Un hecho poco común ocurrió en pleno vuelo cuando una mujer dio a luz mientras el avión en el que viajaba llegaba a Nueva York. El nacimiento se produjo el 4 de abril a bordo del vuelo BW005 de Caribbean Airlines, que había partido desde Kingston, Jamaica, con destino al aeropuerto John F. Kennedy. Todo sucedió cuando la aeronave se aproximaba a su destino.

El piloto alertó a la torre de control sobre la situación: “Tenemos una pasajera, una pasajera embarazada, que está entrando en trabajo de parto en este momento”.

Desde tierra, los controladores coordinaron la asistencia necesaria para recibir a la madre y al bebé.

En medio de la tensión, también hubo espacio para un momento inesperado. Un controlador dijo a modo de broma: “Dile que tiene que ponerle Kennedy”, comentario que provocó risas en la cabina. El piloto contestó entre risas: “Ah, Kennedy, lo haremos”.

El piloto alertó a la torre de control, que coordinó asistencia médica al llegar. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Poco después, la situación avanzó rápidamente. En otro intercambio, desde tierra preguntaron: “¿Ya salió?”, a lo que el piloto respondió: “Sí, señor”.

La aerolínea confirmó que no fue necesario declarar una emergencia durante el trayecto; sin embargo, al aterrizar, tanto la madre como el recién nacido fueron atendidos de inmediato por personal médico en el aeropuerto.

CBS News señala que, mediante un comunicado, Caribbean Airlines destacó la actuación de su equipo: “La aerolínea elogia el profesionalismo y la respuesta mesurada de su tripulación, que manejó la situación de acuerdo con los procedimientos establecidos, garantizando la seguridad y comodidad de todos a bordo”.

Tanto la madre como el recién nacido fueron atendidos al aterrizar y se encuentran en buen estado. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Aunque este tipo de nacimientos no es común, expertos señalan que pueden ocurrir. La ginecobstetra Jennifer Aquino explicó en conversación con TODAY que, si el embarazo se desarrolla con normalidad, volar suele ser seguro hasta las 36 semanas, aunque siempre existe el riesgo de un parto prematuro.

Por ahora, no se ha confirmado si la madre decidió seguir la sugerencia y llamar “Kennedy” a su bebé.

¿Es seguro viajar embarazada? Lo que dice el nuevo manual del CDC

Según el manual CDC Yellow Book 2026, viajar durante un embarazo normal suele ser seguro, aunque se recomienda una consulta médica previa para evaluar riesgos y asegurar que las vacunas estén al día.

Los especialistas sugieren llevar una copia de los registros prenatales, contar con un seguro de salud con cobertura de evacuación y evitar actividades de riesgo como el buceo o deportes con peligro de traumatismo abdominal.

Aunque la mayoría de las aerolíneas permiten viajar hasta las 36 semanas, existen contraindicaciones como el trabajo de parto activo, la preeclampsia o el desprendimiento de placenta.

El informe destaca que las embarazadas tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por infecciones respiratorias y enfermedades transmitidas por vectores como el Zika, Malaria u Oropouche, por lo que se deben extremar las medidas de prevención de picaduras.

En cuanto a la salud ambiental, se advierte que la regulación térmica es menos eficiente durante la gestación, aumentando la vulnerabilidad al calor extremo, la deshidratación y la mala calidad del aire.

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