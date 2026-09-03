El fin de semana de Labor Day transformará el ritmo habitual del Metro de Nueva York: quienes viajen entre Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx encontrarán una red marcada por obras programadas, cambios de ruta y tiempos de espera que podrían ser mayores a los acostumbrados. Para residentes que se desplacen al trabajo, visitantes que aprovechen el feriado y neoyorquinos que planeen asistir a actividades en los cinco condados, revisar el servicio antes de entrar a una estación será clave para evitar trayectos más largos o conexiones inesperadas.
La MTA aprovechará estos días de menor actividad laboral para ejecutar mantenimiento en vías, señales y estaciones. El lunes 7 de septiembre, la red ferroviaria subterránea y los autobuses de la ciudad funcionarán bajo horario dominical, con frecuencias diferentes y la suspensión de algunos servicios que habitualmente operan de lunes a viernes.
Las modificaciones obligarán a muchos viajeros a reorganizar sus trayectos. En determinados sectores habrá transporte gratuito de reemplazo, transbordos en paradas señaladas y abordaje desde plataformas distintas a las acostumbradas, según el sentido de circulación y la franja horaria.
Ante este escenario, la recomendación es salir con anticipación y confirmar el recorrido antes de ingresar a una estación. Los avisos pueden cambiar entre la madrugada, el día y la noche, sobre todo en conexiones clave de Midtown, Downtown Brooklyn, Jamaica, Coney Island, Washington Heights, los Rockaways, etc.
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
Línea A
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, durante el día y la noche
|Los trenes A locales en dirección downtown
no se detendrán en varias estaciones de Manhattan.
|116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar un tren A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el A hasta 125 St y cambiar a un A hacia downtown.
- Como alternativa general, usar la línea 1 y hacer transbordo en 168 St o 59 St–Columbus Circle.
Línea E
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Avenue en la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida.
|Estación 5 Av/53 St, servida por E y F.
|- Para ingresar a la estación, utilizar otros accesos disponibles.
- El acceso de Madison Avenue solo podrá utilizarse para salir.
Línea F
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m.
|Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy.
|No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av.
|- Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar el F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para viajar desde 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N y Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.
- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N y Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 3:30 p. m.
|Los trenes F en dirección Manhattan no se detendrán en varias estaciones. Todos los trenes en 18 Av abordarán desde el andén en dirección Coney Island.
|Avenue P, Avenue N, Bay Pkwy y Avenue I.
|- Para llegar a estas estaciones, tomar el F hasta 18 Av y cambiar a un tren hacia Coney Island.
- Para salir de estas estaciones, tomar el F hasta Kings Hwy y cambiar a un tren hacia Manhattan.
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 3:30 p. m.
|Algunos trenes F con destino a Coney Island finalizarán en Church Av. El servicio entre Church Av y Coney Island–Stillwell Av tendrá menor frecuencia.
|Brooklyn, al sur de Church Av.
|- Cambiar de tren en Church Av para continuar el viaje hacia Coney Island–Stillwell Av.
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Avenue en 5 Av/53 St será solo de salida.
|Estación 5 Av/53 St.
|- Usar otros accesos de la estación para ingresar.
- El acceso de Madison Avenue solo estará disponible para salir.
Línea G
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m.
|Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn.
|4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
Línea L
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, de 10:45 a. m. a 3:00 p. m.
|No habrá servicio L entre Livonia Av y Canarsie–Rockaway Pkwy. La línea operará cada 8 minutos entre 8 Av y Livonia Av.
|Livonia Av, New Lots Av, E 105 St y Canarsie–Rockaway Pkwy.
|- Habrá buses lanzadera gratuitos entre Livonia Av y Canarsie–Rockaway Pkwy.
- Los buses se detendrán en New Lots Av y E 105 St.
- Hacer transbordo entre la línea L y los buses en Livonia Av.
|Viernes 4 de septiembre, de 1:30 a. m. a 5:00 a. m.
|Todos los trenes L en 1 Av y 3 Av abordarán desde el andén en dirección Brooklyn.
|Estaciones 1 Av y 3 Av, en Manhattan.
|- Revisar los avisos en la estación antes de viajar.
- El cambio de andén puede comenzar más tarde o no aplicarse algunas noches debido a otros trabajos en la línea L.
Línea N
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, de 9:30 p. m. a 5:00 a. m.
|No habrá servicio N en Manhattan. La línea funcionará en dos secciones: entre Coney Island y Atlantic Av–Barclays Center, vía R desde/hacia Court St; y entre Astoria–Ditmars Blvd y Queensboro Plaza.
|Manhattan no tendrá servicio N durante el periodo de obras.
|- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas A, C y E.
- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 1, 2 y 3.
- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas D, F, Q y R.
- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 4, 5 y 6.
- Para viajar entre Manhattan y Queensboro Plaza, tomar la línea 7.
- Para viajar entre Manhattan y Brooklyn, tomar las líneas 2, 3, 4 o Q, que circularán por las líneas D y F.
- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center, Jay St–MetroTech, Borough Hall/Court St, 42 St–Port Authority/Times Sq–Bryant Park o Queensboro Plaza.
