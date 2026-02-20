Este fin de semana, muchos de los que viven en Nueva York y usan el subway todos los días van a tener que sacar un poquito más de paciencia y organizar mejor los recorridos, porque varias líneas clave —como la 7, la 4, la 5, la 6, la A, la C, la E, la F, la N, la R, la L y el shuttle de la 42 Street— tendrán cambios importantes el domingo 22 de febrero. No es solo un “retraso típico de domingo”: en algunos tramos el servicio estará suspendido, en otros los trenes correrán más espaciados y, en varios puntos, las rutas serán desviadas o saltarán estaciones, afectando directamente a barrios con gran población latina como Queens, el Alto Manhattan y zonas de Brooklyn donde muchos hispanos trabajan, estudian o van a visitar a la familia. Para quienes dependen de este servicio para ir a la iglesia, al brunch dominical, al trabajo en restaurantes, bodegas o servicios esenciales, estos ajustes pueden significar llegar tarde o tener que hacer trasbordos extras, así que conviene revisar con calma cómo quedará el mapa del metro en estas fechas y qué alternativas se pueden tomar para no improvisar a última hora.

El domingo 22, la línea 7 será una de las más afectadas, algo que impacta de lleno a quienes viven o tienen familia en el corredor de Flushing, Jackson Heights, Woodside y Sunnyside, una zona donde se escucha español en cada esquina y donde el tren se convierte prácticamente en una “carretera aérea” para llegar a Manhattan. Con suspensiones parciales entre Queens y Hudson Yards y estaciones saltadas en Queens, muchos usuarios tendrán que apoyarse en buses de reemplazo y en combinaciones con las líneas E, F y N, algo especialmente relevante para los trabajadores de restaurantes, delivery y comercio que arrancan su jornada desde muy temprano. Esta situación obliga a ajustar rutinas, salir antes de casa y, en algunos casos, replantear rutas completas.

En el corredor del Bronx y el este de Manhattan, las obras programadas en las líneas 4, 5 y 6 también complicarán el panorama para los domingos, sobre todo para quienes se mueven desde zonas como Mott Haven, Fordham o Parkchester hacia empleos de fin de semana en Midtown y Downtown. La suspensión parcial y el paso de trenes exprés a servicio local hará que muchos trayectos se vuelvan más lentos, algo que puede afectar tanto a quienes van a trabajar como a las familias que planean pasar el día en museos, parques o de compras. En este contexto, revisar alternativas con las líneas 2 y 3, así como considerar conexiones con Metro‑North en algunos tramos, puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una odisea de trasbordos.

El Alto Manhattan y el eje de Washington Heights e Inwood también sentirán con fuerza estos cambios, ya que las modificaciones en las líneas A y C se superponen en un sector de la ciudad donde viven muchísimas familias dominicanas, puertorriqueñas y de otros países latinoamericanos. Con tramos sin servicio, paradas omitidas y buses especiales, el clásico viaje dominical para visitar a los abuelos, ir a misa o simplemente bajar al Downtown se puede volver bastante más largo de lo habitual. Para quienes ya tienen la costumbre de combinar el subway con el bus, este fin de semana será clave usar aplicaciones de tránsito y estar atentos a los avisos en estaciones para no perder conexiones.

Brooklyn tampoco se libra: ajustes en las líneas N, R, D, F, L, J y M afectarán a vecindarios cada vez más latinos como Sunset Park, Bushwick, Williamsburg y parte de Coney Island. Entre trenes que pasan de exprés a local, suspensiones parciales y servicios desviados por otras rutas, los viajes entre Brooklyn y Manhattan tendrán un sabor distinto este domingo, con más tiempo en andenes y una mayor dependencia en buses de enlace. Para muchos hispanohablantes que se mueven en estos barrios —desde quienes trabajan en construcción y limpieza hasta quienes tienen pequeños negocios familiares— estar al tanto de estos cambios puede ayudar a reducir el estrés típico de los fines de semana con obras.

Además de las molestias, estos trabajos también nos recuerdan algo que muchos neoyorquinos comentan en el día a día: el sistema de transporte de la ciudad está en constante reparación para mantenerse a flote, y las comunidades hispanas, que usan el subway como columna vertebral de nuestra vida diaria, somos de las más impactadas cada vez que hay un cierre o un desvío. Por eso, más que un simple listado técnico de cambios, es importante entender cómo estas modificaciones del domingo 22 de febrero se cruzan con nuestra rutina: desde el padre que lleva a sus hijos a un partido de fútbol en Queens hasta la trabajadora que entra al turno de madrugada en Manhattan y depende del tren nocturno para regresar a casa.

CAMBIOS PARA EL VIERNES 20 DE FEBRERO

Línea SIR

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Cambio de abordaje 10:00 a. m. – 3:00 p. m. Todos los trenes SIR desde Grasmere y Clifton abordan en el andén hacia Tottenville Los pasajeros de Grasmere y Clifton deben usar la plataforma con dirección Tottenville para todos los trenes Mantenimiento programado No se indican rutas alternativas; se recomienda seguir la señalización en la estación

Línea 7

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Estaciones omitidas (sentido Manhattan) Todo el día (a lo largo de Q1 2026) Los trenes 7 hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St Los trenes hacia Manhattan no paran en 69 St ni 52 St; todos los trenes en 61 St-Woodside abordan desde el andén hacia Flushing Mantenimiento estructural Usar 74 St-Broadway, 61 St-Woodside o 46 St-Bliss St; para 69 St, tomar el 7 hasta 61 St-Woodside y hacer trasbordo a un tren hacia Flushing; para 52 St, tomar el 7 hasta 46 St-Bliss St y trasbordar a un tren hacia Flushing; desde estas estaciones, usar el 7 hasta 61 St-Woodside o 74 St-Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan Estación omitida (sentido Flushing) Todo el día (1er trimestre 2026) Los trenes 7 hacia Flushing se saltan 103 St-Corona Plaza Los trenes hacia Flushing no paran en 103 St-Corona Plaza Mejoras en la estación Usar las estaciones cercanas Junction Blvd o 111 St; para llegar a Manhattan, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 111 St y trasbordar a un tren hacia Manhattan

