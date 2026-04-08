Un popular bar de Minneapolis ha sufrido numerosos accidentes desde que abrió sus puertas en 2010. Se trata de Stanley’s Northeast Bar Room, un local que, con el paso de los años, fue impactado por vehículos en más de 20 ocasiones. El caso más reciente ocurrió el lunes 6 de abril, cuando una camioneta Chevy Silverado se estrelló contra la parte frontal del establecimiento. Debido al fuerte impacto, el negocio tuvo que cerrar temporalmente. El bar está ubicado cerca de la intersección de University Avenue Northeast y Lowry Avenue.

A pesar de lo ocurrido, el propio local reaccionó con humor en redes sociales. “Bueno… esa es una forma de conseguir una mesa”, escribieron en Facebook junto a varias imágenes del choque. “Autos contra edificio: gana el auto.”

Las fotografías muestran la magnitud de los daños. Parte de la pared quedó hundida bajo ventanas rotas que aún sostenían letreros de neón. En el interior, varios taburetes terminaron desplazados y la barra quedó cubierta de escombros y vidrios.

El accidente más reciente ocurrió cuando una camioneta cruzó en rojo y terminó dentro del local. (Foto: Stanley's Northeast Bar Room / Facebook)

Las imágenes muestran daños severos en la estructura y el interior del establecimiento. (Foto: Stanley's Northeast Bar Room / Facebook)

Según informó la policía de Minneapolis, el vehículo circulaba hacia el oeste por Lowry Avenue cuando cruzó la intersección con el semáforo en rojo. Antes de chocar contra el edificio, impactó a varios autos, lo que provocó una escena aún más caótica, señaló CBS News.

Jack Hammond, subgerente general del bar, explicó a KSTP que este tipo de incidentes es más común de lo que parece.

“Hemos tenido a muchas personas que se han estrellado contra el costado de nuestro edificio, lamentablemente”, señaló. “Este, desde que estoy aquí, probablemente es el que más lejos ha llegado dentro de nuestro local.”

Autoridades y dueños evalúan medidas para evitar que este tipo de incidentes se repitan. (Foto: Google Maps)

Tras el accidente, Hammond también habló sobre la necesidad de mejorar la seguridad en la zona.

“Después de que ocurre algo así, puede ser revelador, y pensaremos en qué podemos hacer para evitarlo”, comentó.

“Habrá algunas obras para que esta intersección y gran parte de University sean más seguras”, agregó.

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