Línea Q
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, de 9:30 p. m. a 5:00 a. m.
|El servicio Q será desviado por las líneas D y F en Manhattan.
|Entre DeKalb Av y 47–50 Sts–Rockefeller Center, los trenes circularán por la D. Entre 47–50 Sts–Rockefeller Center y Lexington Av/63 St, circularán por la F. Después retomarán su ruta habitual hacia/desde 96 St.
|- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas A, C y E.
- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 1, 2 y 3.
- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas D, F, Q y R.
- En Manhattan, usar estaciones cercanas de las líneas 4, 5 y 6.
- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center.
- Hacer transbordo en Bleecker St/Broadway–Lafayette St.
- Hacer transbordo en 42 St–Port Authority/Times Sq–Bryant Park.
Línea R
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, de 11:45 p. m. a 5:00 a. m.
|No habrá servicio R nocturno entre Whitehall St–South Ferry y Atlantic Av–Barclays Center. Los trenes circularán expreso entre Atlantic Av–Barclays Center y 36 St.
|Whitehall St–South Ferry, Court St, Jay St–MetroTech, DeKalb Av, Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St.
|- Para Whitehall St–South Ferry, usar las estaciones cercanas de las líneas 2 y 4.
- Para Court St y Jay St–MetroTech, usar la línea N.
- Para DeKalb Av, usar las líneas D, N o Q.
- Para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St, usar las líneas D o N.
- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center o en 36 St.
Shuttle de la calle 42
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, de 12:01 a. m. a 6:00 a. m.
|El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional.
|Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.
|- El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados.
Línea 1
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, desde las 11:45 p. m.
|No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones.
|Entre South Ferry y 137 St–City College, con frecuencia de 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, con frecuencia de 12 minutos.
|- Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.
- Los buses T204 harán parada en 145 St.
- Para viajar hacia o desde estaciones cercanas de Washington Heights, usar las líneas A y C.
- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.
LÍNEA 2
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m.
|La línea 2 operará en dos secciones: entre Flatbush Av–Brooklyn College y Chambers St; y entre Wakefield–241 St y Chambers St, vía la línea 1 hacia/desde South Ferry.
|El viaje entre ambas secciones requerirá un cambio de tren en Chambers St.
|- Hacer transbordo en Chambers St para continuar el viaje.
- Entre Flatbush Av–Brooklyn College y Chambers St, el servicio circulará cada 24 minutos.
- En Wall St, Park Place y Fulton St, abordar desde el andén en dirección Brooklyn.
|Viernes 4 de septiembre, desde las 12:01 a. m.
|Los trenes 2 con dirección uptown harán todas las paradas locales entre Chambers St y 96 St.
|Manhattan, entre Chambers St y 96 St.
|- Tener en cuenta que el servicio nocturno de la línea 2 realiza paradas en estas estaciones.
Línea 4
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, desde las 11:45 p. m.
|No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea operará en dos secciones.
|Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse.
|- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
- Los buses tendrán una parada en 138 St–Grand Concourse.
- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o en 3 Av–138 St.
- Metro-North permitirá a usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.
- Los pasajeros podrán hacer transbordo sin costo entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.
- Los pasajeros también podrán viajar sin costo entre Grand Central y Wakefield.
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m.
|Los trenes 4 locales con dirección downtown circularán expreso entre Grand Central–42 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|No pararán en 33 St, 28 St, 23 St, Astor Pl, Bleecker St, Spring St ni Canal St. Sí harán una parada en 14 St–Union Sq.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Brooklyn Bridge–City Hall y cambiar a un tren local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Grand Central–42 St y cambiar a un tren hacia downtown.
- Desde Canal St, se puede tomar la línea J hasta Chambers St/Brooklyn Bridge–City Hall.
|Vigente hasta septiembre de 2026
|Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av.
|Bronx, estación Burnside Av.
|- Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.
- Para llegar a Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn.
Línea 6
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 5:00 a. m.
|Los trenes 6 y los 4 locales con dirección downtown circularán expreso entre Grand Central–42 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|No pararán en 33 St, 28 St, 23 St, Astor Pl, Bleecker St, Spring St ni Canal St. Sí harán una parada en 14 St–Union Sq.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Brooklyn Bridge–City Hall y cambiar a un tren local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea 4 o 6 hasta 14 St–Union Sq o Grand Central–42 St y cambiar a un tren hacia downtown.
- Desde Canal St, se puede tomar la línea J hasta Chambers St/Brooklyn Bridge–City Hall.
|Viernes 4 de septiembre, de 12:01 a. m. a 5:00 a. m.
|La línea 6 funcionará en dos secciones: entre Brooklyn Bridge–City Hall y 125 St, y entre 125 St y Pelham Bay Park.
|Será necesario cambiar de tren en 125 St. Los trenes en Manhattan harán parada en 149 St–Grand Concourse hacia uptown, pero no en 138 St–Grand Concourse.
|- Hacer transbordo en 125 St para continuar el viaje.
- Para 138 St–Grand Concourse, considerar las conexiones disponibles en 149 St–Grand Concourse.
Línea 7
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Vigente hasta la primavera de 2027
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan.
|Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St.
|- Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.
- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.
- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St.
|Vigente hasta el otoño de 2026
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza.
|Queens, estación 103 St–Corona Plaza.
|- Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.
- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing.
|Viernes 4 de septiembre, de 9:00 p. m. a 10:15 p. m.
|Los trenes expresos 7 hacia Flushing harán paradas locales en Queens entre 74 St–Broadway y Mets–Willets Point.
|Queens, entre 74 St–Broadway y Mets–Willets Point.
|- Considerar más tiempo de viaje debido a las paradas adicionales.
- El cambio se aplicará durante el juego de los Mets.
|Vigente hasta la primavera de 2027
|Todos los trenes locales y expresos 7 con dirección Manhattan se detendrán en 74 St–Broadway. Los expresos hacia Flushing omitirán esa estación; los locales seguirán parando allí.
|Queens, estación 74 St–Broadway.
|- Para llegar a 74 St–Broadway en un tren expreso hacia Flushing, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para realizar conexión en Jackson Hts–Roosevelt Av con E, F, M o R, cambiar en Woodside–61 St a un 7 local hacia Flushing.
|Viernes 4 de septiembre, de 2:30 a. m. a 5:00 a. m.
|En Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av, los trenes 7 abordarán desde el andén en dirección Flushing.
|Queens, estaciones Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av.
|- Revisar las señales y anuncios de cada estación antes de abordar.
- El cambio de andén puede empezar más tarde o no aplicarse alguna noche por otros trabajos en la línea 7.
|Viernes 4 de septiembre, de 9:30 p. m. a 2:00 a. m.
|La línea 7 tendrá servicio adicional y mayor frecuencia entre Manhattan y Queens.
|Corredor Manhattan–Queens.
|- Aprovechar el servicio adicional durante los trabajos de mantenimiento Fastrack en las líneas N, Q, R y W.
Staten Island Railway
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Viernes 4 de septiembre, hasta las 4:00 a. m.
|El Staten Island Railway operará cada 45 minutos entre St. George y Tottenville.
|Toda la línea del Staten Island Railway.
|- Los trenes hacia Tottenville saldrán de St. George a las 12:21 a. m., 1:06 a. m., 1:51 a. m., 2:36 a. m. y 3:21 a. m.
- Los trenes hacia St. George saldrán de Tottenville a las 12:21 a. m., 1:06 a. m., 1:51 a. m., 2:36 a. m. y 3:21 a. m.
|Viernes 4 de septiembre, de 9:30 a. m. a 3:00 p. m.
|Los trenes desde Prince’s Bay hacia Tottenville abordarán desde el andén con dirección St. George.
|Prince’s Bay, Pleasant Plains, Richmond Valley y Arthur Kill.
|- Usar el andén en dirección St. George para abordar trenes hacia Tottenville.
- Verificar la señalización de la estación antes de ingresar al tren.
SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
Línea A
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, de 12:30 a. m. al lunes 7 de septiembre a las 10:00 p. m.
|No habrá servicio A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con destino a Lefferts Blvd serán desviados hacia Rockaway Park–Beach 116 St.
|Rockaway Blvd, 80 St, 88 St, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con dirección Manhattan también omitirán Rockaway Blvd y 88 St.
|- La línea A operará entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.
- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 80 St y Ozone Park–Lefferts Blvd.
- Los buses harán paradas en 88 St, Rockaway Blvd, 104 St y 111 St.
- Hacer transbordo entre la línea A y los buses en 80 St, 88 St o Rockaway Blvd.
|Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche
|Los trenes A locales con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan.
|116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar el A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el A hasta 125 St y cambiar a un A hacia downtown.
- Como alternativa general, usar la línea 1 y hacer transbordo en 168 St o 59 St–Columbus Circle.
Línea C
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, durante todo el día
|Los trenes C con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan.
|116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar el C hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un C local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el C hasta 125 St y cambiar a un C hacia downtown.
- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.
- Hacer transbordo entre la línea 1 y C en 168 St o 59 St–Columbus Circle.
- Recordar que la línea C no opera durante la madrugada.
Línea E
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida.
|Estación 5 Av/53 St, servida por E y F.
|- Usar otros accesos de la estación para ingresar.
- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.
Línea F
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy.
|No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av.
|- Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar el F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para salir de 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.
- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar el F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida.
|Estación 5 Av/53 St.
|- Usar otros accesos de la estación para ingresar.
- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.
Línea G
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn.
|4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
Línea J
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, de 3:45 a. m. al domingo 6 de septiembre a las 10:00 p. m.
|No habrá servicio J entre Crescent St y Broadway Junction. La línea operará en dos secciones, con trenes cada 12 minutos.
|Servicio entre Jamaica Center–Parsons/Archer y Crescent St; y entre Broadway Junction y Broad St.
|- Habrá buses lanzadera gratuitos T434 entre Crescent St y Broadway Junction.
- Hacer transbordo entre la línea J y los buses en Crescent St o Broadway Junction.
- Para viajes entre Crescent St y Broadway Junction, también se podrá utilizar AirTrain JFK, los trenes J y buses, con conexión en la estación Howard Beach–JFK Airport de la línea A y/o en Broadway Junction.
