos agentes cumplían con su deber, cumpliendo legalmente una orden de arresto y se enfrentaron a la violencia. La sentencia deja claro que si alguien ataca a las fuerzas del orden federales en el sur de Florida, irá a prisión”, expresó el fiscal federal, Jason Reding Quiñones.

