El fin de semana de Labor Day transformará el ritmo habitual del Metro de Nueva York: quienes viajen entre Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx encontrarán una red marcada por obras programadas, cambios de ruta y tiempos de espera que podrían ser mayores a los acostumbrados. Para residentes que se desplacen al trabajo, visitantes que aprovechen el feriado y neoyorquinos que planeen asistir a actividades en los cinco condados, revisar el servicio antes de entrar a una estación será clave para evitar trayectos más largos o conexiones inesperadas.

La MTA aprovechará estos días de menor actividad laboral para ejecutar mantenimiento en vías, señales y estaciones. El lunes 7 de septiembre, la red ferroviaria subterránea y los autobuses de la ciudad funcionarán bajo horario dominical, con frecuencias diferentes y la suspensión de algunos servicios que habitualmente operan de lunes a viernes.

Las modificaciones obligarán a muchos viajeros a reorganizar sus trayectos. En determinados sectores habrá transporte gratuito de reemplazo, transbordos en paradas señaladas y abordaje desde plataformas distintas a las acostumbradas, según el sentido de circulación y la franja horaria.

Ante este escenario, la recomendación es salir con anticipación y confirmar el recorrido antes de ingresar a una estación. Los avisos pueden cambiar entre la madrugada, el día y la noche, sobre todo en conexiones clave de Midtown, Downtown Brooklyn, Jamaica, Coney Island, Washington Heights, los Rockaways, etc.

El Metro de Nueva York es el servicio de transporte que mueve a la Gran Manzana, pero en un holiday como el Labor Day puede haber algunas modificaciones (Foto: MTA)

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

Línea A

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, durante el día y la noche Los trenes A locales en dirección downtown

no se detendrán en varias estaciones de Manhattan. 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar un tren A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el A hasta 125 St y cambiar a un A hacia downtown.

- Como alternativa general, usar la línea 1 y hacer transbordo en 168 St o 59 St–Columbus Circle.

Línea E

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Avenue en la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida. Estación 5 Av/53 St, servida por E y F. - Para ingresar a la estación, utilizar otros accesos disponibles.

- El acceso de Madison Avenue solo podrá utilizarse para salir.

Línea F

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy. No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av. - Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar el F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para viajar desde 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N y Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N y Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest. Viernes 4 de septiembre, hasta las 3:30 p. m. Los trenes F en dirección Manhattan no se detendrán en varias estaciones. Todos los trenes en 18 Av abordarán desde el andén en dirección Coney Island. Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I. - Para llegar a estas estaciones, tomar el F hasta 18 Av y cambiar a un tren hacia Coney Island.

- Para salir de estas estaciones, tomar el F hasta Kings Hwy y cambiar a un tren hacia Manhattan. Viernes 4 de septiembre, hasta las 3:30 p. m. Algunos trenes F con destino a Coney Island finalizarán en Church Av. El servicio entre Church Av y Coney Island–Stillwell Av tendrá menor frecuencia. Brooklyn, al sur de Church Av. - Cambiar de tren en Church Av para continuar el viaje hacia Coney Island–Stillwell Av. Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Avenue en 5 Av/53 St será solo de salida. Estación 5 Av/53 St. - Usar otros accesos de la estación para ingresar.

- El acceso de Madison Avenue solo estará disponible para salir.

Línea G

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn. 4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.

Línea L

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, de 10:45 a. m. a 3:00 p. m. No habrá servicio L entre Livonia Av y Canarsie–Rockaway Pkwy. La línea operará cada 8 minutos entre 8 Av y Livonia Av. Livonia Av, New Lots Av, E 105 St y Canarsie–Rockaway Pkwy. - Habrá buses lanzadera gratuitos entre Livonia Av y Canarsie–Rockaway Pkwy.

- Los buses se detendrán en New Lots Av y E 105 St.

- Hacer transbordo entre la línea L y los buses en Livonia Av. Viernes 4 de septiembre, de 1:30 a. m. a 5:00 a. m. Todos los trenes L en 1 Av y 3 Av abordarán desde el andén en dirección Brooklyn. Estaciones 1 Av y 3 Av, en Manhattan. - Revisar los avisos en la estación antes de viajar.

- El cambio de andén puede comenzar más tarde o no aplicarse algunas noches debido a otros trabajos en la línea L.

