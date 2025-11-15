El invierno parece haberse adelantado en Estados Unidos. Esta segunda quincena de noviembre, varias regiones enfrentan nevadas tempranas, frío intenso y condiciones severas, lo que ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) a emitir alertas por nieve, viento y bajas temperaturas en distintos estados.

El Climate Prediction Center (CPC) advierte que durante el periodo del 19 al 23 de noviembre de 2025 se esperan temperaturas por debajo de lo normal en el Oeste, mientras que el centro y este del país podrían experimentar temperaturas algo superiores al promedio.

Además, la presencia de un patrón de La Niña, aunque débil, favorecería condiciones más húmedas en la región noroeste y en la cuenca de los Grandes Lagos.

Pronóstico de temperatura del CPC para el período del 19 al 23 de noviembre. | Crédito: Climate Prediction Center

¿Qué está ocurriendo?

Una masa de aire ártica ha descendido más al sur de lo habitual, provocando nevadas anticipadas y récords de frío en zonas donde normalmente el invierno llega más tarde.

En el Noreste y los Grandes Lagos , estados como Nueva York, Michigan y Wisconsin reportan lake-effect snow con acumulaciones importantes.

, estados como Nueva York, Michigan y Wisconsin reportan con acumulaciones importantes. En el Oeste , California y Nevada enfrentan alertas por hasta 18 pulgadas de nieve en zonas de montaña .

, California y Nevada enfrentan alertas por . En el Sur, aunque la nieve es limitada, el frío extremo ya causa fenómenos inusuales, como alertas de congelamiento en Georgia y Florida.

Las alertas de nieve en Estados Unidos afectan hoy a Wyoming, Washington y Okanogan, con acumulaciones que podrían complicar el tránsito. | Crédito: AFP

Zonas y horarios bajo alerta

Noreste y Grandes Lagos

Estados afectados: Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin.

Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Horarios críticos: desde la tarde hasta la madrugada, cuando la visibilidad disminuye y las carreteras se vuelven peligrosas.

desde la tarde hasta la madrugada, cuando la visibilidad disminuye y las carreteras se vuelven peligrosas. Recomendación: evitar desplazamientos nocturnos y madrugadas, y mantener actualizaciones de pronóstico.

Oeste (California y Nevada)

Estados afectados: California, Nevada.

California, Nevada. Horarios críticos: principalmente de noche, jueves y viernes, en áreas de montaña.

principalmente de noche, jueves y viernes, en áreas de montaña. Impacto: acumulaciones de nieve + viento fuerte que pueden dificultar rutas y generar cierres temporales de caminos.

Sur y Sureste

Estados afectados: Georgia, Carolina del Norte y Florida.

Georgia, Carolina del Norte y Florida. Horarios críticos: anochecer y madrugada, cuando las temperaturas bajan al mínimo.

anochecer y madrugada, cuando las temperaturas bajan al mínimo. Consejo: extremar precauciones en zonas no acostumbradas a hielo o nieve.

El clima severo en EE.UU. noviembre 2025 obligará a conductores y residentes a extremar precauciones en carreteras y pasos montañosos. | Crédito: AFP

Cómo prepararte

Revisa pronósticos locales y activa alertas en tiempo real. Evita viajes nocturnos en áreas bajo advertencia. Prepara tu vehículo y hogar: neumáticos, cadenas, mantas y suministros de emergencia. Adapta tus actividades y horarios según las condiciones. Abrígate bien y cuida tu salud ante el frío extremo.

El adelanto del invierno en EE. UU. es un recordatorio de la importancia de anticiparse. Desde los Grandes Lagos hasta el sur profundo y las montañas del Oeste, las alertas de nieve y frío severo requieren atención y preparación. Estar informado y planificar con antelación puede marcar la diferencia entre un invierno complicado y uno controlado.

