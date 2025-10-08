Toda persona que tiene la costumbre de probar suerte en el Powerball estuvo al tanto del último sorteo del juego. Estoy hablando del que se realizó el lunes 6 de octubre. Aquel día, un participante, cuyo nombre se desconoce (al menos por ahora), ganó $50 mil tras haber comprado su boleto en un local de Wisconsin. Si estás con ganas de saber la ubicación del establecimiento, llegaste al lugar correcto.

Debido a que mi intención es brindarte la información más completa posible, te doy a conocer que, en la mencionada fecha, los números ganadores fueron 28, 29, 32, 66, 67, el Powerball 3 y el Power Play 2x. Si es que tú participaste ese día, no dudes en revisar bien tus boletos, pues podrías haber ganado.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

La ubicación del local

Ahora que ya sabes lo anterior, te comento que el ticket de la suerte acertó cuatro de los cinco primeros números más el Powerball, razón por la cual pasó a valer $50 mil. Con respecto a dónde fue adquirido exactamente, pues te digo que, según fox6now.com, la persona de esta historia lo compró en un Kwik Trip ubicado en Sauk Trail Road en Sheboygan, Wisconsin.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Si también te interesa saber cuándo es el próximo sorteo del Powerball, la respuesta es este miércoles 8 de octubre. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $223 millones, con la opción en efectivo de $104.4 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball. Lo puedes hacer en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción es capaz de multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial del juego, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.

