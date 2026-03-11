Una tragedia sacudió a una comunidad escolar en el estado de Georgia cuando lo que comenzó como una tradicional broma de temporada de graduación terminó con la muerte de un profesor muy querido. Días después del incidente, el adolescente acusado y su familia decidieron hablar públicamente por primera vez sobre lo ocurrido. El caso ha generado conmoción en la ciudad de Gainesville, donde estudiantes, docentes y vecinos aún intentan asimilar cómo una actividad que muchos consideraban inofensiva derivó en una tragedia que dejó a una familia devastada y a toda la comunidad escolar sumida en el duelo.

El estudiante Jayden Ryden Wallace, acusado por la muerte de su maestro, expresó su pesar en una declaración enviada a medios locales. “Prometo vivir el resto de mi vida de una manera que honre la memoria del entrenador Hughes al dar ejemplo de mi fe en Cristo. Nunca será olvidado”, señaló el joven.

Sus padres también difundieron un comunicado a través del abogado de la familia en CNN en el que aseguraron sentir un “profundo remordimiento” por la muerte del profesor Jason Hughes, de 40 años. “Somos una familia profundamente arrepentida y en duelo por una pérdida tan grande para nuestra comunidad de North Hall”, afirmaron, según WXIA-TV.

La policía acusó a Jayden Wallace de homicidio vehicular y otros delitos, mientras que cuatro estudiantes más fueron arrestados por invasión de propiedad. | Crédito: Hall County Sheriff's Office

Según explicaron, Hughes tuvo una relación cercana con su hijo. “Jason Hughes significaba el mundo para Jayden. Se tomó el tiempo de invertir en él y derramó su cariño en su vida, dejando un impacto duradero”, agregaron en el mensaje, en el que también expresaron una disculpa directa a la familia del docente.

El profesor, que trabajaba como maestro de matemáticas y entrenador de golf en North Hall High School, murió después de que presuntamente tropezara y cayera a la carretera frente a la camioneta conducida por Wallace. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Hall, el grupo de adolescentes estaba realizando una broma típica de graduación que consistía en arrojar papel higiénico en la propiedad del profesor.

Las autoridades señalaron que el docente habría salido de su casa para sorprender a los estudiantes en medio de la broma, pero el suelo mojado por la lluvia provocó que resbalara y cayera justo cuando el vehículo se alejaba del lugar.

No era la primera vez que la vivienda del docente formaba parte de la tradición conocida como “junior/senior wars”. | Crédito: @nthjuniorseniorwars23 / Instagram

Wallace, de 18 años, enfrenta cargos de homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y un delito menor, lo que podría implicar entre tres y quince años de prisión si es declarado culpable. Otros cuatro jóvenes —Elijah Owens, Aiden Hucks, Ana Luque y Ariana Cruz— también fueron acusados, aunque solo por delitos menores relacionados con allanamiento y arrojar basura.

Sin embargo, en un giro inesperado, la propia familia de Hughes pidió públicamente que se retiren los cargos contra los estudiantes. En un comunicado citado por Daily Mail, afirmaron que no hubo una confrontación y que el profesor sabía que los jóvenes planeaban la broma.

“Jason sabía que los estudiantes vendrían y estaba emocionado esperando atraparlos en el acto”, explicó la familia. Según su versión, el profesor resbaló accidentalmente por la lluvia y cayó en la carretera frente al vehículo cuando los adolescentes ya se marchaban.

Un profesor de North Hall High School murió tras un accidente ocurrido durante una broma estudiantil en Georgia. | Crédito: Jason Hughes / Facebook

Los familiares del docente también destacaron que los estudiantes intentaron ayudar inmediatamente tras el accidente. “Estos jóvenes amaban a Jason y Jason los amaba a ellos”, señalaron.

Un amigo cercano del profesor, Matt Williams, reforzó esa idea en declaraciones a ABC News. Según dijo, Hughes y Wallace tenían una relación cercana dentro de la escuela. “La familia quiere dejar claro que conocían a estos chicos y los querían. Esto no fue un acto malicioso”, afirmó.

