Para quienes se rompen la cabeza tratando de vivir en Nueva York sin pagar alquileres desorbitados, una mujer llamada Alanna Parish asegura haber encontrado una alternativa poco común. En redes sociales, la joven explicó el método que le permite vivir casi sin costo en una de las ciudades más caras de todo Estados Unidos y del mundo. “Soy cuidadora de casas a tiempo completo en Nueva York, no tengo un lugar propio. Vivo a tiempo completo en las casas de otras personas”, contó Alanna en un video de TikTok que acumula casi un millón de reproducciones.

La pregunta clave es cómo logra tener siempre un lugar donde dormir sin residir de forma permanente en ningún sitio. En otro video, Parish, que lleva solo 10 meses “viviendo” en Nueva York, señaló que todo depende de una planificación minuciosa.

“Normalmente logro organizarlos para que se superpongan, de modo que uno termina y el siguiente comienza el mismo día”, explicó sobre sus trabajos como house sitter. De esta manera, evita quedarse sin techo entre una casa y otra.

La joven explicó que no tiene vivienda propia y se traslada de un hogar a otro mediante una planificación cuidadosa. (Foto: @alannaparrish / TikTok)

En las pocas ocasiones en que surge un espacio libre entre encargos, Parish tiene un plan B. “Me quedo una noche en un hotel, alquilo un Airbnb o me quedo en casa de un amigo. Tengo opciones disponibles, solo que no tengo un lugar propio al que volver”, dijo.

Uno de los aspectos más llamativos de su estilo de vida es que, por lo general, no cobra a los propietarios por cuidar sus casas. Para ella se trata de un intercambio justo: ella obtiene alojamiento y los dueños tienen la tranquilidad de saber que su hogar está siendo cuidado.

Solo en algunos casos excepcionales cobra un honorario, por ejemplo, si también debe encargarse de mascotas.

El precio de los alquileres en ciudades como Nueva York ha aumentado notablemente en los últimos años. (Foto referencial: Freepik)

Tras la avalancha de preguntas en los comentarios, Parish amplió detalles en diálogo con Newsweek. “Mientras cuido una casa, mantengo mi rutina de trabajo habitual, cuido el hogar y a las mascotas, exploro la zona y mantengo el espacio limpio y ordenado. Trato cada casa como si fuera mía”, dijo en conversación con la revista.

“Algunas de las mayores ventajas son la flexibilidad, el ahorro de dinero, conocer nuevos lugares y pasar tiempo con mascotas. La mayor desventaja es la falta de estabilidad a largo plazo en un solo lugar y la necesidad de adaptarse rápido a nuevos entornos. Aun así, es un intercambio con el que estoy feliz”, concluyó.

A qué se debe el aumento del costo de vida en Nueva York

El aumento del costo de vida en Nueva York al inicio de 2026 se debe a una combinación de factores.

La ciudad enfrenta su tasa de disponibilidad de apartamentos más baja en décadas (apenas un 1.4%). Según Investopedia, la falta de nuevas construcciones, sumada a los altos costos de materiales y las estrictas regulaciones de zonificación, hace que la demanda supere masivamente a la oferta.

A lo anterior hay que sumar el aumento del costo del transporte público, además de la inflación alimentaria acumulada durante los últimos años.

Los elevados impuestos a la propiedad no solo afectan a los dueños, sino que se trasladan directamente a los inquilinos a través del alquiler. Debido a los salarios mínimos altos y regulaciones locales, el precio de servicios y productos en restaurantes y comercio son mayores al promedio nacional.