Línea 7

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (sentido Flushing) Feb 20–23, viernes 11:45 p. m. a lunes 3:00 a. m. El 7 hacia Flushing se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St Todos los trenes se detienen en Junction Blvd desde el andén hacia Manhattan Mejoras en la estación Para estas estaciones, usar el 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 74 St-Broadway y cambiar a un tren hacia Flushing Cambio de abordaje Viernes (mié, vie y sáb de forma recurrente), 1:30 a. m. – 5:00 a. m. Todos los trenes 7 en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av abordan desde el andén hacia Flushing Los pasajeros deben usar la plataforma hacia Flushing en estas dos estaciones Mantenimiento de vías, pruebas e inspecciones en el túnel Steinway Algunas noches el cambio de abordaje puede suspenderse o empezar más tarde; no se indican rutas alternativas específicas Expreso omitido / solo local Todo el día (Q1 2026) El 7 exprés hacia Manhattan se salta 74 St-Broadway; el 7 local hacia Manhattan sí se detiene El servicio exprés no se detiene en 74 St-Broadway, pero el tren local mantiene su parada habitual Mantenimiento estructural Para llegar a 74 St-Broadway, usar el 7 local o hacer trasbordo a un tren exprés 7 en Junction Blvd; alternativas adicionales: Jackson Hts–Roosevelt Av (E, F, M, R)

Línea 5

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–22, desde el viernes 8:15 p. m., sábados y domingos, días y noches No hay trenes 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx) Los trenes 5 operan entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos en días y noches; los trenes 2 hacen todas las paradas entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse; los trenes 4 cubren todas las paradas entre 125 St y Bowling Green Reemplazo de aparatos de cambio de vía (track switch) noches y fines de semana Entre 149 St–Grand Concourse y 125 St operan buses de enlace gratuitos que conectan con las líneas 2, 4 y (solo en algunos tramos) 3; para Midtown y Downtown Manhattan se sugieren las líneas 2, 7, N, Q, R y S, con trasbordo con la línea 2 en Times Sq–42 St

Línea 4

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial (continuación hasta la madrugada del viernes 20) Hasta el 20 de febrero, 11:45 p. m. – 5:00 a. m. No hay 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St El servicio 4 opera en dos secciones: de New Lots Av a 125 St y vía la 6 hasta 3 Av–138 St; y entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse, cada 12 minutos Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana Buses de enlace gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, parando en 138 St–Grand Concourse; trasbordo entre trenes y buses en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St Suspensión parcial (desde la noche del viernes 20) Feb 20–23, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. No hay 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St El 4 corre en dos secciones: 1) entre Utica Av/New Lots Av y 125 St (vía la 6 hacia/desde 3 Av–138 St); 2) entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana Buses de enlace gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con paradas en 138 St–Grand Concourse; Metro-North acepta boletos de clientes de la 4 entre Grand Central y algunas estaciones del Bronx (University Heights, Wakefield, etc.) sin costo adicional Cambio de servicio exprés a local Feb 20–22, viernes 10:00 p. m., sábados y domingos, días y noches En Manhattan, la 4 opera como local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall Los trenes 4 hacen todas las paradas locales entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana No se indican rutas específicas; se puede usar la misma 4 local entre estas estaciones o combinar con las líneas 2 y 3 en estaciones compartidas

Shuttle S (42 Street)

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio extra Feb 18–20, de miércoles a viernes, 12:01 a. m. – 6:00 a. m. El shuttle S 42 St opera toda la noche Servicio nocturno adicional para conectar Times Sq y Grand Central durante las obras planificadas Ajustes operativos por trabajos planificados No aplica; el S es la alternativa para moverse entre Times Sq y Grand Central

Línea 2

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio reducido Feb 17–20 y Feb 24–27, martes a viernes, 10:30 a. m. – 2:30 p. m. (excepto jue 26) En el Bronx, la 2 opera cada 16 minutos entre E 180 St y Wakefield–241 St La última parada para trenes procedentes de Manhattan es E 180 St Reemplazo de vías Trasbordar en E 180 St a un tren 5 hacia Wakefield–241 St para continuar el viaje

Línea R

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial (noches de viernes a lunes) Feb 20–23, viernes a lunes, durante la noche No hay R nocturno entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn) La R opera solo entre Bay Ridge–95 St y 59 St en Brooklyn Reemplazo de vías Para 53 St y 45 St, usar la N; para 36 St, 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St y Atlantic Av–Barclays Ctr, usar la D o N; desde Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, tomar la N hacia Astoria Suspensión parcial (noche del jueves 19 al viernes 20, que afecta primeras horas del 20) Feb 17–20, martes a viernes, 11:45 p. m. – 5:00 a. m. No hay R nocturno entre Whitehall St–South Ferry y 59 St Misma configuración: R solo entre Bay Ridge–95 St y 59 St Mantenimiento de vías Alternativas similares: N (y en algunos horarios D o Q) para suplir las paradas en Manhattan y Brooklyn; trasbordos en 59 St, 36 St o Atlantic Av–Barclays Ctr

Línea Q

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio reducido Feb 17–20, martes a viernes, 11:30 p. m. – 5:00 a. m. La Q corre cada 30 minutos entre Atlantic Av–Barclays Ctr y Coney Island–Stillwell Av El servicio se divide en dos secciones: 1) entre 96 St y Atlantic Av–Barclays Ctr, 2) entre Atlantic Av–Barclays Ctr y Coney Island–Stillwell Av Reemplazo de vías Trasbordar en Atlantic Av–Barclays Ctr entre los trenes Q para continuar el viaje; en 7 Av y Prospect Park, todos los trenes abordan desde el andén hacia Coney Island