Shuttle de la calle 42
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, de 12:01 a. m. al martes 8 de septiembre a las 6:00 a. m.
|El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional.
|Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.
|- El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados.
Rockaway Park Shuttle
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche
|El Rockaway Park Shuttle quedará suspendido. La línea A lo reemplazará en Southeast Queens.
|Corredor entre Rockaway Blvd, Ozone Park–Lefferts Blvd y las ramas de Far Rockaway y Rockaway Park.
|- Los trenes A con destino a Lefferts Blvd circularán entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.
- Los trenes del Rockaway Park Shuttle operarán durante la madrugada.
Línea 1
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones.
|Servicio entre South Ferry y 137 St–City College, cada 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, cada 12 minutos.
|- Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.
- Los buses T204 harán una parada en 145 St.
- Para viajar desde o hacia estaciones cercanas de Washington Heights, utilizar las líneas A y C.
- Hacer conexiones en 59 St–Columbus Circle, 137 St–City College o 168 St.
- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.
Línea 4
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea funcionará en dos secciones.
|Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la línea 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse.
|- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
- Los buses harán una parada en 138 St–Grand Concourse.
- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St.
- Metro-North permitirá a usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.
- Usar Metro-North entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.
- Usar Metro-North entre Grand Central y Wakefield.
|Vigente hasta septiembre de 2026
|Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av.
|Bronx, estación Burnside Av.
|- Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.
- Para llegar a Burnside Av, tomar el 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de Burnside Av, tomar el 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn.
|Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche
|Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|Manhattan, entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|- Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.
- El cambio coincide con el horario en que el servicio nocturno de la línea 4 realiza paradas locales.
Línea 5
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche
|No habrá servicio 5 entre Bowling Green, en Manhattan, y E 180 St, en el Bronx.
|Manhattan y Bronx, entre Bowling Green y E 180 St.
|- La línea 5 operará entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos.
- Los trenes 2 harán todas las paradas de la línea 5 entre E 180 St y 149 St–Hunts Point.
- Los trenes 4 harán todas las paradas de la línea 5 entre 125 St y Grand Concourse.
- Hacer transbordo en E 180 St entre las líneas 2 y 5.
- Hacer transbordo en 149 St–Grand Concourse entre las líneas 2 y 4.
- Para Midtown y Lower Manhattan, usar las líneas 7, N, Q, R o S y conectar con la línea 2 en Times Sq–42 St.
- Tener en cuenta que tampoco habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St.
- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con parada en 138 St–Grand Concourse.
Línea 6
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, durante el día y la noche
|La línea 6 operará cada 8 minutos con un horario modificado, mientras las líneas 4 y 6 comparten una vía en Manhattan.
|Servicio de la línea 6, especialmente en Manhattan.
|- Considerar tiempo adicional de viaje debido al horario modificado.
- Revisar los paneles y anuncios de la MTA antes de abordar.
Línea 7
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Vigente hasta la primavera de 2027
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan.
|Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St.
|- Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.
- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.
- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St.
|Vigente hasta el otoño de 2026
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza.
|Queens, estación 103 St–Corona Plaza.
|- Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.
- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing.
|Sábado 5 de septiembre, de 1:30 a. m. a 5:00 a. m.
|En Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av, todos los trenes 7 abordarán desde el andén en dirección Flushing.
|Queens, estaciones Hunters Point Av y Vernon Blvd–Jackson Av.
|- Revisar la señalización y los anuncios de la estación antes de abordar.
- El cambio de andén puede comenzar más tarde o no aplicarse en algunas noches debido a otros trabajos de la línea 7.
Staten Island Railway
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Sábado 5 de septiembre, de 1:15 a. m. al lunes 7 de septiembre a las 4:00 a. m.
|El Staten Island Railway operará cada 45 minutos entre St. George y Tottenville.
|Toda la línea del Staten Island Railway.
|- Los trenes hacia Tottenville saldrán de St. George a las 12:36 a. m., 1:21 a. m., 2:06 a. m., 2:51 a. m., 3:36 a. m., 4:21 a. m., 5:06 a. m., 5:51 a. m., 6:36 a. m. y luego cada 45 minutos.
- Los trenes hacia St. George saldrán de Tottenville a la 1:51 a. m., 2:36 a. m., 3:21 a. m., 4:06 a. m., 4:51 a. m., 5:36 a. m., 6:21 a. m., 7:06 a. m., 7:51 a. m. y luego cada 45 minutos.
|Sábado 5 de septiembre, de 1:15 a. m. al lunes 7 de septiembre a las 4:00 a. m.
|Los trenes del Staten Island Railway entre Grant City y Huguenot abordarán desde el andén en dirección St. George.
|Grant City, New Dorp, Oakwood Heights, Bay Terrace, Great Kills, Eltingville, Annadale y Huguenot.
|- Usar el andén en dirección St. George para abordar los trenes dentro del tramo afectado.
- Verificar los avisos de la estación antes de viajar.
