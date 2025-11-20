El pasado miércoles 19 de noviembre, ocurrió un hecho poco habitual: una ciudad de Estados Unidos permaneció a oscuras, sin ver la luz del sol. Probablemente, imagines que esta ausencia duró 24 horas, pero te mencionaré que este fenómeno astronómico se prolongará por varios meses. Se le conoce como ‘noche polar’. En caso este término te resulte extraño, en los siguientes párrafos te brindaré una explicación más detallada.

Este hecho se percibió en Utqiagvik, una comunidad situada en Alaska, a 1,250 millas del Polo Norte. Su población, que está conformada por más de 4,400 habitantes, está acostumbra a este fenómeno que, habitualmente, ocurre en época invernal.

¿Qué es la noche polar?

Se trata de un fenómeno que ocurre en las regiones polares, donde el Sol permanece por debajo del horizonte durante más de 24 horas consecutivas. Es decir, la ciudad experimentará un periodo de total oscuridad.

En el caso de la ciudad de Utqiagvik, es posible que haya luces tenues en horas de la mañana, debido a la inclinación del eje de la Tierra (23.5°) en su rotación. Sin embargo, lo llamativo para sus residentes es la presencia de auroras boreales.

La 'noche polar' suele ser llamativa por las auroras boreales que se visualizan en el cielo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

No solo causa sorpresa por la oscuridad que se transmite, ya que las temperaturas descienden drásticamente; específicamente, entre los 3° hasta los -19° Fahrenheit en el periodo que comprende este fenómeno astronómico.

¿Hasta cuándo durará la noche polar en Utqiagvik?

Según reportes de Univision Noticias, la ‘noche polar’ en esta ciudad tendrá una duración de 66 días; es decir, sus residentes no podrán visualizar la luz del sol hasta el 22 o 23 de enero del 2026. En ese lapso de tiempo, avanzará el solsticio de invierno al equinoccio de primavera en el hemisferio norte.

Se estima que el sol nuevamente aparecerá en esta ciudad el próximo 22 o 23 de enero del 2026. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Existe algún riesgo para la salud a la falta de luz solar durante tanto tiempo?

En caso una persona no esté expuesta a la luz solar por varios días, suele tener un impacto considerable. Entre las consecuencias principales se encuentran:

Déficit de vitamina D, clave para el cuidado del sistema inmunitario.

Trastornos del estado de ánimo, como Trastorno Efectivo Estacional.

Problemas para conciliar el sueño.

Disminución general de la energía