Las lluvias intensas vuelven a poner a prueba al Metro de Nueva York y a los millones de personas que dependen de este sistema de transporte todos los días, especialmente en vecindarios con alta presencia latina como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, Inwood, el Sur del Bronx y partes de Brooklyn donde el metro es casi la única opción para llegar al trabajo, la escuela o incluso a la iglesia el domingo. Si usas el subway a diario para ir de tu apartamento a tu empleo en Manhattan, para hacer conexión en Atlantic Ave–Barclays Center rumbo a tu turno nocturno, o para visitar a tu familia, seguramente recuerdas las imágenes húmedas de las semanas anteriores: estaciones con agua filtrándose por techos y escaleras, andenes parcialmente anegados y videos de escaleras convertidas en cascadas que se hicieron virales en redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook.

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Muchos usuarios grabaron escenas en líneas tan transitadas como la 7, la A, la 1 o la D, y las compartieron en grupos comunitarios para avisar a otros vecinos que evitaran ciertas estaciones. Ahora, con un nuevo episodio de tormentas pronosticado para la ciudad, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ya activó su plan de respuesta para intentar mantener el servicio operando con la mayor normalidad posible y reducir el impacto sobre quienes necesitan el metro para seguir trabajando y moviéndose en Nueva York.

PRONÓSTICO DE LLUVIA Y ADVERTENCIAS

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), algunas zonas del área metropolitana podrían recibir hasta cuatro pulgadas de lluvia, con periodos en los que caerían cerca de dos pulgadas por hora, un volumen suficiente para generar inundaciones repentinas en calles, sótanos y estaciones subterráneas si el sistema de drenaje se ve sobrepasado.

Ante ese panorama, como informa am New York y Pix11, el presidente y director ejecutivo de la MTA, Janno Lieber, aseguró que el organismo está preparado para enfrentar posibles inundaciones y minimizar el impacto sobre millones de pasajeros que dependen del transporte público en Nueva York.

¿QUÉ ESTACIONES DEL METRO DE NUEVA YORK CORREN MAYOR RIESGO?

Aunque la MTA no publicó una lista de estaciones específicas que podrían inundarse, sí dejó claro cuáles son las zonas más vulnerables del sistema: las estaciones subterráneas y los puntos históricamente propensos a inundaciones.

La razón es sencilla: cuando las lluvias son extremadamente intensas, el sistema de alcantarillado de la ciudad puede llegar a su capacidad máxima; en ese momento, el agua deja de salir con la velocidad necesaria y termina regresando hacia el metro a través de rejillas, escaleras y accesos, sobre todo en cruces muy transitados.

Según explicó Janno Lieber, el mayor desafío no siempre está dentro del propio metro, sino en que el sistema de drenaje de la ciudad se ve sobrepasado durante tormentas cada vez más frecuentes e intensas, algo que ya se ha visto en eventos recientes con calles anegadas en Queens, El Bronx, Nueva Jersey y partes de Manhattan.

ZONAS Y ELEMENTOS CON MAYOR VULNERABILIDAD

Las áreas con mayor vulnerabilidad incluyen:

Zona ¿Por qué presentan mayor riesgo? Estaciones subterráneas El agua puede ingresar por escaleras, rejillas y respiraderos. Lugares con antecedentes de inundaciones La MTA desplegará personal adicional para responder rápidamente. Depósitos ferroviarios También serán monitoreados para evitar afectaciones operativas. Entradas y respiraderos del metro Son puntos críticos cuando el agua se acumula en las calles.

En la práctica, esto significa que muchas estaciones bajo avenidas principales y puntos donde históricamente se acumula agua —por ejemplo, zonas bajas de Brooklyn o cruces con grandes autopistas en Queens— pueden ver filtraciones o charcos en andenes y pasillos durante los momentos más intensos de la tormenta.

Para usuarios hispanohablantes que viven en edificios sin elevador y dependen del metro, estas inundaciones pueden traducirse en retrasos, desvíos de ruta y la necesidad de cambiar de estación o incluso de línea para llegar a tiempo al trabajo o a citas médicas.

El director de la MTA, Janno Lieber, dio a conocer algunos preparativos del MEtro de Nueva York para enfrentar las posibles inundaciones (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

EL PLAN DE LA MTA PARA EVITAR INUNDACIONES

La agencia informó que desde antes del inicio de las tormentas comenzó a desplegar recursos en distintos puntos de la ciudad para reducir el riesgo de interrupciones.

Entre las principales medidas se encuentran:

Revisar los generadores de emergencia.