Línea N

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, de 9:30 p. m. a 5:00 a. m. No habrá servicio N en Manhattan. La línea funcionará en dos secciones: entre Coney Island y Atlantic Av–Barclays Center, vía R desde/hacia Court St; y entre Astoria–Ditmars Blvd y Queensboro Plaza. Manhattan no tendrá servicio N durante el periodo de obras. - En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas A, C y E.

- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 1, 2 y 3.

- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas D, F, Q y R.

- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 4, 5 y 6.

- Para viajar entre Manhattan y Queensboro Plaza, tomar la línea 7.

- Para viajar entre Manhattan y Brooklyn, tomar las líneas 2, 3, 4 o Q, que circularán por las líneas D y F.

- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center, Jay St–MetroTech, Borough Hall/Court St, 42 St–Port Authority/Times Sq–Bryant Park o Queensboro Plaza.

Línea Q

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, de 9:30 p. m. a 5:00 a. m. El servicio Q será desviado por las líneas D y F en Manhattan. Entre DeKalb Av y 47–50 Sts–Rockefeller Center, los trenes circularán por la D. Entre 47–50 Sts–Rockefeller Center y Lexington Av/63 St, circularán por la F. Después retomarán su ruta habitual hacia/desde 96 St. - En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas A, C y E.

- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 1, 2 y 3.

- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas D, F, Q y R.

- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 4, 5 y 6.

- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center.

- Hacer transbordo en Bleecker St/Broadway–Lafayette St.

- Hacer transbordo en 42 St–Port Authority/Times Sq–Bryant Park.

Línea R

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, de 11:45 p. m. a 5:00 a. m. No habrá servicio R nocturno entre Whitehall St–South Ferry y Atlantic Av–Barclays Center. Los trenes circularán expreso entre Atlantic Av–Barclays Center y 36 St. Whitehall St–South Ferry, Court St, Jay St–MetroTech, DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St. - Para Whitehall St–South Ferry, usar las estaciones cercanas de las líneas 2 y 4.

- Para Court St y Jay St–MetroTech, usar la línea N.

- Para DeKalb Av, usar las líneas D, N o Q.

- Para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St, usar las líneas D o N.

- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center o en 36 St.

Shuttle de la calle 42

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, de 12:01 a. m. a 6:00 a. m. El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional. Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St. - El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados.

Línea 1

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, desde las 11:45 p. m. No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones. Entre South Ferry y 137 St–City College, con frecuencia de 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, con frecuencia de 12 minutos. - Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.

- Los buses T204 harán parada en 145 St.

- Para viajar hacia o desde estaciones cercanas de Washington Heights, usar las líneas A y C.

- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.

LÍNEA 2

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. La línea 2 operará en dos secciones: entre Flatbush Av–Brooklyn College y Chambers St; y entre Wakefield–241 St y Chambers St, vía la línea 1 hacia/desde South Ferry. El viaje entre ambas secciones requerirá un cambio de tren en Chambers St. - Hacer transbordo en Chambers St para continuar el viaje.

- Entre Flatbush Av–Brooklyn College y Chambers St, el servicio circulará cada 24 minutos.

- En Wall St, Park Place y Fulton St, abordar desde el andén en dirección Brooklyn. Viernes 4 de septiembre, desde las 12:01 a. m. Los trenes 2 con dirección uptown harán todas las paradas locales entre Chambers St y 96 St. Manhattan, entre Chambers St y 96 St. - Tener en cuenta que el servicio nocturno de la línea 2 realiza paradas en estas estaciones.

Línea 4

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, desde las 11:45 p. m. No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea operará en dos secciones. Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse. - Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.

- Los buses tendrán una parada en 138 St–Grand Concourse.

- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o en 3 Av–138 St.

- Metro-North permitirá a usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.

- Los pasajeros podrán hacer transbordo sin costo entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.

- Los pasajeros también podrán viajar sin costo entre Grand Central y Wakefield. Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. Los trenes 4 locales con dirección downtown circularán expreso entre Grand Central–42 St y Brooklyn Bridge–City Hall. No pararán en 33 St, 28 St, 23 St, Astor Pl, Bleecker St, Spring St ni Canal St. Sí harán una parada en 14 St–Union Sq. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Brooklyn Bridge–City Hall y cambiar a un tren local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Grand Central–42 St y cambiar a un tren hacia downtown.

- Desde Canal St, se puede tomar la línea J hasta Chambers St/Brooklyn Bridge–City Hall. Vigente hasta septiembre de 2026 Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av. Bronx, estación Burnside Av. - Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.

- Para llegar a Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn.

