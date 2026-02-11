El Servicio de Impuestos Internos ya puso fecha sobre la mesa: si reclamaste el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) en tu declaración de este año, lo más probable es que veas tu reembolso en tu cuenta bancaria o tarjeta de débito alrededor del 2 de marzo de 2026, siempre y cuando hayas presentado por vía electrónica, elegido depósito directo y tu declaración no tenga errores ni revisiones adicionales. Para millones de familias latinas que viven en Estados Unidos, desde quienes trabajan en construcción o limpieza en Nueva York hasta las mamás que hacen “side hustles” vendiendo comida casera en Texas o California, estas fechas no son un simple dato técnico: son clave para pagar la renta, ponerse al día con las cuentas, mandar dinero a la familia en sus países de origen o preparar las compras del regreso a clases. Por eso el IRS no solo recordó el calendario específico para los contribuyentes que reclaman estos créditos, sino también explicó por qué, por ley, esos reembolsos se demoran un poco más que el resto y qué se puede hacer para que el dinero llegue lo antes posible dentro de ese margen.

Hay una regla federal que obliga a retener estos reembolsos por unas semanas, pero también hay decisiones prácticas —como usar e-file y depósito directo— que pueden marcar la diferencia entre recibir el dinero a inicios de marzo o seguir esperando hasta casi mediados de mes.

¿POR QUÉ SE DEMORAN LOS REEMBOLSOS CON EITC Y ACTC?

El IRS advirtió que quienes reclamen el Earned Income Tax Credit (EITC) o el Additional Child Tax Credit (ACTC) verán, en la mayoría de los casos, sus reembolsos disponibles recién alrededor del 2 de marzo de 2026.

La causa principal no es un simple atraso administrativo, sino una obligación legal: la ley conocida como PATH Act prohíbe liberar reembolsos que incluyan estos créditos antes de mediados de febrero, para darle tiempo adicional al IRS de verificar ingresos, retenciones e información de dependientes y así reducir el fraude.

Un punto clave que muchos no conocen: la retención aplica al reembolso completo, no solo a la parte que corresponde al EITC o al ACTC. Eso significa que, aunque el resto de tu declaración esté perfecta, todo el dinero puede quedar en pausa hasta que se cumpla el plazo legal.

En términos sencillos:

Concepto ¿Qué significa? EITC Crédito para trabajadores con ingresos bajos o moderados; puede reducir impuestos y aumentar el reembolso. ACTC Crédito adicional por hijos que puede generar un reembolso incluso si no debes impuestos. Restricción legal El IRS no puede liberar reembolsos que incluyan estos créditos antes de mediados de febrero (por el PATH Act). Fecha estimada La mayoría de los pagos electrónicos con depósito directo se verían reflejados alrededor del 2 de marzo de 2026, si no hay problemas.

Aunque el 2 de marzo es la referencia general, algunos contribuyentes podrían recibir su dinero unos días antes dependiendo de la rapidez de su banco o cooperativa de crédito, siempre que la declaración se haya procesado sin contratiempos.

¿QUÉ ES EL EITC Y QUIÉN CALIFICA?

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) está diseñado para apoyar a personas y familias con ingresos bajos o moderados, y es uno de los beneficios fiscales más relevantes en Estados Unidos para trabajadores que viven de cheque a cheque.

En la práctica, el EITC puede:

Reducir la cantidad de impuestos que debes pagar.

Aumentar el monto total de tu reembolso.

Generar un reembolso incluso si al final no debes impuestos federales.

La elegibilidad depende principalmente de:

Nivel de ingresos anuales.

Estado civil para efectos fiscales (soltero, casado que presenta en conjunto, etc.).

Número de hijos que califican según las reglas del IRS.

Cumplir requisitos de residencia y contar con un número de Seguro Social válido.

Si sospechas que podrías calificar —por ejemplo, si trabajas con W-2 en restaurantes, bodegas, “warehouses” o limpieza y tienes hijos en casa— lo más recomendable es usar las herramientas oficiales de elegibilidad en IRS.gov para verificar tu caso con tus datos reales.