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
Línea A
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 10:00 p. m.
|No habrá servicio A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con destino a Lefferts Blvd serán desviados hacia Rockaway Park–Beach 116 St.
|Rockaway Blvd, 80 St, 88 St, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con dirección Manhattan también omitirán Rockaway Blvd y 88 St.
|- La línea A operará entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.
- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 80 St y Ozone Park–Lefferts Blvd.
- Los buses harán paradas en 88 St, Rockaway Blvd, 104 St y 111 St.
- Hacer transbordo entre la línea A y los buses en 80 St, 88 St o Rockaway Blvd.
|Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche
|Los trenes A locales con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan.
|116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un tren A local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea A hasta 125 St y cambiar a un tren A hacia downtown.
- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.
- Hacer transbordo entre la línea 1 y A en 168 St o 59 St–Columbus Circle.
Línea C
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, durante todo el día
|Los trenes C con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan.
|116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un C local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 125 St y cambiar a un C hacia downtown.
- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.
- Hacer transbordo entre la línea 1 y C en 168 St o 59 St–Columbus Circle.
- Recordar que la línea C no opera durante la madrugada.
Línea E
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida.
|Estación 5 Av/53 St, servida por E y F.
|- Usar otros accesos de la estación para ingresar.
- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.
Línea F
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy.
|No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av.
|- Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar la línea F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para salir de 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.
- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida.
|Estación 5 Av/53 St.
|- Usar otros accesos de la estación para ingresar.
- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.
Línea G
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn.
|4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
Línea J
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 10:00 p. m.
|No habrá servicio J entre Crescent St y Broadway Junction. La línea operará en dos secciones, con trenes cada 12 minutos.
|Servicio entre Jamaica Center–Parsons/Archer y Crescent St; y entre Broadway Junction y Broad St.
|- Habrá buses lanzadera gratuitos T434 entre Crescent St y Broadway Junction.
- Hacer transbordo entre la línea J y los buses en Crescent St o Broadway Junction.
- Para viajes entre Crescent St y Broadway Junction, también se podrá utilizar AirTrain JFK, los trenes J y buses, con conexión en Howard Beach–JFK Airport de la línea A o en Broadway Junction.
Shuttle de la calle 42
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, durante toda la noche
|El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional.
|Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.
|- El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados.
Rockaway Park Shuttle
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche
|El Rockaway Park Shuttle estará suspendido. La línea A lo reemplazará en Southeast Queens.
|Corredor entre Rockaway Blvd, Ozone Park–Lefferts Blvd y las ramas hacia Far Rockaway y Rockaway Park.
|- Los trenes A con destino a Lefferts Blvd circularán entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.
- Los trenes del Rockaway Park Shuttle operarán durante la madrugada.
Línea 1
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones.
|Servicio entre South Ferry y 137 St–City College, cada 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, cada 12 minutos.
|- Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.
- Los buses T204 harán una parada en 145 St.
- Para viajar desde o hacia estaciones cercanas de Washington Heights, utilizar las líneas A y C.
- Hacer conexiones en 59 St–Columbus Circle, 137 St–City College o 168 St.
- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.
Línea 4
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea funcionará en dos secciones.
|Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la línea 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse.
|- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
- Los buses harán una parada en 138 St–Grand Concourse.
- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St.
- Metro-North permitirá a los usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.
- Usar Metro-North entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.
- Usar Metro-North entre Grand Central y Wakefield.
|Vigente hasta septiembre de 2026
|Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av.
|Bronx, estación Burnside Av.
|- Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.
- Para llegar a Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn.
|Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche
|Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|Manhattan, entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|- Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.
- El cambio coincide con el horario en que el servicio nocturno de la línea 4 realiza paradas locales.
Línea 5
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche
|No habrá servicio 5 entre Bowling Green, en Manhattan, y E 180 St, en el Bronx.
|Manhattan y Bronx, entre Bowling Green y E 180 St.
|- La línea 5 operará entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos.
- Los trenes 2 harán todas las paradas de la línea 5 entre E 180 St y 149 St–Hunts Point.
- Los trenes 4 harán todas las paradas de la línea 5 entre 125 St y Grand Concourse.
- Hacer transbordo en E 180 St entre las líneas 2 y 5.
- Hacer transbordo en 149 St–Grand Concourse entre las líneas 2 y 4.
- Para Midtown y Lower Manhattan, usar las líneas 7, N, Q, R o S y conectar con la línea 2 en Times Sq–42 St.
- Tener en cuenta que tampoco habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St.
- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con parada en 138 St–Grand Concourse.
Línea 6
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, durante el día y la noche
|La línea 6 operará cada 8 minutos con un horario modificado, mientras las líneas 4 y 6 comparten una vía en Manhattan.
|Servicio de la línea 6, especialmente en Manhattan.
|- Considerar tiempo adicional de viaje por el horario modificado.
- Revisar los paneles y anuncios de la MTA antes de abordar.
Línea 7
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Vigente hasta la primavera de 2027
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan.
|Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St.
|- Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.
- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.
- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St.
|Vigente hasta el otoño de 2026
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza.
|Queens, estación 103 St–Corona Plaza.
|- Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.
- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing.
