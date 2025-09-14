El mes pasado, te narré la historia de Deivy Alemán Oropesa, un ciudadano cubano que suplicaba no ser deportado ante la delicada situación de salud que atravesaba su hija de dos años , pues deseaba seguir viviendo en Estados Unidos con el propósito de acompañarla. En una reciente actualización, desafortunadamente, el hombre ha decidido “ autodeportarse ” por una insólita razón.

Debo comentarte que este inmigrante fue notificado por ICE que debería abandonar el país antes del domingo 14 de septiembre. A pesar de sus intentos por evitar ello, tuvo que aceptar este destino por temor a ser deportado a un país de África.

“Ahí (en la corte de inmigración) me dijeron que no, me dijeron que debía tener un boleto de avión o de la contrario me dejaban en detención o me deportaban ellos”, declaró a Univision Noticias.

Ahora, Deivy regresará a su país natal, sin saber cuándo será la fecha que nuevamente estará junto a su esposa, Yisell Sarduí, e hija de iniciales K.

Para Deivys, su decisión le afecta considerablemente, pues desea continuar al lado de su pequeña hija. (Crédito: Univision Miami / YouTube)

Una situación que afectará a su hija

La que sentirá la ausencia de este hombre es su pequeña hija de dos años, quien fue operada del corazón y necesita recibir un trasplante de este órgano. Según las palabras de su madre, la pequeña siempre está a la espera de la llegada de Deivy.

“Ella todos los días recibe a su papá con un abrazo y pensar que el lunes (15 de septiembre) ya no va a poder hacerlo”, dijo.

Su esposa, Yisell, afirma que su hija será la más afectada con la decisión de Deivys. (Crédito: Univision Miami / YouTube)

Pese a la difícil decisión que ha tomado, este ciudadano cubano aún mantiene la esperanza de que su estatus migratorio se regularizará y podrá retornar a Estados Unidos.