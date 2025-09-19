Recientemente, los agentes de ICE realizaron operativos en varios suburbios del condado de Dupage, Illinois, para capturar a algún inmigrante indocumentado, una meta que lograron cumplir. Te comentaré que un hombre inmigrante y sus dos trabajadores terminaron detenidos en el estacionamiento de una ferretería en la villa Fayetteville. Lo lamentable es que una de las hijas de estos hombres se siente devastada por el hecho, pues considera que su padre podría ser deportado.

Verónica Beltrán es hija de Martín Morales, uno de los hombres detenidos durante este operativo migratorio . Si bien intentó llegar rápidamente al lugar de los hechos para evitar que su padre sea puesto bajo custodia de ICE, fue demasiado tarde.

“Mi mamá me llamó llorando que inmigración había agarrado a mi papá. Yo no sé por qué están haciendo esto. Están dañando a muchas familias, a muchos niños que se están quedando sin sus papás. No sé en qué mundo vivimos”, declaró Verónica con lágrimas en los ojos.

Este no sería la primera vez que una familia denuncia que agentes de ICE intercepta a uno de sus integrantes, ocasionando un profundo dolor. Recientemente, un ciudadano pakistaní está recluido en un centro detención tras ser separado de su familia, pese a contar con Green Card .

El lamento de Verónica y su hermana al observar que llegaron tarde para evitar la detención de su padre. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Lleva más de 40 años en Estados Unidos

Verónica cuenta a Univision Chicago que su padre ha vivido por más de cuatro décadas en Estados Unidos, demostrando que, a base de esfuerzo, pudo establecerse y formar una familia. Actualmente, se desempeñaba como instalador de pisos.

En el momento de la detención, él y sus dos trabajadores se encontraban comprando ciertos materiales para un trabajo al que habían sido contratados, pero, desafortunadamente, fueron detenidos.

Verónica Beltrán mostrando una faceta de tristeza al enterarse de la detención de su padre por parte de ICE. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Un testigo del hecho le contó a Verónica que observó a dos personas con máscaras y armas de fuego acercándose a la camioneta. Repentinamente, estos agentes esposaron a su padre y a los dos trabajadores.

Afortunadamente, el que presenció la detención tuvo la rapidez necesaria para comunicarse con el abogado de los detenidos a fin de que reciban asesoría legal. Por el momento, Martín y los otros dos hombres están detenidos a la espera de ser liberados.