Staten Island Railway
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del lunes 7 de septiembre
|El Staten Island Railway operará cada 45 minutos entre St. George y Tottenville.
|Toda la línea del Staten Island Railway.
|- Los trenes hacia Tottenville saldrán de St. George a la 1:21 a. m., 2:06 a. m., 2:51 a. m., 3:36 a. m., 4:21 a. m., 5:06 a. m., 5:51 a. m. y 6:36 a. m.; luego circularán cada 45 minutos.
- Los trenes hacia St. George saldrán de Tottenville a la 1:51 a. m., 2:36 a. m., 3:21 a. m., 4:06 a. m., 4:51 a. m., 5:36 a. m., 6:21 a. m., 7:06 a. m. y 7:51 a. m.; luego circularán cada 45 minutos.
|Domingo 6 de septiembre, hasta las 4:00 a. m. del lunes 7 de septiembre
|Los trenes entre Grant City y Huguenot abordarán desde el andén en dirección St. George.
|Grant City, New Dorp, Oakwood Heights, Bay Terrace, Great Kills, Eltingville, Annadale y Huguenot.
|- Usar el andén en dirección St. George para abordar los trenes dentro del tramo afectado.
- Verificar los avisos de la estación antes de viajar.
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
Línea A
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, hasta las 10:00 p. m.
|No habrá servicio A entre Rockaway Blvd y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con destino a Lefferts Blvd serán desviados hacia Rockaway Park–Beach 116 St.
|Rockaway Blvd, 80 St, 88 St, 104 St, 111 St y Ozone Park–Lefferts Blvd. Los trenes A con dirección Manhattan también omitirán Rockaway Blvd y 88 St.
|- La línea A operará entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.
- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 80 St y Ozone Park–Lefferts Blvd.
- Los buses harán paradas en 88 St, Rockaway Blvd, 104 St y 111 St.
- Hacer transbordo entre la línea A y los buses en 80 St, 88 St o Rockaway Blvd.
|Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche
|Los trenes A locales con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan.
|116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar el A hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un A local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar el A hasta 125 St y cambiar a un A hacia downtown.
- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.
- Hacer transbordo entre la línea 1 y A en 168 St o 59 St–Columbus Circle.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea A operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea B
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|La línea B no tendrá servicio programado, debido a la operación con horario de domingo.
|Toda la línea B.
|- Usar las líneas A, C, D o Q como alternativas.
Línea C
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, durante todo el día
|Los trenes C con dirección downtown no se detendrán en varias estaciones de Manhattan.
|116 St, 110 St, 103 St, 96 St, 86 St, 81 St y 72 St.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 59 St–Columbus Circle y cambiar a un C local hacia uptown.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar la línea C hasta 125 St y cambiar a un C hacia downtown.
- Usar la línea 1 como alternativa en estaciones cercanas.
- Hacer transbordo entre la línea 1 y C en 168 St o 59 St–Columbus Circle.
- Recordar que la línea C no opera durante la madrugada.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea C operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea D
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|La línea D operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea E
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|La línea E operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida.
|Estación 5 Av/53 St, servida por E y F.
|- Usar otros accesos de la estación para ingresar.
- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.
Línea F
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|Los trenes F con destino a Coney Island circularán expreso entre Smith–9 Sts y Kings Hwy.
|No pararán en 7 Av, Church Av ni 18 Av.
|- Para llegar a 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar la línea F hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para salir de 7 Av, Church Av o 18 Av, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Para llegar a Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Kings Hwy y cambiar a un F hacia Manhattan.
- Para salir de Ditmas Av, Avenue I, Bay Pkwy, Avenue N o Avenue P, tomar la línea F hasta 18 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Coney Island.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea F operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
|Vigente hasta 2026
|El acceso de Madison Av de la estación 5 Av/53 St será únicamente de salida.
|Estación 5 Av/53 St.
|- Usar otros accesos de la estación para ingresar.
- El acceso de Madison Av solo estará disponible para salir.
Línea G
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|Los trenes G con dirección Church Av no se detendrán en tres estaciones de Brooklyn.
|4 Av–9 St, 15 St–Prospect Park y Fort Hamilton Pkwy.
|- Para llegar a las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Church Av y cambiar a un F hacia Manhattan o a un G hacia Court Square.
- Para salir de las estaciones afectadas, tomar F o G hasta 7 Av o Smith–9 Sts y cambiar a un F hacia Coney Island o a un G hacia Church Av.
- Desde 15 St–Prospect Park o Fort Hamilton Pkwy, considerar el bus B68 por Prospect Park Southwest.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea G operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea J
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|La línea J operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea L
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, desde las 11:45 p. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 11 de septiembre
|No habrá servicio L entre 14 St–Union Sq y 8 Av. La línea L operará entre Canarsie–Rockaway Pkwy y 14 St–Union Sq.
|Manhattan, entre 14 St–Union Sq y 8 Av.
|- Usar los buses M14 y L92, que conectarán paradas de la línea L entre 14 St–Union Sq y 8 Av.
- Hacer transbordo entre L y los buses M14/L92 en 14 St–Union Sq o 8 Av.
