Quien ha esperado un tren en una plataforma ruidosa de Times Square, Jackson Heights, Union Square o la 125 St en Nueva York sabe lo difícil que puede ser entender un aviso de la MTA cuando cambia el servicio. Entre el estruendo de los convoyes al entrar, la multitud en hora pico y los mensajes que a veces se escuchan entrecortados, muchos usuarios revisan el celular, los relojes de cuenta regresiva y los carteles al mismo tiempo para confirmar si su ruta continúa operando. Ahora, la Metropolitan Transportation Authority estudia una renovación de gran alcance para mejorar la forma en que informa sobre demoras, desvíos, accesibilidad y emergencias. La agencia ha reservado más de US$800 millones dentro de su Programa de Capital 2025-2029 para actualizar los sistemas de comunicación destinados al público.

El plan va mucho más allá de cambiar parlantes antiguos. La autoridad de transporte busca alternativas tecnológicas para renovar los avisos de voz, las pantallas digitales, la orientación dentro de los complejos, los puntos de ayuda y distintas herramientas de accesibilidad. La meta es que los datos lleguen de manera más clara, rápida y coherente, sobre todo ante interrupciones, trabajos programados, incidentes o situaciones imprevistas.

Uno de los elementos que refleja la necesidad de esta iniciativa es que 76 de las 472 estaciones del subway todavía funcionan con equipos de audio que no han sido renovados en alrededor de 40 años. Esos lugares no están conectados de forma directa con el centro de control ferroviario, por lo que las alertas sobre problemas operativos no siempre pueden transmitirse automáticamente y en tiempo real.

Las plataformas de las estaciones del MEtro de Nueva York pueden ser algo ruidosas, así que se necesitan altavoces que funcionen correctamente (Foto: AP)

¿QUÉ BUSCA CAMBIAR LA MTA?

Según una publicación de Gothamist, MTA Construction & Development publicó el 15 de septiembre de 2026 una solicitud de información dirigida a compañías de los sectores ferroviario, tecnológico y de comunicaciones. El documento permite conocer qué soluciones están disponibles en el mercado para una futura planificación, pruebas y posible puesta en marcha dentro de la red.

No se trata aún de una licitación definitiva ni de la selección de una empresa. Tampoco confirma cuáles herramientas serán adoptadas. La etapa actual está enfocada en recopilar propuestas, evaluar alternativas y determinar cómo podría desarrollarse una futura modernización.

Tecnología o sistema Qué busca la MTA Sistema de anuncios Mejor claridad, volumen apropiado e información útil para quienes esperan el tren. Altavoces y amplificadores Equipos avanzados, audio focalizado y ajuste según el ruido ambiental. Inteligencia artificial Apoyo para crear y administrar mensajes operativos. Mensajes en varios idiomas Mayor acceso lingüístico para los usuarios. Pantallas digitales Avisos sobre el servicio, demoras y modificaciones de ruta. Orientación dinámica Indicaciones para desplazarse por los complejos y continuar el viaje. Información de ocupación Datos sobre la cantidad de pasajeros en cada vagón. Help Point Renovación de los puntos de asistencia y comunicación con la autoridad. Accesibilidad Recursos visuales, sonoros e inclusivos para distintos tipos de necesidades.

La medida puede tener especial relevancia en una ciudad donde el Subway conecta comunidades latinas de los cinco boroughs. Vecindarios como Washington Heights, el sur del Bronx, Corona, Jackson Heights, Elmhurst, Bushwick y Sunset Park dependen a diario de esta red para llegar al trabajo, estudiar, acudir a citas médicas o visitar a familiares.

Para muchas familias hispanas, una suspensión no representa solo una incomodidad. Puede implicar llegar tarde a un turno, perder una consulta, no alcanzar el autobús de conexión o retrasarse para recoger a los niños de la escuela. Por eso, los anuncios en varios idiomas y la coincidencia entre carteles, aplicaciones y altavoces podrían tener un efecto concreto en la vida cotidiana.

EL PROBLEMA DE LOS SISTEMAS ANTIGUOS

En las 76 estaciones con equipos de sonido más viejos, los avisos no salen directamente desde el Rail Control Center, el centro que supervisa buena parte de la operación de los trenes.

