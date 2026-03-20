El sistema de transporte subterráneo de la Metropolitan Transportation Authority, más conocida como MTA, está entrando en una nueva etapa que va a cambiar la forma en que millones de neoyorquinos —incluyendo a la enorme comunidad hispana del Bronx, Queens, Brooklyn y el Alto Manhattan— se mueven todos los días. Y no es una exageración: lo que se viene es, literalmente, la mayor renovación de vagones en la historia del Metro de Nueva York, un sistema que forma parte de la rutina diaria de quien se levanta temprano para abrir un restaurante en Jackson Heights, limpiar oficinas en Midtown, trabajar en construcción en el Downtown de Brooklyn o ir a la escuela en Washington Heights. Para quienes dependen del servicio para casi todo, desde ir al trabajo hasta visitar a la familia un domingo en El Barrio, esta noticia marca un antes y un después en la experiencia de viajar bajo tierra en la ciudad que nunca duerme, justo en un momento en que el transporte público vuelve a recuperar pasajeros después de la pandemia y el debate sobre el costo del pasaje, los retrasos y la seguridad está más presente que nunca entre los neoyorquinos.

Si uno sigue de cerca cómo ha evolucionado el transporte en la ciudad, es fácil notar que esta modernización no llega por casualidad. Forma parte de una estrategia mucho más amplia impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y respaldada por inversiones históricas. Ahora bien, la gran pregunta que surge —y que seguramente tú también te estás haciendo cuando esperas el tren en estaciones como 125 St, 86 St o Yankee Stadium— es qué pasará con el servicio mientras se lleva a cabo este cambio masivo.

UN CAMBIO HISTÓRICO: MÁS DE 2,000 NUEVOS VAGONES

Para ponerlo en contexto, el plan contempla la compra de hasta 2,390 nuevos vagones, bajo el modelo conocido como R262. De entrada, hay un pedido base de 1,140 unidades que reemplazarán trenes bastante antiguos —algunos en funcionamiento desde la década de 1980— en líneas clave como la 1, 3 y 6, muy usadas por la comunidad latina en Manhattan y el Bronx.

Si se activa una segunda fase, se sumarán otros 1,250 vagones para sustituir flotas en las líneas 2, 4 y 5. En otras palabras, estamos hablando de renovar más de un tercio de toda la flota del metro, incluyendo rutas que atraviesan zonas tan latinas como Fordham, Soundview, East Tremont, Sunset Park o Corona.

Total potencial de nuevos vagones: 2,390

Pedido inicial: 1,140

Líneas afectadas (primera fase): 1, 3, 6

Líneas adicionales (posible segunda fase): 2, 4, 5

Inversión total: parte de un plan de 68 mil millones de dólares

Inicio estimado de operación: principios de la década de 2030

La MTA busca mejorar su servicio reemplazar varios vagones de su flota, incluidos los de la línea 6 (Foto referencial: MTA)

¿QUÉ DICEN LAS AUTORIDADES?

Aquí vale la pena detenernos un momento, porque las declaraciones oficiales ayudan a entender la dimensión del proyecto y el mensaje que se le quiere dar al usuario común, ese que todos los días mira el contador de minutos en el andén.

La gobernadora Kathy Hochul fue bastante directa al explicar el objetivo: aseguró que esta inversión permitirá ofrecer “un mejor servicio y viajes más confiables para millones de personas todos los días”. Además, remarcó que Nueva York está viviendo una especie de “renacimiento del transporte público”, con más usuarios, mejor rendimiento y una modernización sin precedentes, algo clave para quienes no tienen auto y dependen por completo del metro y los buses.

Por su parte, el presidente y CEO de la MTA, Janno Lieber, puso el foco en el contexto financiero: destacó que el plan de capital de 68 mil millones de dólares para el período 2025-2029 marca una “edad dorada” de inversión en transporte. Según explicó, aunque muchas mejoras no se ven a simple vista, este contrato —el más grande en la historia del organismo— será una señal clara y tangible para los usuarios que se suben a diario a trenes abarrotados en hora pico.

También habló Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, quien fue incluso más gráfico: recordó que algunos de los trenes actuales tienen más de 40 años y lanzó una comparación sencilla pero contundente: “¿Quién sigue manejando un auto de 40 años?”. Para él, más allá de los buenos niveles de puntualidad que se han logrado en los últimos años, ya es momento de dar el salto hacia una flota moderna.

En la misma línea, Jessie Lazarus, encargada del programa de material rodante, subrayó que se trata del mayor pedido de trenes que ha hecho la MTA en su historia. Según explicó, el objetivo es atraer a los mejores fabricantes del mundo y apostar por propuestas innovadoras que no solo cumplan estándares técnicos, sino que mejoren de verdad la experiencia del usuario, desde la información en tiempo real hasta la sensación de seguridad dentro del vagón.