Línea N

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Desvío planificado (Manhattan–Brooklyn) Feb 20–23, viernes a lunes, durante la noche En Lower Manhattan y Brooklyn, los trenes N locales hacia Coney Island circulan vía Q entre Canal St y DeKalb Av Los N hacia Coney Island usan la ruta de la Q entre Canal St y DeKalb Av Reemplazo de vías En Manhattan, usar las estaciones cercanas 4 o J en City Hall, Cortlandt St, Rector St y Whitehall St–South Ferry; en Brooklyn, usar Borough Hall (2, 4) para Court St y Jay St–MetroTech Desvío planificado (Brooklyn–Lower Manhattan, afecta primeras horas del viernes 20) Feb 19–20, jueves 11:45 p. m. a viernes 5:00 a. m. En Brooklyn y Lower Manhattan, los trenes N hacia Astoria operan vía Q entre DeKalb Av y Canal St Los N hacia Astoria usan la ruta de la Q entre DeKalb Av y Canal St Mantenimiento de vías En Brooklyn, usar Borough Hall (2, 4) para Jay St–MetroTech y Court St; en Manhattan, usar 4 o J para Whitehall St–South Ferry, Rector St, Cortlandt St y City Hall

Línea L

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–23, viernes 11:30 p. m. a lunes 5:00 a. m. No hay L entre Broadway Junction y Lorimer St El L opera en dos secciones: 1) entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Broadway Junction cada 10 minutos; 2) entre Lorimer St y 8 Av cada 8 minutos Reemplazo de vías Buses de enlace L90 entre Lorimer St y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Myrtle–Wyckoff Avs y Broadway Junction; para viajar entre Brooklyn y Manhattan, considerar líneas A, C o M, con trasbordos en Broadway Junction, Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; estaciones alternativas específicas: Broadway Junction (A, C, J, L, Z), Bushwick Av/Aberdeen St, Wilson Av, etc.

Línea G

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 17–20, martes a viernes, 9:45 p. m. – 5:00 a. m. No hay G entre Bedford–Nostrand Avs y Court Sq La G opera entre Church Av y Bedford–Nostrand Avs; Bedford–Nostrand es la última parada Modernización de señales Buses de enlace gratuitos entre Bedford–Nostrand Avs y 21 St–Queensbridge con paradas en Myrtle–Willoughby Avs, Flushing Av, Broadway, Metropolitan Av, Nassau Av y Greenpoint Av; en 21 St–Queensbridge, conexión con la línea F

Línea F

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio reducido (sur de Brooklyn) Feb 18–20, miércoles a viernes, 9:15 a. m. – 3:30 p. m. Algunos trenes F hacia Coney Island terminan en Church Av El servicio F entre Church Av y Coney Island–Stillwell Av es menos frecuente Reemplazo de vías Trasbordar en Church Av a un tren F que continúe hacia Coney Island–Stillwell Av Paradas omitidas (Queens, Jamaica-bound) Feb 20–23, viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. El F hacia Jamaica Center se salta Briarwood y Sutphin Blvd Los trenes no pararán en estas estaciones en dirección Jamaica Reparaciones urgentes Para Briarwood, usar la E o F hasta Parsons Blvd y trasbordar; para Sutphin Blvd, usar la E o F hasta Kew Gardens–Union Tpke y trasbordar a un tren hacia Jamaica

Línea D

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Exprés a local Feb 18–20, miércoles a viernes, 12:01 a. m. – 5:00 a. m. En el Alto Manhattan, el D hacia el downtown se detiene en 135 St El D opera como local en este tramo para hacer parada en 135 St Mantenimiento de vías Se puede usar el mismo D para llegar a 135 St; no se indican otras alternativas específicas

Línea B

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 19–20, jueves y viernes, 9:45 a. m. – 3:00 p. m. No hay B entre Kings Hwy y Brighton Beach El B opera entre Bedford Park Blvd y Kings Hwy; Kings Hwy es la última parada Reemplazo de vías Para viajar entre Kings Hwy y Brighton Beach, usar la línea Q y hacer trasbordo entre B y Q en Kings Hwy

Línea E

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial (Manhattan, sentido downtown) Feb 20–23, viernes 9:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. No hay E entre W 4 St–Washington Sq y World Trade Center en sentido downtown Los trenes E hacia downtown terminan en W 4 St–Wash Sq; el servicio hacia uptown opera vía la F desde 2 Av hasta W 4 St–Wash Sq y luego retoma su ruta Mantenimiento de señales Para 7 Av, usar la D; para 50 St, 42 St–Port Authority, 34 St–Penn Station, 23 St y 14 St, usar estaciones cercanas de la F o las líneas A y C; para Spring St, Canal St y World Trade Center, usar la A y C Paradas omitidas (Queens, Jamaica-bound) Feb 20–23, viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. El E hacia Jamaica Center se salta Briarwood Los trenes E no se detienen en Briarwood en dirección Jamaica Reparaciones urgentes Para esta estación, usar la E hasta Jamaica–Van Wyck y trasbordar a un tren hacia Manhattan, o combinar con la F/Kew Gardens–Union Tpke para llegar a Jamaica

Línea C

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (downtown Manhattan) Feb 20–22, viernes 9:45 p. m. – 10:45 p. m., sábado y domingo todo el día El C hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St Los trenes C no se detienen en estas estaciones en dirección sur Mantenimiento de señales Para 50 St y 23 St, usar la E hasta 42 St–Port Authority o 14 St y trasbordar a un tren C o E; para Spring St, usar la C hasta Canal St y trasbordar a un tren hacia uptown

