Sandra Quiñonez está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde que su esposo, José Campollo, fue detenido por agentes de inmigración , la preocupación no deja de estar presente en cada día, pues considera que, de manera inesperada, recibirá la lamentable información de su deceso.

En sus declaraciones a Noticias Telemundo, su angustia surgió desde que recibió una llamada de un compañero de celda de su esposo, advirtiéndole que él había presentado un problema de salud y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano.

Ante estas palabras, la mujer de nacionalidad guatemalteca recuerda aquella última conversación con su pareja. Él le informó que presentaba ciertos dolores en una zona específica del pecho y tenía muchas dificultades para mantener la respiración.

Para Sandra, es totalmente desconsolador que esté separada de su esposo. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Me dijo: ‘Me siento mal, no puedo respirar, siento piquetes en el corazón’. Nosotros ya sabemos esa señal. Cuando a él (José Campollo) le agarra eso, es porque le va a dar un infarto”, dijo.

No sería la primera vez; Sandra asegura que su esposo sufrió tres infartos antes de ser trasladado al Centro de Detención en Adelanto. Si bien usaba un equipo especial para que pudiera respirar con normalidad por las noches, ahora no es posible.

Sandra cuenta que su esposo le había indicado que presentaba ciertos dolores en el pecho mientras estaba recluido. Esta alerta causó su preocupación. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Un momento que parece no tener fin

Han pasado varios días y Sandra no ha recibido alguna información sobre el estado de salud de su esposo. Por esta razón, desearía que él fuera deportado a su país natal, Guatemala, y así nuevamente poder reencontrarse para iniciar un nuevo camino.

“Si van a deportar a nuestra gente, que la deporten viva, no que nos la devuelvan muertos”, fueron las palabras emotivas de la inmigrante.

Cada día será clave para este hombre, pues inesperadamente podría sufrir un paro cardíaco durante su estancia en dicha prisión. Es más, según datos oficiales del gobierno americano, al menos 14 inmigrantes perdieron la vida en el interior de centros de detención en todo Estados Unidos.