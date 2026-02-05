El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, está aprovechando esta breve “pausa” en el invierno para lanzar un mensaje muy claro a quienes viven y manejan en la ciudad: si no sacas tu auto de la nieve y no limpias el hielo a su alrededor ahora, puedes terminar con una multa cuando regrese el frío extremo este fin de semana. En barrios como Washington Heights, Jackson Heights, Sunset Park o el South Bronx, donde muchas familias dependen del carro para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o hacer las compras grandes en el supermercado, el llamado suena especialmente urgente: no se trata solo de comodidad, sino de seguridad, de respeto por el vecindario y también de cuidar el bolsillo en una ciudad donde las cuentas ya vienen apretadas. Nueva York ya suspendió las reglas de “alternate side parking” por varios días para darte margen de maniobra, pero eso no significa que puedas dejar el carro enterrado en nieve como si nada; si bloquea una banqueta, una parada de bus o un hidrante, la ciudad te puede sancionar, incluso si las reglas de estacionamiento alterno siguen en pausa.

Cientos de autos en Nueva York han quedado atrapados en la nieve (Foto: AFP)

EL PEDIDO DE MAMDANI ANTES DEL NUEVO FRÍO

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad, advirtió que este es el momento de actuar, antes de que llegue otra ola de temperaturas bajo cero, prevista para este fin de semana. Las autoridades de manejo de emergencias pidieron a los residentes que desentierren sus vehículos, los muevan y limpien el hielo acumulado alrededor, especialmente en zonas donde pasan peatones, buses y servicios de emergencia.

En la práctica, el mensaje es sencillo:

Si tu carro está cubierto de nieve, sácalo ahora, aunque te tome un buen rato con la pala.

Si hay hielo alrededor, rompe y retira lo más que puedas, sobre todo en la parte de la banqueta y la calle.

Si tu vehículo está junto a una parada de bus o un hidrante, asegúrate de que haya acceso libre.

Los funcionarios han repetido que el clima un poco más templado de estos días es una ventana única para evitar que la nieve se convierta en bloques de hielo casi imposibles de mover cuando bajen otra vez las temperaturas.

ESTACIONAMIENTO ALTERNO SUSPENDIDO, PERO NO “VALE TODO”

La ciudad extendió la suspensión de las reglas de estacionamiento lateral alternativo (alternate side parking) al menos hasta el domingo 8 de febrero, precisamente para que la gente tenga más tiempo de desenterrar sus vehículos y limpiar los alrededores. Eso significa que, por ahora, no tienes la presión habitual de mover el carro justo a la hora que marcan los letreros verdes y blancos.

Pero en Nueva York siempre hay un “pero”:

Aunque el “alternate side” esté suspendido, puedes recibir multas si tu carro bloquea la limpieza de la calle, una banqueta o una rampa.

Propietarios y comercios siguen siendo responsables de limpiar la nieve y el hielo frente a sus propiedades; las sanciones por no hacerlo suelen empezar alrededor de los US$100 dólares y pueden subir.

Si tu auto enterrado impide el acceso a una parada de bus o a un hidrante, también te puedes meter en problemas con la ciudad.

Para muchos neoyorquinos latinos, acostumbrados a “buscarle la vuelta” al estacionamiento, la tentación de dejar el carro quieto toda la semana es grande. Pero en este caso, la ciudad está dejando claro que la suspensión de reglas no es excusa para abandonar el vehículo bajo la nieve.

LO QUE YA HIZO LA CIUDAD Y POR QUÉ NECESITA AYUDA

El alcalde ha destacado el trabajo de “New York’s Strongest”, el Departamento de Saneamiento, que lleva días en una operación maratónica para despejar la ciudad después de la tormenta. Según datos oficiales recientes, los equipos han trabajado con miles de empleados y maquinaria pesada para abrir paso en las zonas más afectadas.

Se despejaron más de 52.000 cruces peatonales

Se limpiaron más de 11.000 hidrantes

Se liberaron 17.000 paradas de autobús

Se derritieron más de 68 millones de kilos de nieve

Se esparcieron más de 90 millones de kilos de sal en los cinco distritos

Zohran Mamdani supervisando los trabajos de limpieza de nieve en la ciudad de Nueva York (Foto: AP) / Yuki Iwamura

Aun así, funcionarios y vecinos coinciden en algo: por más que el Departamento de Saneamiento trabaje en turnos de 12 horas, es imposible que lo hagan todo solos en una ciudad del tamaño de Nueva York. De ahí la insistencia en que los residentes, incluidos los hispanos que viven en edificios de walk-up o casas multifamiliares, pongan manos a la obra frente a sus casas y alrededor de sus carros.

Ejemplos concretos de lo que está pasando:

En vecindarios como Jackson Heights o Corona, donde el español se escucha en cada esquina, pasajeros han denunciado que muchas paradas de la MTA siguen semi enterradas, obligando a adultos mayores a caminar sobre hielo para subir al bus.

En partes del Bronx y Brooklyn, la ciudad ha tenido que enviar cuadrillas extra y contratar “emergency shovelers” para atender las zonas donde los propietarios no han limpiado adecuadamente.

En toda la ciudad ya se han emitido cientos de citaciones por no palear las banquetas a tiempo, con multas que pueden ir de 100 a 350 dólares según la infracción y la reincidencia.

Para la comunidad hispana, que muchas veces camina largas distancias hasta el metro o el bus para ir a trabajar de madrugada en Manhattan o en los suburbios, cada tramo de banqueta sin limpiar implica un riesgo real de resbalones y lesiones.

En barrios residenciales como Cobble Hill, en Brooklyn, se repite la misma escena: personas paleando frente a sus casas, vecinos abriendo camino hacia los contenedores de basura y otros rompiendo hielo alrededor de autos que llevan días enterrados bajo montones de nieve. Un conductor, Alan Grotheer, contaba que hace unos días su vehículo era “una roca” de hielo, y que solo ahora, con el clima un poco más cálido, pudo empezar a liberarlo.

Dos personas caminando en plena tormenta invernal por el famoso puente de Brooklyn en Nueva York, zona que volverá a ser afectada con el clima invernal este fin de semana (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!