Línea 6

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. Los trenes 6 y los 4 locales con dirección downtown circularán expreso entre Grand Central–42 St y Brooklyn Bridge–City Hall. No pararán en 33 St, 28 St, 23 St, Astor Pl, Bleecker St, Spring St ni Canal St. Sí harán una parada en 14 St–Union Sq. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Brooklyn Bridge–City Hall y cambiar a un tren local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Grand Central–42 St y cambiar a un tren hacia downtown.

- Desde Canal St, se puede tomar la línea J hasta Chambers St/Brooklyn Bridge–City Hall. Viernes 4 de septiembre, de 12:01 a. m. a 5:00 a. m. La línea 6 funcionará en dos secciones: entre Brooklyn Bridge–City Hall y 125 St, y entre 125 St y Pelham Bay Park. Será necesario cambiar de tren en 125 St. Los trenes en Manhattan harán parada en 149 St–Grand Concourse hacia uptown, pero no en 138 St–Grand Concourse. - Hacer transbordo en 125 St para continuar el viaje.

- Para 138 St–Grand Concourse, considerar las conexiones disponibles en 149 St–Grand Concourse.

Línea 7

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Vigente hasta la primavera de 2027 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan. Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St. - Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.

- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.

- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St. Vigente hasta el otoño de 2026 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza. Queens, estación 103 St–Corona Plaza. - Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.

- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing. Viernes 4 de septiembre, de 9:00 p. m. a 10:15 p. m. Los trenes expresos 7 hacia Flushing harán paradas locales en Queens entre 74 St–Broadway y Mets–Willets Point. Queens, entre 74 St–Broadway y Mets–Willets Point. - Considerar más tiempo de viaje debido a las paradas adicionales.

- El cambio se aplicará durante el juego de los Mets. Vigente hasta la primavera de 2027 Todos los trenes locales y expresos 7 con dirección Manhattan se detendrán en 74 St–Broadway. Los expresos hacia Flushing omitirán esa estación; los locales seguirán parando allí. Queens, estación 74 St–Broadway. - Para llegar a 74 St–Broadway en un tren expreso hacia Flushing, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para realizar conexión en Jackson Hts–Roosevelt Av con E, F, M o R, cambiar en Woodside–61 St a un 7 local hacia Flushing. Viernes 4 de septiembre, de 2:30 a. m. a 5:00 a. m. En Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av, los trenes 7 abordarán desde el andén en dirección Flushing. Queens, estaciones Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av. - Revisar las señales y anuncios de cada estación antes de abordar.

- El cambio de andén puede empezar más tarde o no aplicarse alguna noche por otros trabajos en la línea 7. Viernes 4 de septiembre, de 9:30 p. m. a 2:00 a. m. La línea 7 tendrá servicio adicional y mayor frecuencia entre Manhattan y Queens. Corredor Manhattan–Queens. - Aprovechar el servicio adicional durante los trabajos de mantenimiento Fastrack en las líneas N, Q, R y W.

Staten Island Railway

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Viernes 4 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. El Staten Island Railway operará cada 45 minutos entre St. George y Tottenville. Toda la línea del Staten Island Railway. - Los trenes hacia Tottenville saldrán de St. George a las 12:21 a. m., 1:06 a. m., 1:51 a. m., 2:36 a. m. y 3:21 a. m.

- Los trenes hacia St. George saldrán de Tottenville a las 12:21 a. m., 1:06 a. m., 1:51 a. m., 2:36 a. m. y 3:21 a. m. Viernes 4 de septiembre, de 9:30 a. m. a 3:00 p. m. Los trenes desde Prince’s Bay hacia Tottenville abordarán desde el andén con dirección St. George. Prince’s Bay, Pleasant Plains, Richmond Valley y Arthur Kill. - Usar el andén en dirección St. George para abordar trenes hacia Tottenville.

- Verificar la señalización de la estación antes de ingresar al tren.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Línea A

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, de 12:30 a. m. al lunes 7 de septiembre a las 10:00 p. m. No habrá servicio A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con destino a Lefferts Blvd serán desviados hacia Rockaway Park–Beach 116 St. Rockaway Blvd, 80 St, 88 St, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con dirección Manhattan también omitirán Rockaway Blvd y 88 St. - La línea A operará entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.

- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 80 St y Ozone Park–Lefferts Blvd.

- Los buses harán paradas en 88 St, Rockaway Blvd, 104 St y 111 St.

