Si no puedes pagar toda tu deuda tributaria por problemas económicos, hay un trámite clave que debes hacer antes de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) embargue tus bienes y propiedades. Este paso puede marcar la diferencia entre llegar a un acuerdo de pago manejable o enfrentar la retención de tu sueldo, el congelamiento de tus cuentas bancarias o la pérdida de otros activos. Antes de que la agencia avance con medidas de cobro más agresivas, tienes la oportunidad de comunicar tu situación, presentar opciones y demostrar que el embargo te causaría un perjuicio serio en tus gastos básicos. Aquí te explicamos de qué se trata y qué pasos debes seguir para solicitar formalmente esa protección.

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No ignores tus deudas con el IRS: el trámite que puede detener congelamientos y embargos (Foto: Freepik)

¿QUÉ TRÁMITE HACER PARA SUSPENDER UN EMBARGO DEL IRS?

Los contribuyentes tienen opciones disponibles si no pueden pagar su deuda tributaria en su totalidad o si hacerlo les ocasiona dificultades financieras. Una de ellas es la oferta de compromiso.

“Se trata de un acuerdo entre un contribuyente y el IRS que permite saldar una deuda tributaria por un monto inferior al total adeudado. El objetivo es un acuerdo que beneficie tanto a la persona deudora como al IRS”, precisa el sitio de la agencia federal.

¿Cuál es el costo para aplicar?

La solicitud de Oferta de Transacción (OIC) requiere una tarifa de US$205 y un pago inicial. Los contribuyentes de bajos ingresos que cumplan con los requisitos no tienen que pagar ni la tarifa ni el pago inicial. Los deudores deben revisar las instrucciones del Formulario 656-B, Oferta de Transacción, para ver si cumplen los requisitos para que se les eximan estos costos iniciales.

¿Quiénes son elegibles?

Los contribuyentes pueden utilizar la herramienta de precalificación de Oferta de Transacción para verificar su elegibilidad con el fin de presentar una OIC y preparar una propuesta preliminar.

Los deudores individuales pueden realizar pagos de OIC en línea a través de su Cuenta Individual en Línea. Los contribuyentes elegibles que utilizan la Cuenta de Impuestos Comerciales ahora pueden realizar sus pagos de OIC a través de BTA. Sin embargo, no pueden solicitar ni presentar una oferta a través de BTA.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la certificación de bajos ingresos?

Calificas para obtener la certificación de bajos ingresos si tu ingreso bruto ajustado (AGI), según lo determinado en tu declaración de impuestos sobre la renta más reciente (Formulario 1040 o 1040-SR), es menor o igual al monto que se muestra en la tabla del Formulario 656, Sección 1, según el tamaño de tu familia y tu lugar de residencia.

Los contribuyentes que no califiquen según el AGI pueden solicitar una exención según el ingreso bruto mensual actual de su hogar, calculado mediante el Formulario 433 (OIC) multiplicado por 12.

Si cumples con los requisitos, no tendrás que abonar ninguna tasa de solicitud ni al presentarla ni durante el proceso de evaluación de su oferta.

¿Qué sucede si el IRS acepta mi oferta de transacción?

Si tu oferta de compromiso es aceptada:

Deberás abonar el importe de la oferta de acuerdo con los términos de tu contrato de aceptación.

El IRS retendrá cualquier reembolso de impuestos, incluidos los intereses adeudados, resultante de un pago en exceso de cualquier impuesto u otra obligación tributaria hasta la fecha en que la agencia federal acepte tu oferta de transacción. “No podrás destinar un reembolso o pago en exceso a los pagos de impuestos estimados del año siguiente. Esta condición no se aplica si la oferta de transacción se basa únicamente en la duda sobre la responsabilidad”, menciona el IRS.

Si renuncias a tu derecho a impugnar en los tribunales o de cualquier otra forma el monto de la obligación tributaria.

Si se ha presentado una Notificación de Gravamen Fiscal Federal en tu contra, el IRS la levantará una vez que se hayan cumplido los términos de pago del acuerdo de transacción.

Debes cumplir con la presentación y el pago de todas las declaraciones de impuestos durante un período de cinco años a partir de la fecha en que se acepte la oferta de transacción, incluyendo cualquier prórroga. Si no pagas la oferta de transacción a tiempo y no cumples con tus obligaciones durante el período de cinco años posterior a tu aceptación, incluyendo cualquier prórroga, tu oferta quedará en incumplimiento.

El IRS puede suspender investigaciones y embargos si haces este trámite a tiempo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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