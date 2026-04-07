A solo ocho días de la fecha límite para declarar impuestos en Estados Unidos, las autoridades lanzaron una advertencia importante para quienes planean enviar sus documentos por correo postal. Recomiendan hacerlo antes del 9 de abril y no esperar hasta el 15 debido a posibles demoras en el servicio. Aunque el Servicio de Rentas Internas (IRS) impulsa el uso de plataformas digitales como parte de su iniciativa de “cero papel”, lo cierto es que millones de personas siguen utilizando el correo tradicional.

Según datos citados por Univision, alrededor de 11 millones de contribuyentes enviarán sus declaraciones en formato físico este año.

El principal problema es que no se garantiza que los documentos enviados el mismo 15 de abril reciban un sello postal con esa fecha. Por ello, expertos sugieren adelantarse y realizar el envío entre el 9 y 10 de abril para evitar inconvenientes que puedan derivar en sanciones.

Millones de contribuyentes aún declaran impuestos por correo, pese al impulso de plataformas digitales. (Foto: Freepik)

Además, quienes opten por presentar sus impuestos en papel podrían enfrentar tiempos de espera más largos para recibir sus reembolsos. Se estima que el proceso puede tardar el doble en comparación con quienes realizan el trámite de forma electrónica.

“Cualquier persona que no haga sus impuestos a tiempo el primer mes le hacen un cargo del 10%, 5% por llegar tarde y otro 5% de lo que deba. De repente alguien que deba 4000 dólares al final de los primeros 5 meses ya debe 6000 dólares, se dobla en cierto modo un 50% en la deuda”, explicó un experto preparador de impuestos en entrevista con el medio citado.

Enviar documentos tarde podría generar multas y demoras en los reembolsos. (Foto: AFP)

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, hasta el 27 de marzo ya se habían recibido más de 88 millones de declaraciones individuales de las 164 millones que se esperan para la temporada 2026.

En cuanto a los reembolsos, el promedio aumentó en comparación con el año anterior. Actualmente se sitúa en 3,521 dólares, unos 350 dólares más que en 2025, una cifra que puede representar un alivio importante para muchas familias que buscan pagar deudas o cubrir gastos esenciales.

Cómo declarar impuestos: paso a paso

Presentar la declaración de impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) puede parecer abrumador, especialmente cuando se acerca la fecha límite de abril; sin embargo, organizar tu información con tiempo no solo te ayuda a evitar multas por presentación tardía, sino que también es la clave para asegurar que recibas tu reembolso lo antes posible.

A continuación, los pasos esenciales que debes seguir para completar tu declaración este año:

Reúne tus documentos: Formularios como W-2 (salarios), 1099 (ingresos extra) y otros comprobantes de ingresos y deducciones.

(salarios), 1099 (ingresos extra) y otros comprobantes de ingresos y deducciones. Crea o accede a tu cuenta del IRS: Desde allí puedes ver tu información fiscal, pagos y estado de tu declaración.

Elige cómo declarar: Puedes hacerlo en línea (e-file, más rápido) o por correo con el Formulario 1040 .

. Completa tu declaración: Incluye todos tus ingresos, créditos y deducciones para calcular si debes pagar o recibir reembolso.

Envía tu declaración antes de la fecha límite: Generalmente es el 15 de abril en EE. UU.

Elige depósito directo: Es la forma más rápida de recibir tu reembolso.

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