- Hacer transbordo entre la línea A y los buses en 80 St, 88 St o Rockaway Blvd. Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche Los trenes A locales con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan. 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar el A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el A hasta 125 St y cambiar a un A hacia downtown.

- Como alternativa general, usar la línea 1 y hacer transbordo en 168 St o 59 St–Columbus Circle.

Línea C

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, durante todo el día Los trenes C con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan. 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar el C hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un C local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el C hasta 125 St y cambiar a un C hacia downtown.

- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.

- Hacer transbordo entre la línea 1 y C en 168 St o 59 St–Columbus Circle.

- Recordar que la línea C no opera durante la madrugada.

Línea E

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida. Estación 5 Av/53 St, servida por E y F. - Usar otros accesos de la estación para ingresar.

- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.

Línea F

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy. No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av. - Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar el F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para salir de 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest. Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida. Estación 5 Av/53 St. - Usar otros accesos de la estación para ingresar.

- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.

Línea G

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn. 4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.

Línea J

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, de 3:45 a. m. al domingo 6 de septiembre a las 10:00 p. m. No habrá servicio J entre Crescent St y Broadway Junction. La línea operará en dos secciones, con trenes cada 12 minutos. Servicio entre Jamaica Center–Parsons/Archer y Crescent St; y entre Broadway Junction y Broad St. - Habrá buses lanzadera gratuitos T434 entre Crescent St y Broadway Junction.

- Hacer transbordo entre la línea J y los buses en Crescent St o Broadway Junction.

- Para viajes entre Crescent St y Broadway Junction, también se podrá utilizar AirTrain JFK, los trenes J y buses, con conexión en la estación Howard Beach–JFK Airport de la línea A y/o en Broadway Junction.

Shuttle de la calle 42

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, de 12:01 a. m. al martes 8 de septiembre a las 6:00 a. m. El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional. Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St. - El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados.

Rockaway Park Shuttle

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche El Rockaway Park Shuttle quedará suspendido. La línea A lo reemplazará en Southeast Queens. Corredor entre Rockaway Blvd, Ozone Park–Lefferts Blvd y las ramas de Far Rockaway y Rockaway Park. - Los trenes A con destino a Lefferts Blvd circularán entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.

- Los trenes del Rockaway Park Shuttle operarán durante la madrugada.

Línea 1

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones. Servicio entre South Ferry y 137 St–City College, cada 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, cada 12 minutos. - Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.

- Los buses T204 harán una parada en 145 St.

- Para viajar desde o hacia estaciones cercanas de Washington Heights, utilizar las líneas A y C.

- Hacer conexiones en 59 St–Columbus Circle, 137 St–City College o 168 St.

- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.

Línea 4

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea funcionará en dos secciones. Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la línea 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse. - Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.

- Los buses harán una parada en 138 St–Grand Concourse.

- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St.

- Metro-North permitirá a usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.

- Usar Metro-North entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.

- Usar Metro-North entre Grand Central y Wakefield. Vigente hasta septiembre de 2026 Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av. Bronx, estación Burnside Av. - Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.

- Para llegar a Burnside Av, tomar el 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de Burnside Av, tomar el 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn. Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall. Manhattan, entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall. - Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.

- El cambio coincide con el horario en que el servicio nocturno de la línea 4 realiza paradas locales.

Línea 5

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche No habrá servicio 5 entre Bowling Green, en Manhattan, y E 180 St, en el Bronx. Manhattan y Bronx, entre Bowling Green y E 180 St. - La línea 5 operará entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos.

- Los trenes 2 harán todas las paradas de la línea 5 entre E 180 St y 149 St–Hunts Point.

- Los trenes 4 harán todas las paradas de la línea 5 entre 125 St y Grand Concourse.

- Hacer transbordo en E 180 St entre las líneas 2 y 5.

- Hacer transbordo en 149 St–Grand Concourse entre las líneas 2 y 4.

- Para Midtown y Lower Manhattan, usar las líneas 7, N, Q, R o S y conectar con la línea 2 en Times Sq–42 St.

- Tener en cuenta que tampoco habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St.

- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con parada en 138 St–Grand Concourse.

Línea 6

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche La línea 6 operará cada 8 minutos con un horario modificado, mientras las líneas 4 y 6 comparten una vía en Manhattan. Servicio de la línea 6, especialmente en Manhattan. - Considerar tiempo adicional de viaje debido al horario modificado.

- Revisar los paneles y anuncios de la MTA antes de abordar.

Línea 7

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Vigente hasta la primavera de 2027 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan. Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St. - Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.

- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.

- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St. Vigente hasta el otoño de 2026 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza. Queens, estación 103 St–Corona Plaza. - Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.

- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing. Sábado 5 de septiembre, de 1:30 a. m. a 5:00 a. m. En Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av, todos los trenes 7 abordarán desde el andén en dirección Flushing. Queens, estaciones Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av. - Revisar la señalización y los anuncios de la estación antes de abordar.

- El cambio de andén puede comenzar más tarde o no aplicarse en algunas noches debido a otros trabajos de la línea 7.

Staten Island Railway

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Sábado 5 de septiembre, de 1:15 a. m. al lunes 7 de septiembre a las 4:00 a. m. El Staten Island Railway operará cada 45 minutos entre St. George y Tottenville. Toda la línea del Staten Island Railway. - Los trenes hacia Tottenville saldrán de St. George a las 12:36 a. m., 1:21 a. m., 2:06 a. m., 2:51 a. m., 3:36 a. m., 4:21 a. m., 5:06 a. m., 5:51 a. m., 6:36 a. m. y luego cada 45 minutos.

- Los trenes hacia St. George saldrán de Tottenville a la 1:51 a. m., 2:36 a. m., 3:21 a. m., 4:06 a. m., 4:51 a. m., 5:36 a. m., 6:21 a. m., 7:06 a. m., 7:51 a. m. y luego cada 45 minutos. Sábado 5 de septiembre, de 1:15 a. m. al lunes 7 de septiembre a las 4:00 a. m. Los trenes del Staten Island Railway entre Grant City y Huguenot abordarán desde el andén en dirección St. George. Grant City, New Dorp, Oakwood Heights, Bay Terrace, Great Kills, Eltingville, Annadale y Huguenot. - Usar el andén en dirección St. George para abordar los trenes dentro del tramo afectado.

- Verificar los avisos de la estación antes de viajar.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Línea A

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, hasta las 10:00 p. m. No habrá servicio A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con destino a Lefferts Blvd serán desviados hacia Rockaway Park–Beach 116 St. Rockaway Blvd, 80 St, 88 St, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con dirección Manhattan también omitirán Rockaway Blvd y 88 St. - La línea A operará entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.

- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 80 St y Ozone Park–Lefferts Blvd.

- Los buses harán paradas en 88 St, Rockaway Blvd, 104 St y 111 St.

- Hacer transbordo entre la línea A y los buses en 80 St, 88 St o Rockaway Blvd. Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche Los trenes A locales con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan. 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un tren A local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea A hasta 125 St y cambiar a un tren A hacia downtown.

- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.

- Hacer transbordo entre la línea 1 y A en 168 St o 59 St–Columbus Circle.

Línea C

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, durante todo el día Los trenes C con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan. 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un C local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 125 St y cambiar a un C hacia downtown.

- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.

- Hacer transbordo entre la línea 1 y C en 168 St o 59 St–Columbus Circle.

- Recordar que la línea C no opera durante la madrugada.

Línea E

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida. Estación 5 Av/53 St, servida por E y F. - Usar otros accesos de la estación para ingresar.

- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.

Línea F

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy. No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av. - Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar la línea F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para salir de 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest. Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida. Estación 5 Av/53 St. - Usar otros accesos de la estación para ingresar.

- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.

Línea G

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn. 4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.

Línea J

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, hasta las 10:00 p. m. No habrá servicio J entre Crescent St y Broadway Junction. La línea operará en dos secciones, con trenes cada 12 minutos. Servicio entre Jamaica Center–Parsons/Archer y Crescent St; y entre Broadway Junction y Broad St. - Habrá buses lanzadera gratuitos T434 entre Crescent St y Broadway Junction.

- Hacer transbordo entre la línea J y los buses en Crescent St o Broadway Junction.

- Para viajes entre Crescent St y Broadway Junction, también se podrá utilizar AirTrain JFK, los trenes J y buses, con conexión en Howard Beach–JFK Airport de la línea A o en Broadway Junction.

Shuttle de la calle 42

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, durante toda la noche El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional. Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St. - El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados.

Rockaway Park Shuttle

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche El Rockaway Park Shuttle estará suspendido. La línea A lo reemplazará en Southeast Queens. Corredor entre Rockaway Blvd, Ozone Park–Lefferts Blvd y las ramas hacia Far Rockaway y Rockaway Park. - Los trenes A con destino a Lefferts Blvd circularán entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.