Línea A

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio reducido (Upper Manhattan) Feb 18–20, miércoles a viernes, 12:01 a. m. – 5:00 a. m. En el Alto Manhattan, la A corre cada 30 minutos entre Inwood–207 St y 168 St El servicio A se divide en dos secciones: 1) entre Inwood–207 St y 168 St; 2) entre 168 St y Ozone Park–Lefferts Blvd/Far Rockaway–Mott Av Reemplazo de vías Trasbordar en 168 St entre los trenes A para continuar viaje Desvío planificado (Queens-bound) Feb 17–20, martes a viernes, 11:45 p. m. – 5:00 a. m. En Lower Manhattan y Brooklyn, no hay A hacia Queens en Spring St, Canal St, Chambers St, Fulton St ni High St Los trenes A hacia Queens circulan vía la F entre W 4 St–Wash Sq y Jay St–MetroTech Mantenimiento de vías Para Spring St, Canal St y Chambers St/World Trade Center, usar la E o un A hacia uptown con trasbordo en W 4 St–Wash Sq; para Fulton St, usar la estación World Trade Center (E); para High St, usar la estación York St (F) Paradas omitidas (downtown, local) Feb 20–23, viernes a lunes, durante la noche El A local hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St El A local no se detiene en estas estaciones en dirección sur Mantenimiento de señales Para 50 St y 23 St, usar la E hasta 42 St–Port Authority o 14 St y trasbordar; para Spring St, usar la C hasta Canal St y cambiar a un tren hacia uptown Suspensión parcial (Upper Manhattan) Feb 20–23, viernes 11:45 p. m. a lunes 5:00 a. m. No hay A entre 168 St y 207 St La A opera entre Queens y 168 St; la 1 hace paradas cercanas entre 168 St y 207 St; se habilitan buses “Broadway shuttle” entre 168 St e Inwood–207 St Reemplazo de vías Usar buses Broadway shuttle entre 168 St e Inwood–207 St (paradas en 168 St, 175 St, 181 St, 190 St y Dyckman/207 St); combinar con la 1 en Broadway para llegar a estas estaciones

La MTA ha confirmado que este fin de semana varias de las líneas del Metro de Nueva York modificarán sus servicios (Foto: MTA)

MODIFICACIONES PARA EL SÁBADO 21 DE FEBRERO

Línea 7

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Cambio de abordaje Sábados (mié, vie y sáb), 1:30 a. m. – 5:00 a. m. Todos los trenes 7 en Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av abordan desde el andén hacia Flushing En estas estaciones de Queens, los pasajeros deben usar la plataforma con dirección Flushing para todos los trenes Mantenimiento de vías, pruebas e inspecciones en el túnel Steinway No se detallan rutas alternativas; seguir señalización en la estación Estaciones omitidas (sentido Manhattan) Todo el día (a lo largo de Q1 2026) Los trenes 7 hacia Manhattan se saltan 69 St y 52 St Todos los trenes en 61 St-Woodside abordan desde el andén hacia Flushing; se mantienen cierres parciales en 69 St y 52 St Mantenimiento estructural Usar 74 St-Broadway, 61 St-Woodside o 46 St-Bliss St; para 69 St, tomar el 7 hasta 61 St-Woodside y trasbordar a un tren hacia Flushing; para 52 St, tomar el 7 hasta 46 St-Bliss St y trasbordar a un tren hacia Flushing; desde estas estaciones, usar el 7 hasta 61 St-Woodside o 74 St-Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan Paradas omitidas (sentido Flushing) Feb 20–23, incluido el sábado por la madrugada y noche En Queens, el 7 hacia Flushing se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St Todos los trenes abordan desde el andén hacia Manhattan en Junction Blvd o Mets–Willets Point Mejoras en la estación Para estas estaciones, usar el 7 hasta Junction Blvd o Mets–Willets Point y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 74 St-Broadway y cambiar a un tren hacia Flushing Servicio reducido Feb 21–22, sábados y domingos, días y noches El 7 opera cada 8 minutos Horario modificado por trabajos de vía entre Mets–Willets Point y 74 St-Broadway Mejoras en la estación No se indican alternativas concretas; se recomienda planificar viajes considerando menor frecuencia

Línea SIR (Staten Island Railway)

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Cambio de abordaje Feb 21, sábado, 7:00 a. m. – 7:00 p. m. Todos los trenes SIR desde Grasmere y Clifton abordan desde el andén hacia Tottenville Los usuarios de estas estaciones deben usar la plataforma con dirección Tottenville para cualquier tren Mantenimiento programado No se señalan rutas alternativas; se recomienda seguir la señalización en la estación

Línea 5

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–22, incluido sábado, días y noches No hay 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx) El 5 opera entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos; la 2 hace paradas entre E 180 St y 149 St–Grand Concourse; la 4 cubre las paradas entre 125 St y Bowling Green Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana Buses de enlace gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con paradas en 138 St–Grand Concourse; para Midtown y Lower Manhattan se recomiendan las líneas 2, 7, N, Q, R y S (trasbordo con la 2 en Times Sq–42 St)

Línea 6

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio reducido Feb 21–22, sábados y domingos, días y noches El 6 opera cada 10 minutos Horario modificado porque el 4 y el 6 comparten vía en Manhattan Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana No se indican alternativas específicas; se recomienda planificar viajes por menor frecuencia

Línea 4

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–23, incluido el sábado, 9:45 p. m. – 5:00 a. m. No hay 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St El 4 corre en dos secciones: 1) entre Utica Av/New Lots Av y 125 St (vía la 6 hacia/desde 3 Av–138 St), 2) entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana Buses de enlace gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con paradas en 138 St–Grand Concourse; Metro-North acepta pasajeros de la 4 entre Grand Central y algunas estaciones del Bronx (University Heights, Wakefield, etc.) sin costo adicional Exprés a local Feb 20–22, incluido sábado, desde las 10:00 p. m., días y noches En Manhattan, la 4 opera local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall Los trenes 4 hacen todas las paradas locales entre estas estaciones Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana No se indican alternativas específicas; se puede usar la misma 4 local o combinar con 2 y 3 en estaciones compartidas

Shuttle S (42 Street)

