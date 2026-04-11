El sistema del Metropolitan Transportation Authority, una de las piezas que más condiciona la rutina diaria en Nueva York, anunció una serie de cambios temporales que afectarán a la línea G durante varias semanas, con interrupciones, buses de reemplazo y ajustes de servicio que pueden complicar tanto a quienes van a trabajar en Manhattan como a los que se mueven entre Brooklyn y Queens para llegar a casa, estudiar o simplemente cumplir con el trajín de la ciudad. En una urbe donde el metro marca el ritmo del día, cualquier modificación se siente de inmediato, sobre todo para la comunidad hispana que depende de esta línea para conectar con barrios como Williamsburg, Greenpoint o Long Island City.

Si te mueves por esta ciudad con frecuencia, sabes que cualquier ajuste en el metro puede alterar toda la rutina. Por eso, te explico de forma clara y ordenada qué pasará, con fechas y horarios bien definidos, para que puedas anticiparte y evitar contratiempos.

CAMBIOS EN LA LÍNEA G: FECHAS Y HORARIOS DETALLADOS

Para que no haya confusión, aquí tienes el cronograma con fechas y horas específicas en las que se aplicarán las modificaciones:

Suspensión parcial del servicio con buses de reemplazo

No habrá trenes entre Court Sq y Bedford-Nostrand Avs en estos periodos:

Del lunes 13 de abril al miércoles 15 de abril: durante todo el día, desde el inicio del servicio hasta el cierre.

Del lunes 20 de abril al viernes 24 de abril: durante todo el día, desde el inicio del servicio hasta el cierre.

Cambios durante el fin de semana

Desde el viernes 17 de abril a las 9:45 p.m. hasta el lunes 20 de abril a las 5:00 a.m. Durante ese periodo:

No habrá servicio entre Court Sq y Bedford-Nostrand Avs.

Funcionarán buses lanzadera.

El servicio de tren estará limitado en otros tramos.

La MTA iniciará una serie de trabajos que producirá el recorte de una de sus líneas (Foto: MTA / Canva)

ALTERNATIVAS PARA MOVERSE

Durante los cortes, la Metropolitan Transportation Authority ha dispuesto opciones directas para no dejar a los usuarios sin movilidad, algo especialmente importante en una ciudad donde un atraso de 20 minutos puede hacerte perder una cita, un turno médico o hasta el relevo del trabajo.

Opciones disponibles:

Autobuses T403 que harán todas las paradas del tramo suspendido.

Conexiones con otras líneas cercanas, como la línea F.

Servicio parcial de la línea G:

Entre Church Av y Bedford-Nostrand Avs.

Frecuencia: cada 10 minutos, tanto de día como de noche.

“G TO THE SEA”: EXTENSIÓN ESPECIAL DEL SERVICIO

Hay un cambio puntual que vale la pena destacar, no solo por lo práctico sino también por el nombre que le han dado.

Desde el viernes 10 de abril a las 11:00 p.m. Hasta el lunes 13 a las 5:00 a.m. Durante ese tiempo:

La línea G extenderá su recorrido.

Pasará por la línea F.

Llegará hasta Coney Island–Stillwell Av.

Esto permitirá un viaje directo hacia la costa, algo poco habitual en esta línea y que puede ser útil para quienes aprovechan el fin de semana para darse una vuelta por el mar, como hacen muchos neoyorquinos hispanos cuando llega el buen clima, ya sea para caminar, comer algo cerca del paseo o simplemente salir un rato del ritmo pesado de la semana.

¿POR QUÉ ESTOS CAMBIOS?

Todo esto responde a trabajos de modernización que la Metropolitan Transportation Authority viene realizando en el sistema.

Te lo resumo de forma clara:

Se están reemplazando señales con casi 100 años de antigüedad.

Se implementa tecnología CBTC.

Esto permitirá mejor control de los trenes, mayor seguridad, menores tiempos de espera. Ya se ha visto que este sistema mejora notablemente el servicio en otras líneas del metro de Nueva York, algo que muchos usuarios valoran porque, seamos honestos, en esta ciudad la puntualidad del transporte puede hacer la diferencia entre llegar tranquilo o empezar el día corriendo.

Pasajeros del Metro de Nueva York usando sus teléfonos antes de abordar el tren (Foto: AFP)

LO IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Si usas esta línea, mi recomendación es sencilla: revisa bien las fechas y horarios antes de salir. Tener claro cuándo hay interrupciones y a qué hora comienzan y terminan puede ahorrarte bastante tiempo.

Al final, estos ajustes pueden incomodar por unos días, pero apuntan a algo que todos los usuarios quieren: un metro más confiable y eficiente para moverse por Nueva York sin tantas sorpresas.

Pasajeros dentro de uno de los vagones antiguos del Metro de Nueva York (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!