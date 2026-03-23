Puede que sin saberlo el gobierno te deba dinero. El Internal Revenue Service (IRS) lanzó una alerta que debería llamar la atención de cualquier persona que haya trabajado en Estados Unidos durante 2022, especialmente en comunidades hispanas que suelen estar muy ocupadas entre trabajos, familia y, muchas veces, papeleo migratorio: hay más de US$1,200 millones en reembolsos de impuestos que aún no han sido reclamados. No se trata de un error aislado, sino de un fenómeno que afecta a más de 1,3 millones de contribuyentes que, por distintas razones, nunca presentaron su declaración correspondiente. Algunos trabajaron por temporadas en construcción, limpieza, restaurantes o delivery; otros cambiaron de estado o de empleo, perdieron papeles, o simplemente pensaron que “como gané poco, no necesito declarar”. Lo preocupante es que ese dinero tiene fecha de vencimiento: si no se reclama a tiempo, pasa directamente al United States Department of the Treasury y se pierde para siempre. Por eso, en esta nota te explicamos con lenguaje claro quiénes son los afectados, cuánto dinero está en juego y, sobre todo, qué pasos puedes seguir para recuperarlo si crees que podrías estar en ese grupo.

¿QUIÉNES SON LOS CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN RECLAMAR ESTE DINERO?

En términos simples, se trata de personas que no presentaron su declaración federal de impuestos del año fiscal 2022, la cual debió entregarse en 2023. Muchos de ellos probablemente tenían derecho a un reembolso, pero nunca completaron el proceso o dejaron el tema “para después”.

Perfil de los afectados:

Personas que trabajaron en 2022 y tuvieron retenciones de impuestos en su cheque de pago.

Contribuyentes que cambiaron de empleo o tuvieron ingresos variables (horas extra, “part-time”, trabajos de temporada).

Jóvenes trabajadores o estudiantes que no sabían que debían declarar o que creyeron que su empleador se encargaba de todo.

Personas con ingresos bajos que no estaban obligadas a presentar declaración, pero sí calificaban para créditos tributarios reembolsables.

Miembros de familias mixtas (con diferentes estatus migratorios) que dudaron o tuvieron miedo de hacer la declaración por desinformación.

¿CUÁNTO DINERO ESTÁ EN JUEGO?

Aquí es donde el tema se vuelve aún más relevante para muchos hogares hispanos que cuentan cada dólar para pagar renta, comida, guardería o mandar remesas a sus familias en Latinoamérica. No estamos hablando de cantidades simbólicas.

Datos clave del IRS:

Concepto Cifra Total sin reclamar US$1,200 millones Personas afectadas 1,3 millones Reembolso medio US$686 Crédito tributario máximo (EITC) Hasta US$6,935

Además, este monto no incluye otros créditos fiscales que podrían aplicar en ciertos casos, como el Earned Income Tax Credit (EITC), que puede aumentar considerablemente el dinero a recibir, especialmente para familias con hijos, padres solteros o trabajadores con ingresos bajos y moderados.

El IRS ha advertido sobre unos reembolsos de impuestos que aún no han sido reclamados (Foto: AFP)

ESTADOS CON MÁS CONTRIBUYENTES AFECTADOS

Aunque el problema es nacional, hay estados donde la situación es mucho más marcada, precisamente donde se concentra buena parte de la comunidad latina. Los datos del IRS muestran claramente dónde hay más personas que no han reclamado su dinero.

Estados con más casos:

California: 143,200 personas (US$124,7 millones)

Texas: 126,000 personas (US$111,7 millones)

Estados con reembolsos más altos en promedio:

Massachusetts: US$786

Hawái: US$784

Esto da una pista importante: en algunos lugares, el dinero pendiente es incluso mayor al promedio nacional. En estados con alto costo de vida como California, Nueva York, Florida o Nueva Jersey, un reembolso de varios cientos de dólares puede marcar la diferencia entre ponerse al día con las cuentas o seguir arrastrando deudas.

FECHA LÍMITE: EL DETALLE QUE NO PUEDES IGNORAR

Este es el punto clave que no se puede dejar pasar “para después”. El IRS establece un plazo claro:

Tienes tres años para reclamar un reembolso de impuestos.

Para el año fiscal 2022, la fecha límite es el 15 de abril de 2026.

Si no presentas tu declaración antes de ese día, el dinero pasa automáticamente al gobierno federal y ya no podrás recuperarlo. No importa si se trata de US$200 o de varios miles de dólares: una vez vencido el plazo, el reembolso se pierde.

En la práctica, eso significa que, si trabajaste en 2022, recibiste formularios W-2 o 1099 y nunca declaraste, este es el momento de revisar. No esperes a la última semana, cuando las citas con contadores o “tax preparers” en tu barrio ya están llenas.

¿CÓMO RECLAMAR TU REEMBOLSO PASO A PASO?

Si crees que podrías estar dentro de este grupo, el proceso no tiene por qué ser complicado. El propio IRS recomienda seguir estos pasos básicos, que puedes completar por tu cuenta o con ayuda de un profesional de confianza.

Lo que debes hacer:

Reunir documentos de ingresos de 2022 (formularios W-2, 1099, talones de pago, comprobantes de empleos temporales).

Obtener tu información fiscal usando la herramienta “Get Transcript Online” del IRS, especialmente si perdiste algún formulario.

Si no tienes documentos, presentar el Formulario 4506-T para solicitar transcripciones de información a la agencia.

Completar y enviar la declaración de impuestos de 2022, en papel o electrónicamente según corresponda.

Incluir datos de depósito directo (cuenta y routing number) para recibir el dinero más rápido y evitar cheques perdidos o devueltos.

En muchas ciudades con alta población hispana hay organizaciones comunitarias, iglesias y centros de ayuda que ofrecen preparación de impuestos gratuita o a bajo costo, especialmente a personas con ingresos bajos o moderados.

POSIBLES RETENCIONES: ¿POR QUÉ PODRÍAS NO RECIBIR EL DINERO COMPLETO?

Es importante tener expectativas realistas para evitar sorpresas desagradables. Incluso si tienes derecho a un reembolso, el monto podría no llegar íntegro a tu bolsillo.

El IRS puede aplicar el monto a:

Deudas tributarias federales o estatales pendientes.

Manutención infantil no pagada.

Préstamos estudiantiles en mora.

Otras obligaciones federales o estatales registradas en tu nombre.

Además, si no has presentado tus declaraciones de 2023 o 2024, el reembolso podría quedar retenido hasta que regularices tu situación. Por eso, al momento de ponerte al día con 2022, conviene revisar si también te falta presentar otros años para evitar bloqueos.

Para reclamar los reembolsos, los contribuyentes deben presentar sus declaraciones de impuestos de los años correspondientes (Foto: AP)

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