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio extra Feb 21–23, sábado a lunes, 12:01 a. m. – 6:00 a. m. El shuttle S 42 St opera durante la noche Servicio adicional entre Times Sq y Grand Central para facilitar trasbordos durante los trabajos programados Ajustes operativos por obras planificadas No aplica; el propio shuttle S es la alternativa entre Times Sq y Grand Central

Línea R

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial (nocturna) Feb 20–23, viernes a lunes, noches No hay R nocturna entre Whitehall St–South Ferry y 59 St (Brooklyn) La R solo opera entre Bay Ridge–95 St y 59 St en Brooklyn Reemplazo de vías Para 53 St y 45 St, usar la N; para 36 St, 25 St, Prospect Av, 4 Av–9 St, Union St y Atlantic Av–Barclays Ctr, usar la D o N; para Whitehall St–South Ferry, Court St y Jay St–MetroTech, tomar la N hacia Astoria Desvío planificado (día y noche) Feb 21–22, sáb y dom, días y noches En Lower Manhattan y Brooklyn, la R hacia Bay Ridge–95 St circula vía Q entre Canal St y DeKalb Av La R usa las vías de la Q en este tramo, con cambios de andén en Canal St y DeKalb Av Reemplazo de vías En Manhattan, usar estaciones cercanas 4 o J para City Hall, Cortlandt St, Rector St y Whitehall St–South Ferry; en Brooklyn, usar Borough Hall (2, 4) para Court St y Jay St–MetroTech

Línea N

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Desvío planificado (Coney Island-bound) Feb 20–23, incluido sábado por la noche En Lower Manhattan y Brooklyn, los N locales hacia Coney Island circulan vía Q entre Canal St y DeKalb Av Desvío nocturno que usa la infraestructura de la Q Reemplazo de vías En Manhattan, usar 4 o J para City Hall, Cortlandt St, Rector St y Whitehall St–South Ferry; en Brooklyn, usar Borough Hall (2, 4) para Court St y Jay St–MetroTech Paradas omitidas (Astoria-bound) Feb 21–22, sáb 3:45 a. m. a dom 10:00 p. m. En Queens, los N hacia Astoria se saltan 39 Av–Dutch Kills, 36 Av, Broadway y 30 Av Los N no paran en estas estaciones rumbo a Astoria Mejoras en la estación Para estas estaciones, tomar la N hasta Astoria Blvd y trasbordar a un N hacia Coney Island; desde estas estaciones, tomar la N hasta Queensboro Plaza y trasbordar a un N hacia Astoria Exprés a local Feb 21–22, sábados y domingos, días y noches En Brooklyn, la N opera local en ambos sentidos entre DeKalb Av y 59 St La N hace todas las paradas entre DeKalb Av y 59 St en lugar de operar como exprés Ajustes por obras de accesibilidad entre 4 Av–9 St y Coney Island–Stillwell Av No se detallan otras alternativas; se puede utilizar la misma N local

Línea L

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–23, incluido el sábado, 11:30 p. m. – 5:00 a. m. No hay L entre Broadway Junction y Lorimer St El L opera entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Broadway Junction (cada 10 min) y entre Lorimer St y 8 Av (cada 8 min) Reemplazo de vías Buses L90 entre Lorimer St y Myrtle–Wyckoff Avs, y entre Myrtle–Wyckoff Avs y Broadway Junction; para viajar entre Brooklyn y Manhattan, considerar A, C o M, con trasbordos en Broadway Junction, Myrtle–Wyckoff Avs y Lorimer St; se indican estaciones específicas alternativas como Broadway Junction, Bushwick Av/Aberdeen St, Wilson Av, etc.

Líneas J y M

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (J Jamaica Center-bound / M Middle Village-bound) Feb 21–22, sáb 3:45 a. m. a dom 10:00 p. m. En Brooklyn, los J hacia Jamaica Center y M hacia Middle Village se saltan Hewes St, Lorimer St y Flushing Av Ninguno de los dos servicios se detiene en estas tres estaciones durante el fin de semana Mejoras estructurales Para servicio hacia estas estaciones, tomar J o M hasta Myrtle Av y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde estas estaciones, tomar el J o M hasta Delancey St–Essex St y trasbordar a un tren hacia Jamaica Center o Middle Village Servicio extra M Feb 21–22 y Feb 28–Mar 1, sáb 4:00 a. m. – 7:00 a. m. y sáb 11:15 p. m. – dom 8:15 a. m. El M opera entre Middle Village–Metropolitan Av y Delancey St–Essex St Se añade servicio M para reforzar la conexión durante los trabajos estructurales Mejoras estructurales El M brinda conexión directa entre Middle Village y Delancey St–Essex St; se pueden hacer trasbordos a otras líneas en esta última estación

Línea F

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (Queens, Jamaica-bound) Feb 20–23, incluido sábado 21, 11:45 p. m. – 5:00 a. m. El F hacia Jamaica Center se salta Briarwood y Sutphin Blvd No habrá servicio en estas estaciones en sentido Jamaica Reparaciones urgentes Para Briarwood, tomar la F hasta Parsons Blvd y trasbordar a un tren hacia Manhattan; para Sutphin Blvd, tomar la E o F hasta Kew Gardens–Union Tpke y trasbordar a un tren hacia Jamaica Suspensión parcial (sur de Brooklyn) Feb 21–23, sáb 12:15 a. m. a lun 4:30 a. m. No hay F entre Church Av y Coney Island–Stillwell Av El F opera entre Jamaica–179 St y Church Av; se implementan buses B90 entre Church Av y Coney Island–Stillwell Av Mejoras de accesibilidad Buses B90 entre Church Av y Coney Island–Stillwell Av; para ir directo desde Manhattan/Downtown Brooklyn a Coney Island, usar líneas D, N o Q; para W 8 St–NY Aquarium, usar la Q