En su lugar, los datos pueden pasar por empleados antes de llegar al público. Ese mecanismo ha sido comparado con un “juego del teléfono”: el mensaje puede demorarse, perder precisión o no coincidir con lo que aparece en los relojes de llegada y monitores.

Con una plataforma actualizada, la MTA pretende reducir la distancia entre las decisiones operativas y quienes están en el andén. El objetivo es difundir alertas sincronizadas a través de la megafonía, los paneles de estación, las aplicaciones móviles, el sitio web y plataformas externas de navegación.

La diferencia puede ser relevante cuando existe un cambio inesperado, como un tren que pasa de local a expreso, una parada cerrada temporalmente, una modificación de fin de semana o un desvío por trabajos de mantenimiento.

ALTAVOCES INTELIGENTES E IA

Uno de los aspectos más llamativos es el interés por sistemas capaces de adaptar el volumen de los mensajes al nivel de ruido en cada plataforma.

La propuesta apunta a una situación habitual en el Metro: un aviso importante queda cubierto por el sonido de un convoy, conversaciones, ventiladores, obras cercanas o la actividad propia de una estación concurrida. La agencia quiere evaluar herramientas que aumenten la audibilidad, la comprensión y la utilidad de cada comunicación.

También explora opciones con asistencia de inteligencia artificial, aprendizaje automático y capacidad para emitir contenido en varios idiomas. Sin embargo, el documento no establece que todos los mensajes futuros serán creados por IA ni detalla cuáles lenguas estarán disponibles. Esos elementos dependerán de las soluciones presentadas y de las decisiones que tome la autoridad en una etapa posterior.

Entre las capacidades que se estudian figuran:

Ajuste automático del volumen según el ruido ambiental.

Audio dirigido hacia zonas específicas de las plataformas.

Priorización de alertas cuando existen varios avisos al mismo tiempo.

Comunicaciones adaptadas al contexto operativo.

Opciones multilingües para ampliar el acceso a la información.

Herramientas de audio seleccionables por los pasajeros.

Coordinación entre megafonía, carteles y datos de operación.

NUEVAS PANTALLAS Y ORIENTACIÓN

La mejora no se limitaría a la comunicación por voz. La MTA busca incorporar monitores digitales con funciones de “orientación dinámica” o dynamic wayfinding.

En términos prácticos, estas herramientas podrían ayudar a comprender qué sucede y cuál es la mejor decisión en ese momento: si una ruta tiene retrasos, qué plataforma usar, cómo llegar a una conexión o qué alternativa conviene tomar para completar el trayecto.

Función prevista Posible utilidad para el pasajero Cambios de servicio en tiempo real Confirmar si una línea funciona con retrasos, suspensiones o modificaciones. Orientación personalizada Encontrar salidas, conexiones y destinos dentro de complejos grandes. Datos por plataforma Mostrar información relevante según el lugar donde espera el usuario. Ocupación de vagones Elegir un coche menos lleno cuando ese dato esté disponible. Mapas y navegación digital Facilitar el recorrido en estaciones grandes o poco conocidas. Modo de emergencia Apoyar la difusión de indicaciones urgentes. Pantallas interactivas Consultar horarios, mapas y alternativas de viaje.

La autoridad de transporte también quiere integrar estas soluciones con recursos para personas con discapacidades auditivas, visuales, cognitivas o de movilidad. Entre las posibilidades figuran alternativas visuales para anuncios por voz y opciones de audio para información que aparezca en pantalla.

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÍAN?

La renovación podría favorecer a casi cualquier persona que use el Subway, aunque algunos grupos notarían más los cambios si el proyecto llega a desarrollarse de manera amplia.

