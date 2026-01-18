Miles de inmigrantes han terminado bajo custodia federal por la razón de que se encontraban en Estados Unidos de manera ilegal. Si bien algunos permanecen en centros de detención con la esperanza de recuperar su libertad y seguir residiendo el país, otros extranjeros toman la decisión de ‘ autodeportarse ’ para no experimentar esa dura realidad. Bajo ese contexto, te quiero presentar el caso de Alberto Cabral, un jardinero latino que optó por salir voluntariamente del territorio estadounidense tras ser detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) .

Según una información compartida por NBC 4 Los Ángeles , este extranjero de 73 años estaba otorgando sus servicios en un hogar situado en West HollyWood, California, con la finalidad de obtener algún ingreso económico; sin embargo, repentinamente, fue arrestado por autoridades migratorias.

Si bien el hombre de la tercera edad suplicó a los agentes que lo dejaran en libertad, ya que contaba con una lesión en el coxis, dicha petición no fue convincente.

“Es muy difícil. Es un gran hombre y gran trabajador”, fueron las palabras de su Gloria Blanco, esposa del inmigrante detenido.

Alberto Cabral ha residido en Estados Unidos por más de 60 años. (Crédito: NBCLA / YouTube)

Cabral no cuenta con un estatus legal, a pesar de residir en EE. UU. por más de seis décadas; no obstante, durante este largo periodo de tiempo no ha registrado algún antecedente penal, lo que revela su buena conducta en dicha nación.

Por qué decidió autodeportarse

Sorpresivamente, el adulto mayor tomó la rápida decisión de abandonar Estados Unidos por una sencilla razón: su estado de salud no era la mejor y creía que, al permanecer bajo arresto, no le brindarían la medicación que necesita.

Estos operativos sorpresa de ICE suelen terminar en la detención de varios inmigrantes. (Crédito: EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Su esposa señaló al medio citado que Cabral necesita ciertos medicamentos para contrarrestar un derrame cerebral y controlar su diabetes. Es más, de concretarse la autodeportación, Gloria Blanco confesó que sentirá su ausencia.

A pesar de la decisión de este adulto mayor de 73 años de retornar voluntariamente a México, su familia no pierde la esperanza de que esta situación pueda revertirse. Por el momento, miembros de su comunidad han realizado donaciones para los gastos legales.