Línea D

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Exprés a local Feb 21–22, sáb y dom, días y noches En Brooklyn, el D opera local en ambos sentidos entre DeKalb Av y 36 St El D hace todas las paradas entre DeKalb Av y 36 St Obras en la calle (street construction) No se indican alternativas específicas; se puede seguir usando el D local

Línea E

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial (downtown Manhattan) Feb 20–23, incluido sábado noche, 9:45 p. m. – 5:00 a. m. No hay E entre W 4 St–Wash Sq y World Trade Center en sentido downtown El E hacia downtown termina en W 4 St–Wash Sq; el servicio hacia uptown corre vía la F entre 2 Av y W 4 St–Wash Sq Mantenimiento de señales Para 7 Av, usar la D; para 50 St, 42 St–Port Authority, 34 St–Penn Station, 23 St y 14 St, usar paradas cercanas de F o las líneas A y C; para Spring St, Canal St y World Trade Center (Chambers St), usar la A y C Paradas omitidas (Briarwood, Jamaica-bound) Feb 20–23, viernes a lunes, 11:45 p. m. – 5:00 a. m. El E hacia Jamaica Center se salta Briarwood No se detiene en esta estación en sentido Jamaica Reparaciones urgentes Usar el E hasta Jamaica–Van Wyck y trasbordar a un tren hacia Manhattan; también se puede usar F/Kew Gardens–Union Tpke y combinar con F hacia Jamaica

Línea C

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 21–22, sáb y dom, todo el día En Upper Manhattan, no hay C entre 145 St y 168 St El C opera entre Euclid Av y 145 St; en esta última estación, los trenes usan la plataforma inferior compartida con la D Reemplazo de vías Usar la A para conectar entre 145 St y 168 St; trasbordar entre C y A/D en 145 St Paradas omitidas (downtown) Feb 20–22, incluido sábado, 9:45 p. m. – 10:45 p. m. y sábado/domingo todo el día El C hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St Los trenes no paran en estas estaciones en dirección sur Mantenimiento de señales Para 50 St y 23 St, usar la E hasta 42 St–Port Authority o 14 St y trasbordar a un tren C o E; para Spring St, usar la C hasta Canal St y trasbordar a un tren hacia uptown

Línea A

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (downtown local) Feb 20–23, incluido sábado noche, durante la noche El A local hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St No se detiene en estas estaciones en dirección sur Mantenimiento de señales Para 50 St y 23 St, usar la E hasta 42 St–Port Authority o 14 St y trasbordar; para Spring St, usar la C hasta Canal St y trasbordar a un tren hacia uptown Exprés a local (Upper Manhattan) Feb 21–22, sáb y dom, días y noches En Upper Manhattan, el A se detiene en ambas direcciones en 155 St y 163 St–Amsterdam Av El A opera local en este tramo, haciendo paradas adicionales en 155 St y 163 St Reemplazo de vías No se indican alternativas; se puede utilizar la misma A local Suspensión parcial (Upper Manhattan) Feb 20–23, incluido sábado, 11:45 p. m. – 5:00 a. m. No hay A entre 168 St y 207 St La A opera entre Queens y 168 St; la 1 suple paradas en Broadway entre 168 St y 207 St; buses “Broadway shuttle” conectan 168 St e Inwood–207 St Reemplazo de vías Usar buses Broadway shuttle (paradas en 168 St, 175 St, 181 St, 190 St y Dyckman/207 St) y la línea 1 en Broadway para llegar a estas estaciones

CAMBIOS EN EL SERVICIO DEL METRO DE NUEVA YORK PARA EL DOMINGO 22 DE FEBRERO

Línea 7

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Estaciones omitidas (sentido Manhattan) Todo el día (a lo largo de Q1 2026) El 7 hacia Manhattan se salta 69 St y 52 St Todos los trenes en 61 St‑Woodside abordan desde el andén hacia Flushing; 69 St y 52 St permanecen cerradas en sentido Manhattan Mantenimiento estructural Usar 74 St‑Broadway, 61 St‑Woodside o 46 St‑Bliss St; para 69 St, tomar el 7 hasta 61 St‑Woodside y trasbordar a un tren hacia Flushing; para 52 St, tomar el 7 hasta 46 St‑Bliss St y trasbordar a un tren hacia Flushing; desde estas estaciones, tomar el 7 hasta 61 St‑Woodside o 74 St‑Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan Paradas omitidas (sentido Flushing) Feb 20–23, dom de madrugada hasta lun 3:00 a. m. En Queens, el 7 hacia Flushing se salta 82 St, 90 St, 103 St y 111 St Todos los trenes abordan desde el andén hacia Manhattan en Junction Blvd Mejoras en la estación Para estas estaciones, usar el 7 hasta Junction Blvd o Mets‑Willets Point y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde ellas, tomar el 7 hasta Junction Blvd o 74 St‑Broadway y trasbordar a un tren hacia Flushing Servicio reducido Feb 21–22, sáb y dom, días y noches El 7 corre cada 8 minutos Horario modificado por trabajos de vía entre Mets‑Willets Point y 74 St‑Broadway Mejoras en la estación No se dan alternativas específicas; se recomienda considerar mayor tiempo de viaje Suspensión parcial Queens–Manhattan Feb 22, domingo, 6:45 a. m. – 12:00 p. m. No hay 7 entre Queensboro Plaza (Queens) y 34 St‑Hudson Yards (Manhattan) El 7 opera entre Flushing–Main St y Queensboro Plaza, siendo esta la última parada Reparaciones urgentes Buses gratuitos Q93 entre Queensboro Plaza y Vernon Blvd‑Jackson Av; buses Q92 entre Times Sq‑42 St y 34 St‑Hudson Yards; para ir entre Queens y Manhattan, tomar E, F, N o Q93; en Queens, trasbordar en 74 St/Roosevelt Av o Queensboro Plaza; en Manhattan, usar E, F o N y buses Q92