Janno Lieber durante el anuncio de la renovación de flota (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

¿QUÉ MEJORAS TRAERÁN LOS NUEVOS TRENES?

Aquí es donde el proyecto empieza a tomar forma en la experiencia real del pasajero. No se trata solo de trenes nuevos, sino de tecnología que cambia la forma de viajar, algo que se siente especialmente en trayectos largos desde los barrios más alejados hacia Manhattan.

Mayor confiabilidad: los nuevos vagones podrán recorrer hasta 200,000 millas antes de fallar, más del doble que los actuales.

Mejor información al pasajero: sistemas de audio más claros y señalización digital, algo vital en trenes donde conviven inglés y español.

Accesibilidad mejorada: dispositivos para personas con problemas auditivos y mejor señalización para quienes tienen dificultades de movilidad.

Más seguridad: cámaras a bordo y sistemas de control de acceso en cabinas, en un contexto donde la percepción de seguridad en el metro sigue siendo tema de conversación.

Eficiencia operativa: conteo automático de pasajeros y sistemas eléctricos más avanzados, lo que puede ayudar a ajustar mejor la frecuencia en horas pico.

Además, hay un detalle interesante: se busca incorporar vagones con “pasillo abierto” (open gangway), algo que ya existe en otras ciudades y que permite moverse entre coches sin barreras, mejorando la capacidad y la seguridad. Para quienes viajan apretados entre Grand Concourse y Manhattan, este diseño podría marcar una diferencia real en comodidad y espacio.

ENTONCES, ¿QUÉ PASARÁ CON EL SERVICIO MIENTRAS TANTO?

Aquí viene la parte clave. La renovación no será inmediata ni implicará detener el sistema. De hecho, si algo ha dejado claro la MTA es que el servicio continuará funcionando con normalidad durante todo el proceso, sin cierres masivos solo por la llegada de los nuevos trenes.

Te explico cómo lo están planteando:

Los trenes actuales seguirán operando durante varios años más.

La incorporación será progresiva, con aproximadamente 30 vagones nuevos por mes cuando comience la producción.

No se prevén cierres masivos de líneas por este motivo.

La modernización será escalonada, línea por línea, según la planificación de la MTA.

Esto significa que los pasajeros seguirán viendo los característicos asientos naranjas y amarillos durante bastante tiempo. No habrá un cambio brusco de un día para otro: será más bien un proceso en el que, de a poco, empezarán a aparecer trenes nuevos mezclados con los viejos en las mismas líneas.

Mientras se realice todo este proceso, la MTA asegura que el servicio seguirá igual (Foto: MTA)

UN PROCESO QUE TOMARÁ AÑOS

Si te preguntas cuándo verás estos trenes en funcionamiento, la respuesta es: paciencia. Las propuestas de fabricantes se recibirán hasta septiembre de 2026, el contrato se adjudicaría hacia 2028 y los primeros vagones entrarían en servicio a inicios de la próxima década. Es decir, se trata de un proyecto pensado a largo plazo, no de una solución inmediata para las demoras de este invierno.

En paralelo, la MTA ya está preparando el terreno. Por ejemplo, inauguró una nueva instalación especializada para probar y validar los trenes antes de que entren en operación, lo que debería acelerar su implementación una vez que comiencen a llegar las primeras unidades.

UNA APUESTA A LARGO PLAZO

Desde una mirada más amplia, este tipo de proyectos no solo apuntan a mejorar el presente, sino a evitar problemas futuros. Renovar trenes de más de 40 años no es un lujo, es una necesidad si se quiere mantener un sistema confiable en una ciudad como Nueva York, donde miles de trabajadores esenciales, familias inmigrantes y estudiantes dependen del metro para casi todo.

Y aunque el cambio tomará tiempo, la buena noticia es que no implicará grandes interrupciones para los usuarios. Más bien, será una transición silenciosa, casi imperceptible al inicio, pero con un impacto enorme a medida que los nuevos trenes comiencen a dominar la red y se sienta la diferencia entre subir a un vagón antiguo y uno moderno.

Al final, lo que está en juego no es solo comodidad, sino la capacidad de un sistema vital para seguir funcionando a la altura de una de las ciudades más exigentes del mundo. Para los hispanos de Nueva York —que usan el metro para conectar barrios, trabajos, escuelas, iglesias y pequeños negocios— esta renovación puede marcar la diferencia entre “aguantar” el viaje diario y realmente sentir que el transporte público está a la altura de la ciudad donde eligieron construir su vida.

Millones de pasajeros usan el Metro de nueva York todos los días (Foto: AFP)

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