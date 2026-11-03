Además de hermosa, NYC es una ciudad caótica e incluso estresante, así que cualquier cambio en la rutina puede provocar un estrés tremendo, así que te recomiendo informarte bien sobre lo que se viene. Quienes utilizan la línea A para salir de Ozone Park, llegar al trabajo en Brooklyn o continuar hacia Manhattan tendrán que reorganizar sus desplazamientos durante nueve días de noviembre. Desde la madrugada del sábado 7 hasta la mañana del lunes 16 de 2026, quedará suspendida la circulación entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd, en el corredor de Liberty Avenue, Queens.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) habilitará buses gratuitos para cubrir el trayecto afectado, mientras las cuadrillas reemplazan infraestructura ferroviaria. También habrá cambios en el servicio nocturno, desvíos de la Q112 y restricciones vehiculares durante dos fines de semana, por lo que conviene revisar el recorrido antes de salir de casa.

La medida no supone el cierre completo del subway en ese sector de la ciudad. Los trenes que habitualmente terminan en Lefferts Blvd serán desviados a Howard Beach–JFK Airport, mientras otras conexiones de la misma ruta seguirán disponibles.

¿CUÁNDO COMIENZA EL CIERRE Y QUÉ TRAMO QUEDARÁ SIN TRENES?

La interrupción comenzará a las 12:30 a. m. del sábado 7 de noviembre y terminará a las 5:00 a. m. del lunes 16. Durante ese periodo, no circularán unidades entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd.

El Lefferts Shuttle nocturno, que normalmente conecta su terminal de Queens con Euclid Ave, también quedará suspendido. Quienes salen de un turno de madrugada deberán considerar este cambio al planificar el regreso.

Servicio Modificación prevista Línea A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd No habrá circulación de trenes. Unidades con destino habitual a Lefferts Blvd Serán desviadas a Howard Beach–JFK Airport. Lefferts Shuttle nocturno Quedará suspendido entre Lefferts Blvd y Euclid Ave. Buses gratuitos T366 Cubrirán el tramo interrumpido durante todo el cierre.

La conexión entre Manhattan, Brooklyn y Queens continuará mediante los ramales hacia Far Rockaway–Mott Av y Howard Beach–JFK Airport, sujeta a otras modificaciones programadas.

Mapa de los cambios planificados para la línea A del Metro de Nueva York (Foto: MTA)

BUSES GRATUITOS T366: FRECUENCIA Y PARADAS POR SENTIDO

El transporte de reemplazo funcionará entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd durante toda la suspensión, incluidas las madrugadas. La frecuencia anunciada será de 3 a 5 minutos en horas punta y de aproximadamente 10 minutos fuera de esos periodos.

Las paradas estarán distribuidas de la siguiente manera:

Hacia Lefferts Blvd Hacia Rockaway Blvd 93 St / Liberty Av Lefferts Blvd / Liberty Av Rockaway Blvd / 97 St 111 St / 107 Av Rockaway Blvd / 102 St Rockaway Blvd / 104 St 111 St / Liberty Av Rockaway Blvd / Liberty Av Lefferts Blvd / Liberty Av Rockaway Blvd / 94 St

El transbordo con el subway se realizará en Rockaway Blvd. Para quienes necesitan una alternativa sin escaleras, la MTA recomienda utilizar los vehículos provisionales hacia o desde esa estación accesible.

Antes de abordar, comprueba el sentido indicado en la señalización. Como muestran las ubicaciones anunciadas, los puntos de ascenso y descenso no coinciden en ambas direcciones.

¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS TENDRÁN LOS PASAJEROS?

Además de los T366, estarán disponibles tres rutas regulares que permiten desplazarse por avenidas cercanas al corredor afectado. A diferencia del reemplazo gratuito, estas opciones tendrán la tarifa habitual del servicio local.

Q112: circula por Liberty Avenue.

Q8: ofrece conexión por 101 Avenue.

Q41: recorre 109 Avenue y Rockaway Boulevard.

Según el comunicado, ninguna de esas alternativas opera durante la noche. Para cubrir el tramo cerrado de madrugada, los usuarios deberán recurrir a los buses lanzadera.

La Q112 tendrá desvíos durante los dos fines de semana con trabajos a nivel de calle. Si utilizas esa conexión para llegar al empleo, hacer compras o continuar hacia otra estación, calcula un margen adicional.

¿POR QUÉ LA MTA REALIZARÁ ESTAS OBRAS?

La intervención permitirá avanzar hacia la instalación del sistema de control de trenes basado en comunicaciones, conocido como CBTC por sus siglas en inglés. El proyecto reemplazará equipos de señalización que datan de la década de 1930 y busca ofrecer viajes más rápidos y confiables en las líneas A y C.

Durante la suspensión, las cuadrillas realizarán las siguientes tareas:

Reemplazo de durmientes, rieles y cambios de vía.

Renovación del tercer riel, encargado de suministrar electricidad.

Instalación de torres de escaleras temporales.

Colocación de protecciones debajo de la estructura ferroviaria.

Este cierre será el primero de una serie de interrupciones necesarias para completar la modernización. La agencia anticipa trabajos adicionales durante fines de semana y horarios nocturnos a lo largo de 2027.

CIERRES DE CALLES Y DESVÍOS PARA CONDUCTORES

Las labores sobre la estructura elevada también afectarán el tránsito durante los fines de semana del 7 al 9 y del 14 al 16 de noviembre. En ambos casos, las restricciones comenzarán a las 12:00 a. m. del sábado y finalizarán a las 5:00 a. m. del lunes.

Vía o circulación afectada Restricción anunciada Liberty Avenue Cerrada al tránsito de paso. 99 St, entre 103 Av y Rockaway Blvd Cerrada al tránsito de paso. 100 St, entre 103 Av y Rockaway Blvd Cerrada al tránsito de paso. Tráfico hacia el norte por Liberty Av Desviado a 103 Av, desde 98 St hasta 104 St. Tráfico hacia el sur por Liberty Av Desviado a Rockaway Blvd, desde 101 St hasta 96 St. Estacionamiento junto a las aceras Habrá restricciones temporales indicadas mediante señales.

Estos horarios no deben confundirse con el inicio de la suspensión ferroviaria: las limitaciones vehiculares comenzarán a medianoche, media hora antes del corte de trenes previsto para el primer sábado.

FECHAS Y DATOS CLAVE PARA ORGANIZAR TU VIAJE

Dato Información Inicio del cierre ferroviario Sábado 7 de noviembre de 2026, a las 12:30 a. m. Finalización prevista Lunes 16 de noviembre de 2026, a las 5:00 a. m. Tramo sin trenes Rockaway Blvd–Ozone Park–Lefferts Blvd Servicio nocturno suspendido Lefferts Shuttle entre Lefferts Blvd y Euclid Ave Reemplazo gratuito Buses T366 Frecuencia en horas punta Cada 3 a 5 minutos Frecuencia fuera de horas punta Aproximadamente cada 10 minutos Transbordo con la línea A Rockaway Blvd Alternativas con tarifa regular Q112, Q8 y Q41; no operan de noche Fines de semana con restricciones viales Del 7 al 9 y del 14 al 16 de noviembre Ruta regular con desvíos Q112, durante ambos periodos de obras en la calle

Antes de salir, consulta el estado del servicio en la aplicación o los canales oficiales de la MTA. Para quienes dependen de este ramal de Queens, identificar las paradas provisionales y prever el transbordo será fundamental mientras duren los trabajos.