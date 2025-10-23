Desde que se iniciaron los operativos migratorios por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , los inmigrantes que residen en Estados Unidos y sus propios ciudadanos se han mostrado en contra del uso de fuerza excesiva de los agentes para efectuar los arrestos . Sin embargo, existen unos cuantos que sí apoyan esta medida. Esto se pudo visualizar en un partido de hockey en San José, California.

El hecho se apreció durante el encuentro entre San Jose Sharks y Pittsburgh Penguins en el SAP Center, que se hacía honor a la herencia hispana. Lo que parecía un entretenido espectáculo para los amantes de este deporte, la polémica surgió con un mensaje en una de las pantallas.

De manera repentina, se pudo leer “Los aficionados de los Sharks aman ICE. Vayan por ellos muchachos“. Este simple mensaje se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios -especialmente inmigrantes- manifestaron su rechazo.

Este fue el mensaje que generó polémica entre la comunidad hispana en Estados Unidos. (Crédito: Univision 14 Área de la Bahía / YouTube)

Quizás estés pensando que este polémico comentario fue realizado por un trabajador de este equipo de hockey, pero esto no sería así. Según información de Univision 14 Área de la Bahía, los Sharks brindan la posibilidad a sus aficionados de enviar mensajes de texto y que éstos aparezcan en la pantalla gigante.

Desafortunadamente, uno de los seguidores aprovechó la situación para enviar un mensaje mal intencionado que está afectando considerablemente a aquellos inmigrantes que no cuentan con documentación legal .

Este equipo de San Jose emitió un comunicado solicitando las disculpas del caso. (Crédito: Univision 14 Área de la Bahía / YouTube)

El equipo solicitó disculpas del caso

Ante la controversia mediática que provocó dicho mensaje, San José Sharks emitió un comunicado solicitando unas disculpas del caso; además, puntualizaron que iniciaron las investigaciones para determinar el origen del mensaje.

“Durante el primer intermedio del partido de esta noche, un mensaje ofensivo, enviado externamente, se mostró inadvertidamente en el marcador del estadio. Sharks Sports & Entertainmente lamenta profundamente este mensaje, que no cumple con los valores de nuestra organización, no se haya detectado durante nuestro proceso de revisión estándar”, se lee.