- Los trenes del Rockaway Park Shuttle operarán durante la madrugada.

Línea 1

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones. Servicio entre South Ferry y 137 St–City College, cada 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, cada 12 minutos. - Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.

- Los buses T204 harán una parada en 145 St.

- Para viajar desde o hacia estaciones cercanas de Washington Heights, utilizar las líneas A y C.

- Hacer conexiones en 59 St–Columbus Circle, 137 St–City College o 168 St.

- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.

Línea 4

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea funcionará en dos secciones. Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la línea 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse. - Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.

- Los buses harán una parada en 138 St–Grand Concourse.

- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St.

- Metro-North permitirá a los usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.

- Usar Metro-North entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.

- Usar Metro-North entre Grand Central y Wakefield. Vigente hasta septiembre de 2026 Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av. Bronx, estación Burnside Av. - Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.

- Para llegar a Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn. Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall. Manhattan, entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall. - Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.

- El cambio coincide con el horario en que el servicio nocturno de la línea 4 realiza paradas locales.

Línea 5

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche No habrá servicio 5 entre Bowling Green, en Manhattan, y E 180 St, en el Bronx. Manhattan y Bronx, entre Bowling Green y E 180 St. - La línea 5 operará entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos.

- Los trenes 2 harán todas las paradas de la línea 5 entre E 180 St y 149 St–Hunts Point.

- Los trenes 4 harán todas las paradas de la línea 5 entre 125 St y Grand Concourse.

- Hacer transbordo en E 180 St entre las líneas 2 y 5.

- Hacer transbordo en 149 St–Grand Concourse entre las líneas 2 y 4.

- Para Midtown y Lower Manhattan, usar las líneas 7, N, Q, R o S y conectar con la línea 2 en Times Sq–42 St.

- Tener en cuenta que tampoco habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St.

- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con parada en 138 St–Grand Concourse.

Línea 6

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche La línea 6 operará cada 8 minutos con un horario modificado, mientras las líneas 4 y 6 comparten una vía en Manhattan. Servicio de la línea 6, especialmente en Manhattan. - Considerar tiempo adicional de viaje por el horario modificado.

- Revisar los paneles y anuncios de la MTA antes de abordar.

Línea 7

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Vigente hasta la primavera de 2027 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan. Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St. - Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.

- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.

- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St. Vigente hasta el otoño de 2026 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza. Queens, estación 103 St–Corona Plaza. - Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.

- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing.

Staten Island Railway

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Domingo 6 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del lunes 7 de septiembre El Staten Island Railway operará cada 45 minutos entre St. George y Tottenville. Toda la línea del Staten Island Railway. - Los trenes hacia Tottenville saldrán de St. George a la 1:21 a. m., 2:06 a. m., 2:51 a. m., 3:36 a. m., 4:21 a. m., 5:06 a. m., 5:51 a. m. y 6:36 a. m.; luego circularán cada 45 minutos.

- Los trenes hacia St. George saldrán de Tottenville a la 1:51 a. m., 2:36 a. m., 3:21 a. m., 4:06 a. m., 4:51 a. m., 5:36 a. m., 6:21 a. m., 7:06 a. m. y 7:51 a. m.; luego circularán cada 45 minutos. Domingo 6 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del lunes 7 de septiembre Los trenes entre Grant City y Huguenot abordarán desde el andén en dirección St. George. Grant City, New Dorp, Oakwood Heights, Bay Terrace, Great Kills, Eltingville, Annadale y Huguenot. - Usar el andén en dirección St. George para abordar los trenes dentro del tramo afectado.

- Verificar los avisos de la estación antes de viajar.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

Línea A

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, hasta las 10:00 p. m. No habrá servicio A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con destino a Lefferts Blvd serán desviados hacia Rockaway Park–Beach 116 St. Rockaway Blvd, 80 St, 88 St, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con dirección Manhattan también omitirán Rockaway Blvd y 88 St. - La línea A operará entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.

- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 80 St y Ozone Park–Lefferts Blvd.

- Los buses harán paradas en 88 St, Rockaway Blvd, 104 St y 111 St.

- Hacer transbordo entre la línea A y los buses en 80 St, 88 St o Rockaway Blvd. Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche Los trenes A locales con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan. 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar el A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el A hasta 125 St y cambiar a un A hacia downtown.

- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.

- Hacer transbordo entre la línea 1 y A en 168 St o 59 St–Columbus Circle. Lunes 7 de septiembre La línea A operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea B

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre La línea B no tendrá servicio programado, debido a la operación con horario de domingo. Toda la línea B. - Usar las líneas A, C, D o Q como alternativas.