- Al salir en 8 Av, 6 Av o 14 St–Union Sq, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea L operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea M
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|La línea M operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea N
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, desde las 11:45 p. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 11 de septiembre
|Los trenes N locales con dirección Coney Island circularán expreso entre Atlantic Av–Barclays Center y 59 St.
|No pararán en Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av ni 25 St.
|- Para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St, usar la línea D.
- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center o 36 St.
- Para llegar a 45 St o 53 St, tomar la línea N hasta 59 St y cambiar a un tren local hacia Manhattan o a la línea R.
- Para salir de 45 St o 53 St, tomar un tren hacia Manhattan hasta 36 St y cambiar a un N hacia Coney Island.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea N operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea Q
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|La línea Q operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea R
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, desde las 11:45 p. m. hasta las 5:00 a. m. del viernes 11 de septiembre
|Los trenes R con destino a Bay Ridge omitirán varias estaciones de Brooklyn.
|Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av, 25 St, 45 St y 53 St.
|- Para Union St, 4 Av–9 St, Prospect Av y 25 St, usar la línea D.
- Hacer transbordo en Atlantic Av–Barclays Center o 36 St.
- Para llegar a 45 St o 53 St, tomar la línea R hasta 59 St y cambiar a un tren local hacia Manhattan.
- Para salir de 45 St o 53 St, tomar un tren hacia Manhattan hasta 36 St y cambiar a un R hacia Bay Ridge.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea R operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea W
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|La línea W no tendrá servicio programado, debido a la operación con horario de domingo.
|Toda la línea W.
|- Usar las líneas N o R como alternativas.
Shuttle de la calle 42
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, hasta las 6:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|El 42 St Shuttle operará durante toda la noche como servicio adicional.
|Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.
|- El servicio nocturno adicional funcionará durante los trabajos programados.
|Lunes 7 de septiembre
|El servicio operará con horario de domingo por Labor Day.
|Entre Times Sq–42 St y Grand Central–42 St.
|- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Franklin Av Shuttle
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|El Franklin Av Shuttle operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la ruta entre Franklin Av y Prospect Park.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
Rockaway Park Shuttle
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, hasta las 10:00 p. m.
|El Rockaway Park Shuttle estará suspendido. La línea A lo reemplazará en Southeast Queens.
|Corredor entre Rockaway Blvd, Ozone Park–Lefferts Blvd y las ramas hacia Far Rockaway y Rockaway Park.
|- Los trenes A con destino a Lefferts Blvd circularán entre Inwood–207 St y Far Rockaway–Mott Av o Rockaway Park–Beach 116 St.
- Los trenes del Rockaway Park Shuttle operarán durante la madrugada.
|Lunes 7 de septiembre
|El servicio operará con horario de domingo por Labor Day.
|Rockaway Park Shuttle.
|- Consultar los avisos de la MTA, debido a la suspensión diurna y nocturna del servicio.
Línea 1
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|No habrá servicio 1 entre 137 St–City College y 168 St–Washington Hts. La línea operará en dos secciones.
|Servicio entre South Ferry y 137 St–City College, cada 8 minutos; y entre 168 St y Van Cortlandt Park–242 St, cada 12 minutos.
|- Habrá buses lanzadera T204 gratuitos entre 137 St–City College y 168 St.
- Los buses T204 harán una parada en 145 St.
- Para viajar desde o hacia estaciones cercanas de Washington Heights, utilizar las líneas A y C.
- Hacer conexiones en 59 St–Columbus Circle, 137 St–City College o 168 St.
- Al salir en 168 St o 137 St–City College, solicitar un boleto GO para reingresar al Metro.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea 1 operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea 2
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, de 4:30 a. m. a 9:00 p. m.
|Los trenes 2, 3 y 4 omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum en ambos sentidos debido al West Indian American Day Parade.
|Estación Eastern Pkwy–Brooklyn Museum.
|- Usar Grand Army Plaza como estación alternativa.
- Usar Franklin Av–Medgar Evers College como estación alternativa.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea 2 operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea 3
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, de 4:30 a. m. a 9:00 p. m.
|Los trenes 2, 3 y 4 omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum en ambos sentidos debido al West Indian American Day Parade.
|Estación Eastern Pkwy–Brooklyn Museum.
|- Usar Grand Army Plaza como estación alternativa.
- Usar Franklin Av–Medgar Evers College como estación alternativa.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea 3 operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea 4
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, hasta las 5:00 a. m. del martes 8 de septiembre
|No habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St. La línea funcionará en dos secciones.
|Servicio entre Utica Av/New Lots Av y 125 St, con conexión a la 6 hacia/desde 3 Av–138 St; y servicio entre Woodlawn y 149 St–Grand Concourse.
|- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St.
- Los buses harán una parada en 138 St–Grand Concourse.
- Hacer transbordo entre la línea 4 y los buses en 149 St–Grand Concourse o 3 Av–138 St.
- Metro-North permitirá a usuarios de la línea 4 viajar entre el Bronx y Manhattan sin costo adicional.
- Usar Metro-North entre Grand Central y University Heights o Harlem Line.
