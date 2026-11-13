Antes de que termine noviembre de 2026, ciertos contribuyentes deben cumplir obligaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos. No se trata de un plazo general para todos: los vencimientos dependen del tipo de obligación y de la situación de cada contribuyente. ¿Quiénes deben presentar declaraciones, pagar impuestos o depositar retenciones y en qué fechas? A continuación, te lo contamos.

Que el IRS acepte declaraciones electrónicas en noviembre no significa que exista una nueva prórroga general (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUIÉNES DEBEN CUMPLIR OBLIGACIONES ANTE IRS Y EN QUÉ FECHAS?

Tienen obligaciones ante el IRS ciertos empleadores, negocios sujetos a impuestos especiales, operadores de apuestas, responsables de vehículos pesados y algunas organizaciones exentas. Cabe precisar que no hay una fecha límite general para que todas las personas presenten su declaración individual de impuestos, precisa la Publicación 509 de 2026 de la agencia.

Fechas que quedan en noviembre y a quiénes corresponden

Fecha límite ¿Quiénes deben cumplir? ¿Qué deben hacer? 13 de noviembre Negocios sujetos a determinados impuestos especiales declarados mediante el Formulario 720, bajo el método regular de depósitos. Depositar el impuesto correspondiente a los últimos 16 días de octubre, cuando estén obligados a realizar ese depósito. 16 de noviembre Empleadores sujetos al calendario mensual de depósitos. Depositar los impuestos del Seguro Social y Medicare, junto con el impuesto federal sobre los ingresos retenido de los salarios pagados en octubre. 16 de noviembre Pagadores que realizan retenciones sobre pagos que no son de nómina y están sujetos al calendario mensual. Depositar las retenciones correspondientes a pagos realizados en octubre. 16 de noviembre Ciertas organizaciones exentas cuyo plazo de declaración vence en noviembre. Presentar la declaración informativa aplicable. Esto incluye, por ejemplo, organizaciones con año fiscal terminado el 30 de junio y organizaciones con año calendario que obtuvieron una prórroga de seis meses. El 15 de noviembre cae en domingo, por lo que el vencimiento pasa al lunes 16. 27 de noviembre Negocios sujetos a determinados impuestos especiales del Formulario 720, bajo el método regular. Depositar el impuesto correspondiente a los primeros 15 días de noviembre. 30 de noviembre Negocios u operadores obligados a declarar impuestos sobre apuestas aceptadas en octubre. Presentar el Formulario 730 y pagar el impuesto correspondiente. 30 de noviembre Responsables de vehículos pesados sujetos al impuesto federal por uso de carreteras, cuyo primer uso gravable del período ocurrió en octubre. Presentar el Formulario 2290 y pagar el impuesto que corresponda. No aplica de manera general a todos los conductores ni a todos los vehículos.

También hay depósitos de nómina en otras fechas

Los empleadores sujetos al calendario de depósitos de dos veces por semana tienen vencimientos que dependen de cuándo pagaron los salarios. Para el resto de noviembre, el calendario señala:

Fecha del depósito Período en que se pagaron los salarios 16 de noviembre Del 7 al 10 de noviembre 18 de noviembre Del 11 al 13 de noviembre 20 de noviembre Del 14 al 17 de noviembre 25 de noviembre Del 18 al 20 de noviembre 30 de noviembre Del 21 al 24 de noviembre

Estas fechas no sustituyen reglas especiales: por ejemplo, si un empleador acumula US$100,000 o más de impuestos en un día dentro de un período de depósito, generalmente debe depositarlos el siguiente día hábil, se lee en la Publicación 509 (2026), Calendarios Tributarios.

¿Qué plazos de noviembre ya vencieron?

2 de noviembre: presentación del Formulario 941 del tercer trimestre para empleadores a quienes correspondía ese plazo; Formulario 720 del tercer trimestre; Formulario 730 por apuestas de septiembre; y Formulario 2290 por vehículos cuyo primer uso gravable fue en septiembre. También venció el depósito de FUTA acumulado hasta septiembre cuando superaba US$500.

presentación del Formulario 941 del tercer trimestre para empleadores a quienes correspondía ese plazo; Formulario 720 del tercer trimestre; Formulario 730 por apuestas de septiembre; y Formulario 2290 por vehículos cuyo primer uso gravable fue en septiembre. También venció el depósito de FUTA acumulado hasta septiembre cuando superaba US$500. 10 de noviembre: presentación del Formulario 941 del tercer trimestre para los empleadores que habían depositado oportunamente y en su totalidad los impuestos correspondientes. Este plazo adicional era para presentar la declaración, no para retrasar los depósitos.

¿Y las personas que presentan su declaración individual?

Estos vencimientos no deben interpretarse como una prórroga general de su declaración personal. La extensión ordinaria para presentar una declaración individual de año calendario llega normalmente al 15 de octubre; que el IRS acepte declaraciones electrónicas durante parte de noviembre no convierte ese mes en un nuevo plazo para declarar a tiempo.

Cabe mencionar que sí existen excepciones por desastres. Por ejemplo, el IRS fijó el 2 de noviembre de 2026 para determinadas declaraciones y pagos de contribuyentes afectados por desastres en Michigan y en las Islas Marianas del Norte. Esas fechas ya pasaron y solo aplicaban a quienes cumplían las condiciones del alivio correspondiente.

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