Línea C

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, durante todo el día Los trenes C con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan. 116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un C local hacia uptown.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 125 St y cambiar a un C hacia downtown.

- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.

- Hacer transbordo entre la línea 1 y C en 168 St o 59 St–Columbus Circle.

- Recordar que la línea C no opera durante la madrugada. Lunes 7 de septiembre La línea C operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea D

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre La línea D operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea E

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre La línea E operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar. Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida. Estación 5 Av/53 St, servida por E y F. - Usar otros accesos de la estación para ingresar.

- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.

Línea F

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy. No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av. - Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar la línea F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para salir de 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.

- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest. Lunes 7 de septiembre La línea F operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar. Vigente hasta 2026 El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida. Estación 5 Av/53 St. - Usar otros accesos de la estación para ingresar.

- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.

Línea G

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn. 4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy. - Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.

- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.

- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest. Lunes 7 de septiembre La línea G operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea J

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre La línea J operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea L

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, desde las 11:45 p. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 11 de septiembre No habrá servicio L entre 14 St–Union Sq y 8 Av. La línea L operará entre Canarsie–Rockaway Pkwy y 14 St–Union Sq. Manhattan, entre 14 St–Union Sq y 8 Av. - Usar los buses M14 y L92, que conectarán paradas de la línea L entre 14 St–Union Sq y 8 Av.

- Hacer transbordo entre L y los buses M14/L92 en 14 St–Union Sq o 8 Av.

- Al salir en 8 Av, 6 Av o 14 St–Union Sq, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro. Lunes 7 de septiembre La línea L operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea M

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre La línea M operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea N

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, desde las 11:45 p. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 11 de septiembre Los trenes N locales con dirección Coney Island circularán expreso entre Atlantic Av–Barclays Center y 59 St. No pararán en Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av ni 25 St. - Para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St, usar la línea D.

- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center o 36 St.

- Para llegar a 45 St o 53 St, tomar la línea N hasta 59 St y cambiar a un tren local hacia Manhattan o a la línea R.

- Para salir de 45 St o 53 St, tomar un tren hacia Manhattan hasta 36 St y cambiar a un N hacia Coney Island. Lunes 7 de septiembre La línea N operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea Q

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre La línea Q operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea R

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, desde las 11:45 p. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 11 de septiembre Los trenes R con destino a Bay Ridge omitirán varias estaciones de Brooklyn. Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av, 25 St, 45 St y 53 St. - Para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St, usar la línea D.

- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center o 36 St.

- Para llegar a 45 St o 53 St, tomar la línea R hasta 59 St y cambiar a un tren local hacia Manhattan.

- Para salir de 45 St o 53 St, tomar un tren hacia Manhattan hasta 36 St y cambiar a un R hacia Bay Ridge. Lunes 7 de septiembre La línea R operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea W

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre La línea W no tendrá servicio programado, debido a la operación con horario de domingo. Toda la línea W. - Usar las líneas N o R como alternativas.

Shuttle de la calle 42

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, hasta las 6:00 a. m. del martes 8 de septiembre El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional. Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St. - El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados. Lunes 7 de septiembre El servicio operará con horario de domingo por Labor Day. Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St. - Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Franklin Av Shuttle

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre El Franklin Av Shuttle operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la ruta entre Franklin Av y Prospect Park. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

Rockaway Park Shuttle

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, hasta las 10:00 p. m. El Rockaway Park Shuttle estará suspendido. La línea A lo reemplazará en Southeast Queens. Corredor entre Rockaway Blvd, Ozone Park–Lefferts Blvd y las ramas hacia Far Rockaway y Rockaway Park. - Los trenes A con destino a Lefferts Blvd circularán entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.

- Los trenes del Rockaway Park Shuttle operarán durante la madrugada. Lunes 7 de septiembre El servicio operará con horario de domingo por Labor Day. Rockaway Park Shuttle. - Consultar los avisos de la MTA, debido a la suspensión diurna y nocturna del servicio.

Línea 1

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones. Servicio entre South Ferry y 137 St–City College, cada 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, cada 12 minutos. - Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.

- Los buses T204 harán una parada en 145 St.

- Para viajar desde o hacia estaciones cercanas de Washington Heights, utilizar las líneas A y C.