Línea 5

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–22, incluido domingo, días y noches No hay 5 entre Bowling Green (Manhattan) y E 180 St (Bronx) El 5 opera entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos; la 2 hace paradas entre E 180 St y 149 St‑Grand Concourse; la 4 entre 125 St y Bowling Green Reemplazo de aparatos de cambio de vía en enero y febrero Buses gratuitos entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St, con parada en 138 St‑Grand Concourse; para Midtown y Lower Manhattan, usar 2, 7, N, Q, R y S, con trasbordo con la 2 en Times Sq‑42 St

Línea 6

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio reducido Feb 21–22, sáb y dom, días y noches El 6 corre cada 8 minutos Horario ajustado porque comparte vía con la 4 y la 6 en Manhattan Reemplazo de aparatos de cambio de vía No se detallan alternativas; sugerido anticipar salida por menor frecuencia

Línea 4

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–23, incluido domingo, 9:45 p. m. – 5:00 a. m. No hay 4 entre 149 St‑Grand Concourse y 125 St El 4 opera en dos secciones: 1) Utica Av/New Lots Av–125 St, vía la 6 hacia/desde 3 Av‑138 St; 2) Woodlawn–149 St‑Grand Concourse Reemplazo de aparatos de cambio de vía noches y fines de semana Buses gratuitos entre 149 St‑Grand Concourse y 3 Av‑138 St con parada en 138 St‑Grand Concourse; Metro‑North acepta pasajeros de la 4 entre Grand Central y ciertas estaciones del Bronx para viajes Bronx–Manhattan Exprés a local Feb 20–22, incluido domingo, días y noches En Manhattan, el 4 opera local en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge‑City Hall Los trenes 4 hacen todas las paradas locales entre estas estaciones Reemplazo de aparatos de cambio de vía No se dan alternativas específicas; se puede usar 4 local o combinar con 2 y 3

Shuttle S (42 Street)

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Servicio extra Feb 21–23, sáb a lun, 12:01 a. m. – 6:00 a. m. El shuttle S 42 St corre toda la noche Servicio adicional entre Times Sq y Grand Central por trabajos planificados Ajustes operativos durante obras No aplica; el propio S funciona como alternativa entre Times Sq y Grand Central

Línea R

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial nocturna Feb 20–23, vie a lun, noches (incluida la madrugada del lunes) No hay R nocturna entre Whitehall St‑South Ferry y 59 St (Brooklyn) La R solo opera entre Bay Ridge‑95 St y 59 St en Brooklyn Reemplazo de vías Para 53 St y 45 St, usar la N; para 36 St, 25 St, Prospect Av, 4 Av‑9 St, Union St y Atlantic Av‑Barclays Ctr, usar D o N; para Whitehall St‑South Ferry, Court St y Jay St‑MetroTech, tomar la N hacia Astoria Desvío planificado Feb 21–22, sáb y dom, días y noches En Lower Manhattan y Brooklyn, la R hacia Bay Ridge‑95 St circula vía Q entre Canal St y DeKalb Av La R usa la ruta de la Q en este tramo Reemplazo de vías En Manhattan, usar estaciones cercanas 4 o J para City Hall, Cortlandt St, Rector St y Whitehall St‑South Ferry; en Brooklyn, usar Borough Hall (2, 4) para Court St y Jay St‑MetroTech

Línea N

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Desvío planificado (Coney Island‑bound) Feb 20–23, dom incluido, noches En Lower Manhattan y Brooklyn, los N locales hacia Coney Island circulan vía Q entre Canal St y DeKalb Av Los N usan la infraestructura de la Q entre Canal St y DeKalb Av Reemplazo de vías En Manhattan, usar 4 o J para City Hall, Cortlandt St, Rector St y Whitehall St‑South Ferry; en Brooklyn, usar Borough Hall (2, 4) para Court St y Jay St‑MetroTech Paradas omitidas (Astoria‑bound) Feb 21–22, sáb 3:45 a. m. – dom 10:00 p. m. En Queens, los N hacia Astoria se saltan 39 Av‑Dutch Kills, 36 Av, Broadway y 30 Av No se detienen en estas estaciones rumbo a Astoria Mejoras en la estación Para estas estaciones, tomar el N hasta Astoria Blvd y trasbordar a un N hacia Coney Island; desde ellas, tomar el N hasta Queensboro Plaza y trasbordar a un N hacia Astoria Exprés a local Feb 21–22, sáb y dom, días y noches En Brooklyn, la N opera local en ambos sentidos entre DeKalb Av y 59 St La N hace todas las paradas entre DeKalb Av y 59 St Obras de accesibilidad de fin de semana No se dan otras alternativas; se puede seguir usando la N local

Línea L

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 20–23, vie 11:30 p. m. – lun 5:00 a. m. No hay L entre Broadway Junction y Lorimer St El L opera entre Canarsie–Rockaway Pkwy y Broadway Junction (cada 10 min) y entre Lorimer St y 8 Av (cada 8 min) Reemplazo de vías Buses L90 entre Lorimer St y Myrtle‑Wyckoff Avs y entre Myrtle‑Wyckoff Avs y Broadway Junction; para viajes Brooklyn–Manhattan considerar A, C o M, con trasbordos en Broadway Junction, Myrtle‑Wyckoff Avs y Lorimer St; se listan paradas L90 como Wilson Av, Halsey St, Myrtle‑Wyckoff, DeKalb Av, Jefferson St, Morgan Av, Montrose Av, Grand St, Graham Av y Lorimer St

