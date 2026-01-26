Muertos, suspensiones de vuelos, casi un millón de hogares sin energía eléctrica, caos, lluvia helada, aguanieve y nieve por todos lados es el saldo del paso de la tormenta invernal ‘Fern’ en gran parte de Estados Unidos. Si bien en estos momentos 200 millones de personas en el país están en alerta por temperaturas extremas y se espera que la racha de frío congelante continúe varios días con la segunda parte de este fenómeno climático, esta masa de aire mucho más gélida trae también un gran peligro que ya está activo: el hielo negro. Y es que el mayor riesgo no es lo que ves en la calle, sino lo que pasará cuando la nieve se derrite y vuelva a congelarse, especialmente en puentes, rampas y autopistas. En esta nota encontrarás la información que necesitas si eres residente o turista y debes trasladarte en auto para cumplir con tu trabajo, tours o compra de alimentos. Y es que este es el momento donde ocurren muchos de los accidentes más graves y debes estar prevenido.

Y es que el riesgo en el país no se termina con la última nevada, sino con lo que sucede en las pistas y carreteras porque las temperaturas siguen lo suficientemente bajas como para que el agua en el pavimento se congele y forme placas de hielo muy resbaladizas. Esto puede marcar la diferencia entre llegar a casa con bien o terminar en un accidente grave lejos de la familia.

El peligro del llamado “hielo negro” (black ice)

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que este tipo de hielo es un peligro mortal porque los conductores no lo ven hasta que ya están encima y el vehículo empieza a patinar sin posibilidad de reaccionar a tiempo. Este hielo suele formarse de madrugada o durante la noche, cuando el agua o la nieve derretida del día se vuelve a congelar al bajar la temperatura, justo cuando muchos salen temprano al trabajo o al aeropuerto.

“El momento de mayor peligro no es cuando está nevando o la carretera se ve blanca, sino que llega después cuando todo parece normal. La mayoría de la gente le teme a la nieve cuando en realidad debería temerle al hielo (…) lo que ocurre cuando esa nieve se derrite ligeramente y vuelve a congelarse. Ese proceso es lo que los expertos llaman ‘hielo negro’. Estamos hablando de una capa transparente que hace que el pavimento luzca normal, incluso mojado, pero que en realidad es una pista de patinaje. A diferencia de la nieve que reduce la velocidad de forma natural porque el conductor la puede percibir, el hielo no genera alerta visual. El vehículo pierde tracción de manera súbita sin margen de reacción. No importa si el carro es nuevo, grande o con tracción en las cuatro ruedas, el hielo elimina completamente el control", alertó Crishtbel Mora, periodista de Telemundo 62.

Nunca debes confiarte de que “la carretera ya está bien” solo porque dejó de nevar. Ahí empieza el mayor peligro. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Manejar de forma segura con el “hielo negro”

Hay puntos de las carreteras que se vuelven especialmente peligrosos para todos. Incluso si tu casa ya tiene luz y calefacción, el simple hecho de salir en carro sobre hielo sigue siendo uno de los riesgos más grandes para tu seguridad y la de tu familia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, sigla en inglés) también resaltan que, durante y después de una tormenta de invierno, las carreteras heladas son uno de los factores clave de muerte y lesiones, junto con los cortes de energía y las temperaturas extremas.

Glenda Hernández, periodista de SOS NEWS, también recalcó que el hielo negro hace que el pavimento parezca normal o solo húmedo, pero “en realidad está extremadamente peligroso y es más común en puentes, pasos elevados, zonas con sombra, durante la madrugada o tempranas horas de la mañana. A diferencia de la nieve, que obliga a reducir la velocidad, el hielo negro no da ninguna señal y puede hacerte perder el control en tan solo segundos. Por eso las autoridades han pedido a todos los residentes mantenerse en casa durante el paso de la tormenta invernal y no manejar si no es necesario y, en caso de hacerlo, reforzar las medidas de seguridad como manejar a una distancia prudente, no frenar de manera brusca y respetar la señalización”.

Tomar precauciones puede evitar que un viaje de vacaciones termine en tragedia o que tu ida al trabajo o compras te haga pasar el mayor susto. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Perplexity')

Consejos para conducir en hielo y nieve

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) de Estados Unidos recomienda lo siguiente:

Evita manejar si no es estrictamente necesario.

Revisa el pronóstico y las alertas locales: el Servicio Nacional de Meteorología (National Weather Service, NWS) y el Centro de Predicción del Tiempo (Weather Prediction Center, WPC)

y el Lleva en el vehículo herramientas como arena o sal para mejorar la tracción si quedas atrapado en una zona con hielo.

Sal de casa con más tiempo y reduce la velocidad.

Revisa el estado de las llantas.