¿CÓMO FUNCIONA EL ACTC?

El Additional Child Tax Credit (ACTC) está ligado directamente al Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit). Cuando el crédito por hijos reduce tus impuestos a cero, el ACTC puede permitirte recibir parte del monto restante como reembolso que se deposita en tu cuenta.

Puntos importantes a considerar:

Aplica solo para hijos o dependientes que cumplan con todos los requisitos que fija el IRS (edad, parentesco, residencia, entre otros).

Debes incluir correctamente la información de cada dependiente para evitar revisiones y retrasos.

Los reembolsos que incluyen ACTC están sujetos a la misma restricción de emisión y al mismo calendario que el EITC: no se pueden liberar antes de mediados de febrero.

Aquí es donde muchos se confunden, especialmente en comunidades latinas donde se confía mucho en lo que “dijo el vecino”: aunque el resto de tu declaración esté en orden, si reclamaste EITC o ACTC, el reembolso completo puede quedar en pausa hasta que se cumpla el plazo legal y el IRS termine sus verificaciones.

DOS CLAVES PARA NO SUMAR MÁS DEMORAS

Más allá del freno obligado por ley, el IRS insiste en que hay dos decisiones que pueden ayudar a que el dinero llegue lo antes posible dentro de ese margen:

Presentar la declaración de impuestos en línea (e-file).

Elegir el depósito directo (direct deposit) para recibir el reembolso.

Lo vemos en este cuadro:

Acción recomendada por el IRS ¿Por qué ayuda? Declaración electrónica (e-file) Reduce errores, permite validar la información más rápido y, en la mayoría de los casos, permite que el reembolso se emita en menos de 21 días desde que el IRS acepta la declaración. Depósito directo Evita demoras adicionales por cheques en papel, elimina el riesgo de pérdida o robo del cheque y suele ser la forma más rápida de recibir el dinero.

En otras palabras, si hiciste e-file, marcaste depósito directo y no hay inconsistencias, el IRS espera emitir la mayoría de los reembolsos —incluyendo los que llevan EITC y ACTC— dentro del calendario previsto, con un objetivo general alrededor del 2 de marzo para quienes presentaron temprano.

¿QUÉ PASA SI EL IRS PIDE MÁS INFORMACIÓN Y CÓMO REVISAR TU REEMBOLSO?

En algunos casos, el Servicio de Impuestos Internos puede necesitar documentos adicionales o aclarar datos, por ejemplo sobre ingresos reportados o dependientes. Cuando eso ocurre, envía una notificación formal por correo, y es importante responderla a tiempo para evitar que el retraso se convierta en un problema de varias semanas o incluso meses.

Para quienes ya presentaron su declaración y solo están esperando a que el depósito caiga, la herramienta clave es “Where’s My Refund?” disponible en IRS.gov y en la app IRS2Go.

Con esta herramienta puedes:

Ver en qué fase está tu reembolso (declaración recibida, reembolso aprobado, reembolso enviado).

Confirmar si el IRS ya tiene una fecha estimada de depósito.

Saber si el dinero ya fue enviado a tu banco o tarjeta.

Un dato importante para no obsesionarte refrescando la pantalla: la información se actualiza una vez al día, generalmente en la madrugada, así que revisar el estatus varias veces en el mismo día no mostrará cambios nuevos.

Si reclamaste el EITC o el ACTC esta temporada, la fecha de referencia que debes tener en mente es el 2 de marzo, entendiendo que no es un capricho del IRS sino una obligación legal diseñada para proteger el sistema y reducir el fraude. Mientras tanto, revisar que tu declaración esté correcta, optar por depósito directo y consultar únicamente canales oficiales como IRS.gov y la herramienta “Where’s My Refund?” son las mejores acciones para cuidar tu dinero y tu tranquilidad, algo especialmente valioso para las familias latinas que dependen de ese reembolso para equilibrar el presupuesto mes a mes.

