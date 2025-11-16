Un proceso que suele generar intriga para un sinfín de inmigrantes es la obtención de Green Card , ya que suele tomar tiempo y es riguroso. Por esa razón, futuros solicitantes desean saber cómo actuar en esta situación. En ese caso, una extranjera latina decidió compartir su experiencia cuando acudió a su entrevista para conseguir su residencia permanente por matrimonio, ya que se comprometió con un ciudadano estadounidense.

Mediante su cuenta personal de TikTok, Jissell Silvera explicó que su proceso fue rápido, a comparación de otros solicitantes que esperan por muchos meses para recibir el llamado de inmigración y así efectuar la entrevista. En su caso, presentó la solicitud el 25 de septiembre y se la citó el pasado 6 e noviembre.

Respecto a su entrevista, puntualizó que se realizó bajo el idioma inglés y es sumamente importante demostrar algún vínculo con el país norteamericano; es decir, contar con hijos nacidos en Estados Unidos o estar casado(a) con algún originario de esta nación.

No esperó mucho tiempo, ya que, en cuestión de minutos, pasó para que se le realice la entrevista. “Fue súper rápido, mi entrevista era a las 10:15 y a las 10:50 ya habíamos terminado”, declaró.

La tarjeta de residencia permanente suele ser solicitado por una gran cantidad de inmigrantes. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Estas preguntas le realizaron

A fin de saldar las dudas de otros solicitantes, Jissell no tuvo inconveniente alguno para revelar qué preguntas le realizó el entrevistador como parte del proceso para obtener su tarjeta de residencia permanente. Según sus palabras, pudo responder sin dificultad.

Le consultaron su identidad completa, la dirección de su domicilio, si anteriormente había viajado Estados Unidos, en qué fecha ingresó y bajo qué modalidad, ya que sea mediante una vista de turista u otro tipo de programa.

También precisó que se le realizó el interrogatorio estándar de USCIS, que se basa en preguntas sobre antecedentes criminales o vínculos con organizaciones prohibidas. La propia Jissell recomendó que es necesario responder “no”.

Jissell Silvera se animó a compartir las distintas preguntas que le realizaron durante su entrevista para obtener su Green Card. (Crédito: @heyjiss / TikTok)

El tipo de residencia que recibió y qué le espera

La propia ciudadana venezolana confirmó que le habían aprobado la obtención de un Green Card condicional por un periodo de dos años. Sin embargo, por el momento no tiene este documento en físico, ya que deberá esperar entre dos a cuatro semanas.