Limpiar desagües en estaciones y vías.

Preparar bombas de respaldo en las 286 salas de bombeo del sistema.

Colocar tapas especiales en respiraderos para reducir el ingreso de agua.

Ubicar camiones y trenes equipados con bombas donde puedan responder rápidamente.

Mantener equipos para retirar escombros de las vías.

Desplegar personal adicional en estaciones y zonas con historial de inundaciones.

Durante una conferencia realizada en la instalación hidráulica de la MTA en Downtown Brooklyn, Lieber resumió el objetivo principal de la agencia: “La prioridad número uno es sacar el agua del sistema. Todo el personal de la MTA está organizado para evaluar las condiciones en tiempo real y responder de manera coordinada”.

Estas declaraciones buscan enviar un mensaje directo a la población, incluida la comunidad hispana que utiliza el metro para llegar a sus trabajos en Midtown, para abrir sus negocios cerca de la 5th Avenue o para desplazarse a clases y servicios religiosos en diferentes barrios de la ciudad.

Trabajadores de la MTA preparándose para las posibles inundaciones del Metro de Nueva York (Foto: MTA) / Marc A. Hermann

UN SISTEMA QUE BOMBEA MILLONES DE GALONES CADA DÍA

Quizá muchos pasajeros no lo saben, pero combatir el agua forma parte del trabajo cotidiano del metro. Según datos de la MTA, el sistema extrae alrededor de 13 millones de galones de agua cada día, incluso cuando no hay tormentas, debido a filtraciones constantes, humedad y niveles freáticos altos en partes de la red subterránea.

Las 286 salas de bombeo distribuidas por toda la red representan la primera línea de defensa frente a lluvias intensas; sin embargo, cuando el alcantarillado de la ciudad se satura, las bombas del metro ya no pueden descargar el agua con la rapidez necesaria, lo que provoca acumulaciones visibles dentro de algunas estaciones y genera las imágenes de escaleras inundadas que circulan en redes sociales.

EL CAMBIO CLIMÁTICO OBLIGA A REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA

Para Janno Lieber, las tormentas que afectan a Nueva York ya no son eventos aislados, sino parte de un patrón de lluvias más intensas y frecuentes asociado al cambio climático.

El presidente de la MTA aseguró que el cambio climático está provocando lluvias mucho más intensas que hace algunos años, lo que exige inversiones de largo plazo para proteger el transporte público y mantenerlo operativo, particularmente para comunidades de trabajadores que no tienen otra opción que usar el metro y los buses de la ciudad.

Entre los proyectos incluidos en el Plan de Capital 2025-2029 destacan:

Proyecto Objetivo Elevación de respiraderos del metro Evitar que el agua superficial ingrese al sistema. Modernización de 14 salas de bombeo Incrementar la capacidad de extracción de agua. Elevación de escaleras en 100 estaciones Reducir el ingreso de agua durante tormentas. Inversión de US$700 millones Obras de resiliencia climática en toda la red.

La MTA informó además que ya instaló respiraderos elevados en 21 estaciones, una medida que busca impedir que el agua acumulada en las calles entre directamente al sistema, especialmente en zonas donde las pendientes llevan el agua hacia las entradas del metro.

Lieber también pidió al gobierno de la ciudad continuar invirtiendo en ampliar la capacidad del alcantarillado y mejorar las conexiones entre ese sistema y las bombas del metro, una coordinación clave para evitar escenas de calles bajo el agua que afectan por igual a residentes de Manhattan, Brooklyn, Queens y El Bronx.

¿CÓMO MANTENERSE INFORMADO ANTES DE VIAJAR?

Si tienes pensado utilizar el transporte público durante las lluvias, lo más recomendable es revisar el estado del servicio antes de salir de casa, del trabajo o de tu negocio, especialmente si vives en zonas con antecedentes de inundaciones repentinas.

Estas son las principales vías oficiales para recibir información:

Sitio web de la MTA (mta.info).

Aplicación oficial de la MTA (MyMTA).

Aplicación TrainTime para trenes Metro-North y Long Island Rail Road.

Línea telefónica 511.

Alertas por correo electrónico de la MTA.

Servicio Notify NYC, enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692.

En muchos edificios y negocios latinos de Nueva York es común que la gente se organice a través de chats de WhatsApp o grupos de Facebook para compartir capturas de pantalla de estas alertas, lo que ayuda a decidir si conviene salir antes, cambiar de ruta o incluso optar por quedarse en casa durante los picos de la tormenta.

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