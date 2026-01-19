La mañana del domingo 18 de enero fue totalmente inusual para los ciudadanos en Florida. Techos, autos, parques y jardines amanecieron cubiertos por un manto blanco, ¿por qué? la respuesta está en un frente frío que también se hizo notar en el Centro y el Noreste de Estados Unidos. Esta ola de aire ártico trajo nieve, en un evento climático que se presenta por segundo año consecutivo en una zona del país que se caracteriza por su clima tropical y por ser considerado uno de los estados más cálidos con abundante sol y cielos azules. Ante este episodio, más de un residente o turista que planea sus vacaciones frente al mar o disfrutando de una amena caminata rumbo a los centros comerciales, se viene preguntando qué pasará en los siguientes días. Hoy te comparto los pronósticos que se conocen hasta el momento para la cuarta semana de enero.

Este paso del frente frío no solo trajo un descenso marcado en las temperaturas a 10° (-12,2°C), 20° (-6,6°C) y 30° (-1,1°C) Fahrenheit en gran parte del norte del Estado del Sol de acuerdo a los reportes de The Weather Channel, sino que provocó que se registraran valores por debajo del punto de congelación. Según afirmaron desde NBC Miami, se dieron nevadas poco comunes al noroeste de Florida por segundo año consecutivo, especialmente en localidades como Okaloosa, Pensacola, Marianna y el condado de Walton reportaron la caída de “copos gordos”.

Nieve por segundo año consecutivo en Florida

Un panorama surreal al norte de Florida es lo que quedará en la mente de miles de estadounidenses que despertaron el último domingo con nieve e, incluso, el aviso de tormenta invernal, según reportó el meteorólogo Rubén Capote desde Noticias Telemundo donde una residente en Marianna no dudó en afirmar que “nunca habíamos visto esto en 34 años”.

Kristian Oliver, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), sostuvo que tener eventos de nieve en dos años consecutivos (2025 y 2026) es “bastante anómalo” para Florida, ya que normalmente ocurre solo una vez cada varios años.

Esto también llamó la atención de Javier Serrano, meteorólogo de Univision 23 Miami quien afirmó que “al paso de un fuerte frente frío ártico que llegará la tarde del domingo al sur de la Florida tendremos un descenso notable de temperaturas”. Alertó que para el norte del estado, donde hubo nieve, seguirán “las lluvias y el frío regresa mañana (lunes)”.

Según reportan desde AP, el 21 de enero de 2025, algunas partes del oeste del Panhandle de Florida vieron hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de nieve en lo que fue la nevada más significativa en muchos lugares desde finales del siglo XIX.

Kyle Pederson, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que “hay un sistema de baja presión pasando por la costa y está lo suficientemente cerca como para traernos algo de nieve, pero lo suficientemente lejos como para no ser un golpe importante”.

Techos, autos, parques y jardines amanecieron el domingo 18 de enero cubiertos por un manto blanco. (Foto: captura Noticias Telemundo / YouTube)

Hasta cuándo se mantendrán las bajas temperaturas en Florida: advertencia del NWS

Si bien la nieve fue de muy corta duración y se derritió rápido porque el suelo estaba caliente por las temperaturas previas, hay que seguir atentos porque el frío intenso persistirá porque el frente ártico continuará hasta el martes 20 de enero, cuando se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse en el sureste de EE.UU.

El NWS advirtió que las noches siguientes al domingo 18 serían “extremadamente frías” con mínimas de hasta 10 °F (-12 °C). Es por esto que se activó un aviso de helada fuerte porque la mañana del lunes podía ser más fría que la del domingo.

A esto se suman las condiciones de viaje difíciles y posiblemente peligrosas en la zona por la visibilidad reducida y la acumulación de nieve.

Kristian Oliver, meteorólogo de la agencia, sostuvo que tener eventos de nieve en dos años consecutivos (2025 y 2026) es “bastante anómalo” para Florida. (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Bajas temperaturas regresan a Florida Central

Un fuerte frente frío ha traído otra ronda de bajas temperaturas a Florida Central. Según reportes de Brooks Garner, meteorólogo del equipo de tormentas de FOX 35, pasarán de casi cero grados la mañana del lunes 19 de enero a superar los 10 grados Celsius por la tarde, incluso se activó una alerta de heladas para todos los condados, excepto Brevard, hasta las 9 a. m..

En Orlando el panorama será distinto, con una temperatura promedio de 72°, con mucho sol y cielos despejados.

El clima en Florida será más cálido hasta alcanzar los 15 °C y los 21 °C a mitad de semana, aunque se podrían producir lluvias dispersas el jueves a medida que un próximo sistema se acerca.

Para el viernes y sábado, las máximas rondarán los 27 °C.

Las temperaturas subirán aún más hacia finales de la semana y durante el fin de semana.