- Hacer conexiones en 59 St–Columbus Circle, 137 St–City College o 168 St.

- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro. Lunes 7 de septiembre La línea 1 operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea 2

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, de 4:30 a. m. a 9:00 p. m. Los trenes 2, 3 y 4 omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum en ambos sentidos debido al West Indian American Day Parade. Estación Eastern Pkwy–Brooklyn Museum. - Usar Grand Army Plaza como estación alternativa.

- Usar Franklin Av–Medgar Evers College como estación alternativa. Lunes 7 de septiembre La línea 2 operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea 3

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, de 4:30 a. m. a 9:00 p. m. Los trenes 2, 3 y 4 omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum en ambos sentidos debido al West Indian American Day Parade. Estación Eastern Pkwy–Brooklyn Museum. - Usar Grand Army Plaza como estación alternativa.

- Usar Franklin Av–Medgar Evers College como estación alternativa. Lunes 7 de septiembre La línea 3 operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea 4

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea funcionará en dos secciones. Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse. - Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.

- Los buses harán una parada en 138 St–Grand Concourse.

- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St.

- Metro-North permitirá a usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.

- Usar Metro-North entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.

- Usar Metro-North entre Grand Central y Wakefield. Lunes 7 de septiembre, de 4:30 a. m. a 9:00 p. m. Los trenes 2, 3 y 4 omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum en ambos sentidos debido al West Indian American Day Parade. Estación Eastern Pkwy–Brooklyn Museum. - Usar Grand Army Plaza como estación alternativa.

- Usar Franklin Av–Medgar Evers College como estación alternativa. Vigente hasta septiembre de 2026 Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av. Bronx, estación Burnside Av. - Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.

- Para llegar a Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn. Lunes 7 de septiembre, durante todo el día Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre Atlantic Av–Barclays Center y Crown Heights–Utica Av. Brooklyn, entre Atlantic Av–Barclays Center y Crown Heights–Utica Av. - Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.

- Los trenes 2, 3 y 4 también omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum de 4:30 a. m. a 9:00 p. m. Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall. Manhattan, entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall. - Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.

- El cambio coincide con el horario en que el servicio nocturno de la línea 4 realiza paradas locales. Lunes 7 de septiembre La línea 4 operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea 5

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche No habrá servicio 5 entre Bowling Green, en Manhattan, y E 180 St, en el Bronx. Manhattan y Bronx, entre Bowling Green y E 180 St. - La línea 5 operará entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos.

- Los trenes 2 harán todas las paradas de la línea 5 entre E 180 St y 149 St–Hunts Point.

- Los trenes 4 harán todas las paradas de la línea 5 entre 125 St y Grand Concourse.

- Hacer transbordo en E 180 St entre las líneas 2 y 5.

- Hacer transbordo en 149 St–Grand Concourse entre las líneas 2 y 4.

- Para Midtown y Lower Manhattan, usar las líneas 7, N, Q, R o S y conectar con la línea 2 en Times Sq–42 St.

- Tener en cuenta que tampoco habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St.

- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con parada en 138 St–Grand Concourse. Lunes 7 de septiembre La línea 5 operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea 6

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche La línea 6 operará cada 8 minutos con un horario modificado, mientras las líneas 4 y 6 comparten una vía en Manhattan. Servicio de la línea 6, especialmente en Manhattan. - Considerar tiempo adicional de viaje debido al horario modificado.

- Revisar los paneles y anuncios de la MTA antes de abordar. Lunes 7 de septiembre La línea 6 operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Línea 7

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Vigente hasta la primavera de 2027 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan. Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St. - Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.

- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.

- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St. Vigente hasta el otoño de 2026 Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza. Queens, estación 103 St–Corona Plaza. - Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.

- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.

- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing. Lunes 7 de septiembre, de 1:30 a. m. a 5:00 a. m. En Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av, todos los trenes 7 abordarán desde el andén en dirección Manhattan. Queens, estaciones Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av. - Revisar la señalización y los anuncios de cada estación antes de abordar.

- El cambio de andén puede comenzar más tarde o no aplicarse en algunas noches debido a otros trabajos de la línea 7. Lunes 7 de septiembre La línea 7 operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea. - Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.

- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.

Staten Island Railway

Fecha y horario Cambio Tramo o estaciones afectadas Alternativas Lunes 7 de septiembre Staten Island Railway operará con horario de domingo por Labor Day. Toda la línea, entre St. George y Tottenville. - Consultar el horario de domingo antes de viajar.

- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.