- Usar Metro-North entre Grand Central y Wakefield.
|Lunes 7 de septiembre, de 4:30 a. m. a 9:00 p. m.
|Los trenes 2, 3 y 4 omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum en ambos sentidos debido al West Indian American Day Parade.
|Estación Eastern Pkwy–Brooklyn Museum.
|- Usar Grand Army Plaza como estación alternativa.
- Usar Franklin Av–Medgar Evers College como estación alternativa.
|Vigente hasta septiembre de 2026
|Los trenes 4 con dirección Woodlawn no se detendrán en Burnside Av.
|Bronx, estación Burnside Av.
|- Usar las estaciones cercanas 176 St o 183 St.
- Para llegar a Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 183 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de Burnside Av, tomar la línea 4 hasta 176 St y cambiar a un tren hacia Woodlawn.
|Lunes 7 de septiembre, durante todo el día
|Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre Atlantic Av–Barclays Center y Crown Heights–Utica Av.
|Brooklyn, entre Atlantic Av–Barclays Center y Crown Heights–Utica Av.
|- Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.
- Los trenes 2, 3 y 4 también omitirán Eastern Pkwy–Brooklyn Museum de 4:30 a. m. a 9:00 p. m.
|Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche
|Los trenes 4 circularán como locales en ambos sentidos entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|Manhattan, entre 125 St y Brooklyn Bridge–City Hall.
|- Considerar más tiempo de viaje por las paradas locales adicionales.
- El cambio coincide con el horario en que el servicio nocturno de la línea 4 realiza paradas locales.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea 4 operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea 5
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche
|No habrá servicio 5 entre Bowling Green, en Manhattan, y E 180 St, en el Bronx.
|Manhattan y Bronx, entre Bowling Green y E 180 St.
|- La línea 5 operará entre Eastchester–Dyre Av y E 180 St cada 12 minutos.
- Los trenes 2 harán todas las paradas de la línea 5 entre E 180 St y 149 St–Hunts Point.
- Los trenes 4 harán todas las paradas de la línea 5 entre 125 St y Grand Concourse.
- Hacer transbordo en E 180 St entre las líneas 2 y 5.
- Hacer transbordo en 149 St–Grand Concourse entre las líneas 2 y 4.
- Para Midtown y Lower Manhattan, usar las líneas 7, N, Q, R o S y conectar con la línea 2 en Times Sq–42 St.
- Tener en cuenta que tampoco habrá servicio 4 entre 149 St–Grand Concourse y 125 St.
- Habrá buses lanzadera gratuitos entre 149 St–Grand Concourse y 3 Av–138 St, con parada en 138 St–Grand Concourse.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea 5 operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea 6
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre, durante el día y la noche
|La línea 6 operará cada 8 minutos con un horario modificado, mientras las líneas 4 y 6 comparten una vía en Manhattan.
|Servicio de la línea 6, especialmente en Manhattan.
|- Considerar tiempo adicional de viaje debido al horario modificado.
- Revisar los paneles y anuncios de la MTA antes de abordar.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea 6 operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Línea 7
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Vigente hasta la primavera de 2027
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 52 St ni 69 St. En Woodside–61 St, todos los pasajeros deberán abordar desde el andén hacia Manhattan.
|Queens: 52 St, 69 St y Woodside–61 St.
|- Usar las estaciones cercanas 46 St–Bliss St, Woodside–61 St o 74 St–Broadway.
- Para llegar a 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 74 St–Broadway y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 52 St o 69 St, tomar la línea 7 hasta Woodside–61 St o 46 St–Bliss St y cambiar a un tren hacia Flushing.
- Habrá andenes temporales hacia Flushing en 33 St–Rawson St, 40 St–Lowery St y 46 St–Bliss St.
|Vigente hasta el otoño de 2026
|Los trenes 7 con dirección Flushing no se detendrán en 103 St–Corona Plaza.
|Queens, estación 103 St–Corona Plaza.
|- Usar Junction Blvd o 111 St como estaciones alternativas.
- Para llegar a 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta 111 St y cambiar a un tren hacia Manhattan.
- Para salir de 103 St–Corona Plaza, tomar la línea 7 hasta Junction Blvd y cambiar a un tren hacia Flushing.
|Lunes 7 de septiembre, de 1:30 a. m. a 5:00 a. m.
|En Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av, todos los trenes 7 abordarán desde el andén en dirección Manhattan.
|Queens, estaciones Vernon Blvd–Jackson Av y Hunters Point Av.
|- Revisar la señalización y los anuncios de cada estación antes de abordar.
- El cambio de andén puede comenzar más tarde o no aplicarse en algunas noches debido a otros trabajos de la línea 7.
|Lunes 7 de septiembre
|La línea 7 operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea.
|- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.
- Consultar los paneles de la MTA antes de viajar.
Staten Island Railway
|Fecha y horario
|Cambio
|Tramo o estaciones afectadas
|Alternativas
|Lunes 7 de septiembre
|Staten Island Railway operará con horario de domingo por Labor Day.
|Toda la línea, entre St. George y Tottenville.
|- Consultar el horario de domingo antes de viajar.
- Considerar tiempos de espera más largos que en un día laborable normal.