Carlos Manuel Tinoco Campos formó parte de la extensa lista de inmigrantes que tuvieron serios inconvenientes al acudir a una cita con inmigración en Chicago; sin embargo, este inmigrante de Nicaragua tomó una decisión que ha causado una profunda tristeza entre sus familiares: firmó una remoción expedita por temor a permanecer en un centro de detención.

En una información compartida por Univision Chicago, este hombre de 35 años no pensó que tendría problemas en su cita migratoria como parte de su proceso de asilo que inició hace tres años; sin embargo, dicha ocasión fue el inicio de su pesadilla.

Su esposa, Claudia González, lo acompañó en dicha ocasión y fue testigo de ese preciso momento. Según sus palabras, Carlos fue llevado a otra sala y, en cuestión de minutos, le avisó que debía aceptar la salida voluntaria .

Fue así que este inmigrante terminó arrestado y se lo trasladó al centro de procesamiento de ICE en Broadview. Después de varios días, logró comunicarse con Claudia para brindarle la triste noticia del acto que realizó.

Carlos Manuel Tinoco no tuvo más opción que firmar su remoción expedita. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

“Le dieron dos opciones: quedarse para pelear el caso ante un juez y la otra era que firmara su salida voluntaria”, dijo la esposa del protagonista de esta historia.

Si bien muchos toman la opción de permanecer bajo arresto con la esperanza de recuperar su libertad y seguir en Estados Unidos, Carlos no quería seguir experimentando las condiciones inhumanas que presentaba la prisión donde estaba recluido. Fue así que aceptó su deportación.

“(Carlos) me dice que le dan pura agua, que los alimentos están muy feos que hasta asco le da y pasa mucho frío”, añadió la mujer.

Ahora, Carlos está a la espera de que se ejecute su salida voluntaria. Primero, sería trasladado a la frontera con México y, posteriormente, podrá regresar a su natal Nicaragua.

Su esposa, Claudia González, reveló que está viviendo duras condiciones en el centro de procesamiento de Broadview. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

No es recomendable firmar documentos

Un abogado experto en temas migratorios indicó al medio citado que los inmigrantes detenidos no deben firmar algún documento que les entregue alguna autoridad sin la asesoría legal, pues perderían el derecho de “batallar” para permanecer en Estados Unidos.