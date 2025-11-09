Un frente frío de gran magnitud traerá el invierno antes de tiempo a Estados Unidos, con más de 100 millones de personas afectadas desde Boston hasta Tampa, según pronosticó el FOX Forecast Center. La masa de aire polar comenzará a sentirse desde este domingo y se extenderá durante varios días, dejando temperaturas gélidas en gran parte del país.

El sistema de baja presión que desciende desde Canadá provocará un cambio drástico en las condiciones climáticas, con valores entre 15 y 25 grados por debajo del promedio habitual en varias regiones. Incluso zonas del sureste, como Tallahassee, Florida, podrían registrar su primera helada antes que Nueva York, algo inusual para esta época del año.

Durante el fin de semana, una fuerte corriente en chorro recorrerá los Grandes Lagos y avanzará hacia el este y el sur, mientras un frente frío se desplazará por el Medio Oeste. Esto hará que las temperaturas nocturnas caigan por debajo del punto de congelación en 35 estados, afectando a unos 170 millones de estadounidenses.

Las temperaturas caerán entre 15 y 25 grados por debajo del promedio, con heladas en más de 35 estados. (Foto referencial: Freepik)

En lugares como Dakota del Norte, Nebraska, Iowa o Minnesota, los vientos helados harán que la sensación térmica se desplome hasta valores de un solo dígito. Al mismo tiempo, en los Grandes Lagos se espera una de las primeras nevadas importantes del año, con acumulaciones que podrían superar el pie de nieve.

Ciudades del centro y este del país como Minneapolis, Detroit, St. Louis y Pittsburgh amanecerán con temperaturas en los 20 °F (-6 °C), mientras que Atlanta, Dallas y Nashville rondarán los 30 °F (-1 °C). En el sur profundo, las ráfagas de viento de entre 20 y 35 millas por hora aumentarán la sensación de frío.

Incluso regiones del sur como Florida podrían experimentar su primera congelación antes que Nueva York. (Foto referencial: Freepik)

Los expertos advierten que se podrían batir récords de temperatura mínima en varios puntos del sureste, como Jacksonville, Huntsville, Savannah y Meridian, donde las heladas podrían extenderse hasta el martes. En el centro de Florida, el cambio será especialmente brusco, pues ciudades como Tampa y Orlando pasarán de 29 °C el domingo a unos 4 °C el martes por la mañana.

Afortunadamente, este episodio invernal no durará demasiado. Los meteorólogos prevén que las temperaturas comiencen a recuperarse hacia la mitad de la próxima semana, cuando el aire polar se retire y dé paso nuevamente a condiciones más templadas.

Los meteorólogos anticipan que el frío extremo se mantendrá varios días antes de que las condiciones regresen a la normalidad a mediados de semana. (Foto referencial: Freepik)

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!