Líneas J y M

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (J Jamaica‑bound / M Middle Village‑bound) Feb 21–22, sáb 3:45 a. m. – dom 10:00 p. m. En Brooklyn, los J hacia Jamaica Center y M hacia Middle Village se saltan Hewes St, Lorimer St y Flushing Av Ninguno de los dos servicios se detiene en estas tres estaciones durante el fin de semana Mejoras estructurales Para servicio a estas estaciones, tomar J o M hasta Myrtle Av y trasbordar a un tren hacia Manhattan; desde esas estaciones, tomar J o M hasta Delancey St‑Essex St y trasbordar a un tren hacia Jamaica Center o Middle Village Servicio extra M Feb 21–22, dom incluido, 4:00 a. m. – 7:00 a. m. y 11:15 p. m. – 8:15 a. m. El M opera entre Middle Village–Metropolitan Av y Delancey St‑Essex St Se agrega servicio M adicional para reforzar la conexión por las obras Mejoras estructurales El M conecta directamente Middle Village con Delancey St‑Essex St, donde se puede trasbordar a otras líneas

Línea F

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (Queens, Jamaica‑bound) Feb 20–23, vie 11:45 p. m. – lun 5:00 a. m. En Queens, el F hacia Jamaica Center se salta Briarwood y Sutphin Blvd No habrá servicio en estas estaciones en sentido Jamaica Reparaciones urgentes Para Briarwood, tomar la F hasta Parsons Blvd y trasbordar a un tren hacia Manhattan; para Sutphin Blvd, tomar la E o F hasta Kew Gardens‑Union Tpke y trasbordar a un tren hacia Jamaica Suspensión parcial (sur de Brooklyn) Feb 21–23, sáb 12:15 a. m. – lun 4:30 a. m. No hay F entre Church Av y Coney Island–Stillwell Av El F opera entre Jamaica‑179 St y Church Av; se habilitan buses B90 entre Church Av y Coney Island‑Stillwell Av Mejoras de accesibilidad Buses B90 entre Church Av y Coney Island‑Stillwell Av; para ir directo desde Manhattan/Downtown Brooklyn a Coney Island, usar D, N o Q; para W 8 St‑NY Aquarium, usar la Q

Línea D

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Exprés a local Feb 21–22, sáb y dom, días y noches En Brooklyn, el D opera local en ambos sentidos entre DeKalb Av y 36 St El D hace todas las paradas entre DeKalb Av y 36 St Obras en la calle No se señalan alternativas; se puede usar el mismo D local

Línea E

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial (downtown Manhattan) Feb 20–23, vie 9:45 p. m. – lun 5:00 a. m. No hay E entre W 4 St‑Wash Sq y World Trade Center en sentido downtown El E hacia downtown termina en W 4 St‑Wash Sq; el servicio hacia uptown opera vía la F entre 2 Av y W 4 St‑Wash Sq y luego retoma su ruta Mantenimiento de señales Para 7 Av, usar la D; para 50 St, 42 St‑Port Authority, 34 St‑Penn Station, 23 St y 14 St, usar paradas cercanas de la F o líneas A y C; para Spring St, Canal St y World Trade Center (Chambers St), usar la A y C Parada omitida (Briarwood, Jamaica‑bound) Feb 20–23, vie 11:45 p. m. – lun 5:00 a. m. En Queens, el E hacia Jamaica Center se salta Briarwood No se detiene en esta estación rumbo a Jamaica Reparaciones urgentes Para esta estación, tomar el E hasta Jamaica‑Van Wyck y trasbordar a un tren hacia Manhattan, o combinar con F/Kew Gardens‑Union Tpke y trasbordar a la F hacia Jamaica

Línea C

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Suspensión parcial Feb 21–22, sáb y dom, todo el día En Upper Manhattan, no hay C entre 145 St y 168 St La C opera entre Euclid Av y 145 St; la A realiza paradas cercanas entre 145 St y 168 St Reemplazo de vías Usar la A entre 145 St y 168 St; trasbordar entre C y A/D en 145 St Paradas omitidas (downtown) Feb 20–22, vie 9:45 p. m. – dom 10:45 p. m. y todo el día sáb/dom En Manhattan, el C hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St No se detiene en estas estaciones en dirección sur Mantenimiento de señales Para 50 St y 23 St, usar la E hasta 42 St‑Port Authority o 14 St y trasbordar a un tren C o E; para Spring St, usar la C hasta Canal St y trasbordar a un tren hacia uptown

Línea A

Tipo de modificación Horas Modificación Detalle Motivo Rutas alternativa Paradas omitidas (downtown local) Feb 20–23, vie a lun, noches En Manhattan, el A local hacia downtown se salta 50 St, 23 St y Spring St No se detiene en estas estaciones en dirección sur Mantenimiento de señales Para 50 St y 23 St, usar la E hasta 42 St‑Port Authority o 14 St y trasbordar; para Spring St, usar la C hasta Canal St y trasbordar a un tren hacia uptown Exprés a local (Upper Manhattan, up‑town) Feb 22, domingo, desde las 10:00 p. m. En Upper Manhattan, el A hacia uptown se detiene en 135 St El A local uptown hace parada adicional en 135 St Reemplazo de vías Para 135 St, usar directamente el A hacia uptown durante este horario; trasbordos posibles con C/D en estaciones cercanas Exprés a local (Upper Manhattan, ambos sentidos) Feb 21–22, sáb y dom, días y noches En Upper Manhattan, el A se detiene en ambas direcciones en 155 St y 163 St‑Amsterdam Av El A opera local en este tramo, haciendo paradas adicionales en 155 St y 163 St Reemplazo de vías No se listan alternativas; se puede usar la misma A local Suspensión parcial Feb 20–23, vie 11:45 p. m. – lun 5:00 a. m. En Upper Manhattan, no hay A entre 168 St y 207 St El A opera entre Queens y 168 St; la 1 cubre paradas cercanas en Broadway entre 168 St y 207 St; buses “Broadway shuttle” conectan 168 St e Inwood‑207 St y buses “Fort Washington Av shuttle” operan entre 168 St y 190 St Reemplazo de vías Usar buses Broadway shuttle (paradas en 168 St, 175 St, 181 St, 190 St y Dyckman/207 St) y Fort Washington Av shuttle, además de la línea 1 en Broadway, según la estación de destino

