Los pasajeros del Metro de Nueva York que dependen de la línea G para desplazarse entre Brooklyn y Queens tendrán una buena noticia durante la temporada navideña. La Metropolitan Transportation Authority (MTA) canceló los tres cierres de fin de semana previstos para diciembre, una medida que permitirá mantener la conexión activa en Greenpoint, uno de los vecindarios más afectados por las obras. El anuncio llega en una época decisiva para residentes, trabajadores y comercios locales, cuando aumentan las compras, las visitas familiares y los viajes por Navidad y Año Nuevo. Para muchos hispanos que viven o trabajan en esta zona de la ciudad, mantener el servicio regular puede evitar traslados más largos, gastos adicionales en rideshare y complicaciones para llegar a sus empleos o negocios.

La decisión se tomó después de que la agencia adelantara parte de las reparaciones en el túnel de Greenpoint, ubicado bajo Newtown Creek. Los trabajos seguirán en distintas etapas, pero ya no requerirán la suspensión que se había proyectado para los fines de semana de diciembre.

Los habituales pasajeros de los fines de semana de la línea G del Metro de Nueva York podrán volver a su habitual rutino, al menos por un mes (Foto: AFP)

¿QUÉ CIERRE DE LA LÍNEA G FUE CANCELADO?

La MTA había considerado interrumpir la operación de la ruta G durante tres fines de semana consecutivos en diciembre. El plan buscaba dar espacio a las cuadrillas encargadas de avanzar con la reparación del túnel que une Greenpoint, en Brooklyn, con Long Island City, en Queens.

Esa infraestructura sufrió daños tras el paso de Hurricane Sandy en 2012 y, desde entonces, ha necesitado intervenciones adicionales. Durante las labores recientes, los equipos completaron más de 6,400 pies de inyección y mitigación de filtraciones, un avance que permitió eliminar las restricciones previstas para el último mes del año.

Dato Información Línea afectada G train Zona principal Greenpoint, Brooklyn, y conexión con Long Island City, Queens Cierres cancelados Tres fines de semana consecutivos de diciembre Motivo original Reparaciones en el túnel bajo Newtown Creek Situación actual El G train operará durante la temporada navideña Trabajos realizados Más de 6,400 pies de inyección y mitigación de filtraciones Obras que continúan Modernización de señales, mantenimiento y mejoras complementarias

EL G TRAIN OPERARÁ DURANTE LA TEMPORADA NAVIDEÑA

La cancelación resulta especialmente importante para Greenpoint porque la ruta G es la única que llega de forma directa al vecindario. Cuando esa conexión se detiene, los usuarios deben recurrir a buses de reemplazo, caminar más distancia o modificar sus trayectos mediante otras líneas.

En diciembre, la afectación habría sido mayor por el aumento de actividad en las calles y comercios del norte de Brooklyn. Muchas personas aprovechan los fines de semana para comprar regalos, reunirse con familiares, ir a restaurantes o visitar negocios independientes. También es un periodo de mayor demanda para trabajadores de tiendas, cafeterías, mercados y servicios de entrega.

La decisión ayudará a quienes usan el subway para conectar sectores como Greenpoint, Williamsburg, Bedford-Stuyvesant, Clinton Hill, Fort Greene y Court Square. Para quienes viven en Brooklyn y trabajan en Queens —o hacen el recorrido en sentido contrario—, conservar esta opción de transporte puede reducir tiempo de viaje y evitar gastos imprevistos.

EL IMPACTO EN LOS COMERCIOS DE GREENPOINT

Los cierres proyectados provocaron preocupación entre propietarios de pequeños establecimientos, debido a que diciembre representa una de las temporadas de ventas más importantes del año. Una interrupción ferroviaria durante tres fines de semana consecutivos podía reducir la llegada de clientes y afectar a negocios que dependen del movimiento peatonal desde las estaciones.

Un informe de Shop Small Greenpoint determinó que la mayoría de las empresas consultadas registró una caída de al menos 22% en sus ingresos durante fines de semana con restricciones en la ruta G. Además, el 39% de los propietarios encuestados dijo que redujo turnos u horas laborales como consecuencia de esos cambios.

Perri Salka, propietaria de WonderMart y cofundadora de Shop Small Greenpoint, señaló que las ventas de diciembre representan cerca de una cuarta parte de los ingresos anuales de su tienda. En una zona con tiendas familiares, restaurantes, cafeterías y emprendimientos independientes, la temporada entre Thanksgiving, Navidad y Año Nuevo puede marcar la diferencia en el balance del año.

La senadora estatal Kristen Gonzalez celebró la decisión y destacó que el ajuste evitará un impacto adicional sobre los pequeños negocios del norte de Brooklyn durante uno de sus periodos comerciales más importantes.

Un tren de la línea G del Metro de Nueva York (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿POR QUÉ LA MTA HABÍA PROGRAMADO LAS SUSPENSIONES?

El origen del plan estaba en el túnel que pasa bajo Newtown Creek. Tras Hurricane Sandy, esa estructura requirió reparaciones permanentes por daños e infiltraciones de agua, por lo que la MTA ha realizado distintas intervenciones a lo largo de los años.

La agencia determinó que era necesario ampliar las labores luego de detectar más necesidades de mantenimiento de las calculadas inicialmente. Esas tareas incluyeron obras de reparación, control de filtraciones y preparativos relacionados con la actualización tecnológica del corredor.

Las interrupciones han sido una realidad para los usuarios de esta ruta desde 2024. En ese periodo, la autoridad de transporte realizó cierres completos y parciales para instalar Communications-Based Train Control, conocido como CBTC.

El sistema CBTC busca modernizar la circulación ferroviaria mediante tecnología de señalización. La meta es mejorar la confiabilidad de los viajes y permitir una operación más eficiente cuando el proyecto esté completamente implementado.

FECHAS QUE YA NO TENDRÁN CIERRE

La MTA retiró del calendario los tres fines de semana de diciembre que habían sido programados para continuar las obras bajo Newtown Creek.

En términos prácticos, el cambio significa:

No habrá suspensión programada del G train durante los tres fines de semana de diciembre inicialmente contemplados.

La conexión seguirá disponible durante la temporada navideña.

Los residentes de Greenpoint no tendrán que depender de alternativas por esos cierres específicos.

Los comercios podrán contar con el flujo habitual de pasajeros y visitantes en diciembre.

La cancelación no implica el final de todas las obras en la línea.

TODAVÍA HABRÁ CAMBIOS DE SERVICIO

La eliminación de las restricciones de diciembre no significa que hayan concluido todas las intervenciones. La MTA mantiene modificaciones parciales durante septiembre y octubre por la actualización de señales, mantenimiento de vías y trabajos complementarios.

Entre el 18 y el 21 de septiembre, así como del 9 al 12 de octubre, los trenes con destino a Church Avenue no realizarán paradas en 4 Av-9 St, 15 St-Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy. Los pasajeros deberán usar trenes con dirección a Manhattan o Bedford-Nostrand Avs para llegar a esas estaciones.

También se programó la suspensión entre Court Square y Bedford-Nostrand Avs desde la noche del 25 de septiembre hasta la madrugada del 28 de septiembre. Durante ese periodo, los usuarios podrán utilizar los buses gratuitos T403, que cubrirán las paradas afectadas.