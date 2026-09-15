Los científicos lograron obtener la imagen más detallada hasta ahora del terreno que se encuentra debajo de Los Ángeles y descubrieron que algunas zonas de la ciudad están asentadas sobre una enorme cantidad de sedimentos. Este hallazgo es importante porque estas capas pueden amplificar el movimiento del suelo durante un terremoto y ayudar a explicar por qué determinadas áreas podrían experimentar una sacudida más intensa que otras. El nuevo modelo tridimensional permite observar con mucha mayor precisión la forma y profundidad de la cuenca de Los Ángeles, información que servirá para mejorar las simulaciones sísmicas y evaluar los posibles escenarios ante un gran terremoto.

La investigación, publicada el 4 de agosto de 2026 en la revista JGR Solid Earth, ofrece por primera vez un mapa tridimensional completo de la cuenca de Los Ángeles. El trabajo fue realizado a partir de información recopilada por 273 estaciones sísmicas temporales distribuidas por la región.

¿Qué descubrieron los científicos debajo de Los Ángeles?

El centro de la cuenca, debajo del área de downtown Los Ángeles, concentra las capas de sedimentos más profundas. En algunos puntos alcanzan hasta 6,2 millas (10 kilómetros) antes de llegar a la roca cristalina que forma la base de la cuenca.

Los bordes presentan una cantidad considerablemente menor de sedimentos: entre 0,6 y 2,5 millas (1 y 4 kilómetros).

Estas diferencias son relevantes porque los sedimentos pueden modificar la manera en que se propagan las ondas sísmicas. De acuerdo con Elizabeth Cochran, sismóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que no participó en el estudio, conocer con mayor precisión los límites de la cuenca permitirá entender mejor cómo las ondas pueden concentrarse o dirigirse en determinadas zonas.

Modelo impreso en 3D de la cuenca sedimentaria de Los Ángeles. | Crédito: Valeria Villa/Caltech

¿Qué zonas de Los Ángeles tienen más sedimentos?

El nuevo modelo permite distinguir entre el centro y los bordes de la cuenca. Esta es la información principal:

Zona Profundidad aproximada de los sedimentos ¿Por qué importa? Centro de la cuenca, bajo downtown LA Hasta 10 km Las capas profundas pueden amplificar el movimiento sísmico Bordes de la cuenca 1 a 4 km Los límites irregulares pueden modificar la propagación de las ondas Base de la cuenca Roca cristalina Funciona como el fondo rígido sobre el que descansan los sedimentos

Sin embargo, los investigadores advierten que tener más sedimentos no significa automáticamente que una zona sufrirá más daños. El comportamiento del terreno durante un terremoto depende de múltiples factores, incluido el tipo de falla que origine el movimiento y la manera en que las ondas sísmicas atraviesen la cuenca.

¿Por qué los bordes de la cuenca también son importantes?

Uno de los ejemplos que demuestra la importancia de esta estructura ocurrió durante el terremoto de Northridge de magnitud 6,7 en 1994.

Cochran explicó que Santa Monica sufrió más daños por la sacudida de lo que se esperaba, debido en parte a la forma en que las ondas sísmicas se desplazaron por el borde de la cuenca.

Los límites de la cuenca no son perfectamente uniformes. Sus formas pueden hacer que las ondas sísmicas se concentren, se desvíen o permanezcan dentro de determinadas áreas, modificando la intensidad del movimiento que experimentan las comunidades.

¿El mapa puede decir dónde ocurrirá el mayor daño?

No por sí solo. El modelo no funciona como una predicción exacta de las zonas que sufrirán los mayores daños durante el próximo gran terremoto.

Lo que permite es mejorar los modelos computacionales que utilizan los investigadores para simular distintos escenarios. Con esta información más detallada sobre el subsuelo, los científicos pueden estudiar qué ocurriría si diferentes fallas de la región produjeran terremotos de distintas magnitudes.

Los Ángeles se encuentra rodeada de numerosas fallas, entre ellas la conocida falla de San Andrés, para la que los modelos contemplan escenarios de hasta magnitud 7,8 que afectarían al sur de California.

Los científicos podrán usar este modelo para simular distintos escenarios sísmicos y evaluar los riesgos en Los Ángeles. | Crédito: Magnific

¿Por qué importa conocer el terreno debajo de los edificios?

Uno de los conceptos que los científicos consideran especialmente importantes es la resonancia.

Este fenómeno ocurre cuando el movimiento de un edificio coincide con la manera en que se mueve el terreno que está debajo. Si ambos entran en resonancia, las sacudidas pueden intensificarse y aumentar el riesgo de daños en determinadas estructuras.

Por eso, conocer con mayor precisión las características de los sedimentos puede ayudar a los ingenieros a considerar estas condiciones al momento de diseñar o reforzar edificios.

Cochran señaló que, por ejemplo, se puede modificar la rigidez de una construcción para contrarrestar determinados efectos del movimiento del terreno.

¿Cómo hicieron el nuevo mapa de Los Ángeles?

Para construir el modelo tridimensional, los investigadores utilizaron 273 estaciones sísmicas temporales instaladas alrededor de Los Ángeles.

Los equipos registraron ondas sísmicas muy débiles procedentes de terremotos lejanos que no fueron percibidos por las personas. Al analizar el recorrido y el tiempo que tardaban esas ondas en atravesar las diferentes capas del subsuelo, los científicos pudieron reconstruir la estructura de la cuenca.

Según Valeria Villa, estudiante de doctorado de Caltech y coautora del estudio, los análisis anteriores se basaban principalmente en mediciones lineales que atravesaban una sección de la cuenca. El nuevo trabajo, en cambio, proporciona un mapa tridimensional completo.

El resultado no permite saber exactamente dónde será más fuerte la próxima sacudida, pero sí proporciona una herramienta mucho más precisa para que los científicos puedan estudiar cómo responderá el terreno de Los Ángeles ante distintos escenarios sísmicos.