Pasajeros frecuentes: podrían recibir alertas más rápidas y comprensibles sobre retrasos, desvíos, trenes expresos o interrupciones.

podrían recibir alertas más rápidas y comprensibles sobre retrasos, desvíos, trenes expresos o interrupciones. Trabajadores que viajan temprano o de noche: una comunicación eficaz puede ser decisiva al reorganizar un recorrido luego de un cambio de último minuto en líneas como la A, 1, 4, 6, 7, J, Z, N, Q, R o W.

una comunicación eficaz puede ser decisiva al reorganizar un recorrido luego de un cambio de último minuto en líneas como la A, 1, 4, 6, 7, J, Z, N, Q, R o W. Comunidades hispanohablantes: los mensajes en diversos idiomas podrían facilitar la comprensión de información operativa para quienes prefieren recibirla en español.

los mensajes en diversos idiomas podrían facilitar la comprensión de información operativa para quienes prefieren recibirla en español. Turistas y visitantes: las indicaciones electrónicas servirían para moverse por una red que puede resultar compleja incluso para residentes con experiencia, especialmente en centros como Atlantic Av-Barclays Center, 34 St-Herald Sq, Fulton St o Jackson Hts-Roosevelt Av.

las indicaciones electrónicas servirían para moverse por una red que puede resultar compleja incluso para residentes con experiencia, especialmente en centros como Atlantic Av-Barclays Center, 34 St-Herald Sq, Fulton St o Jackson Hts-Roosevelt Av. Personas con discapacidades: la coordinación entre sonido, carteles, recursos de asistencia y funciones inclusivas podría facilitar el desplazamiento dentro de los complejos.

la coordinación entre sonido, carteles, recursos de asistencia y funciones inclusivas podría facilitar el desplazamiento dentro de los complejos. Usuarios durante incidentes: contar con el mismo aviso en altavoces, letreros y aplicaciones puede reducir la confusión cuando el plan de viaje cambia de manera inesperada.

Lisa Daglian, directora ejecutiva del Permanent Citizens Advisory Committee to the MTA, sostuvo que mejorar los anuncios, las pantallas, los datos en tiempo real y los recursos de accesibilidad ayudaría al público durante el servicio normal y frente a cierres planificados o imprevistos.

Ciudadano de Nueva York revisando su teléfono celular mientras espera el metro (Foto: AFP)

¿CUÁNDO COMENZARÍA LA MODERNIZACIÓN?

Por ahora, la MTA no ha informado una fecha para comenzar la instalación de los nuevos equipos ni un calendario definitivo para completar la actualización. La entidad se encuentra en una fase preliminar de consulta al mercado.

El siguiente plazo concreto es el 15 de octubre de 2026. Ese día, a las 2:00 p. m., vence el periodo para que empresas y proveedores presenten sus respuestas a la solicitud de información. Después, la MTA podrá revisar las propuestas, considerar proyectos piloto y decidir si abre procesos de contratación en el futuro.

Fecha o etapa Qué ocurrirá 15 de septiembre de 2026 La MTA publicó la solicitud de información sobre tecnologías de comunicación de próxima generación. 15 de octubre de 2026, a las 2:00 p. m. Fecha límite para que las empresas interesadas presenten sus respuestas. Después del 15 de octubre La agencia revisará la información para orientar la planificación, eventuales pruebas y decisiones posteriores. Contratación e implementación Todavía no existe un calendario público, una empresa elegida ni una fecha oficial para iniciar trabajos.

Es importante diferenciar esta solicitud de una licitación definitiva. El proceso actual busca recibir información del mercado y no obliga a la MTA a contratar una solución específica ni a publicar una solicitud formal de propuestas.

UNA MEJORA QUE VA MÁS ALLÁ DEL SONIDO

La iniciativa forma parte del Programa de Capital 2025-2029, que contempla inversiones para mejorar la experiencia de viaje, ampliar la accesibilidad, renovar señales, adquirir nuevos trenes y actualizar infraestructura esencial.

Para los neoyorquinos, el valor de este proyecto no estará solamente en escuchar mejor una alerta. La verdadera prueba será saber, en pocos segundos, si conviene esperar, cambiar de plataforma, tomar otra ruta, buscar un autobús o modificar por completo el viaje.

En una ciudad donde millones de personas organizan su día alrededor del transporte público —desde quien entra a un turno temprano hasta la familia que vuelve a casa después de una cita en Manhattan—, recibir información clara, oportuna y coherente puede ser tan importante como que el tren llegue a tiempo.