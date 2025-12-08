El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que 23 personas sospechosas de estar en el país de manera ilegal fueron encontradas escondidas dentro del área para dormir de un camión durante una parada de tránsito en la Interestatal 35. El hallazgo ocurrió el viernes 28 de noviembre de 2025 en el condado de La Salle, como parte de la Operación Lone Star.

Todo comenzó cuando un agente estatal detuvo un camión Freightliner blanco por circular sobre el hombro pavimentado de la autopista, algo que no está permitido. Durante la revisión, el agente descubrió que el conductor no tenía una licencia comercial para operar ese tipo de vehículo.

Al llegar refuerzos, los agentes, junto con una unidad canina de la Patrulla Fronteriza, inspeccionaron el camión y encontraron a 23 personas escondidas en el compartimento para dormir. Todas ellas se encontraban ocultas en un espacio reducido y poco visible.

El conductor, identificado como John David Amaya, fue arrestado y acusado de 23 cargos por contrabando de personas. (Foto: Texas Department of Public Safety - South Texas Region / Facebook)

Según la ley de Texas, quienes sean condenados por contrabando de personas enfrentan una sentencia mínima de 10 años en prisión. (Foto: Texas Department of Public Safety - South Texas Region / Facebook)

El conductor fue identificado como John David Amaya, de 24 años y residente de Laredo. Fue arrestado de inmediato y enfrenta 23 cargos por contrabando de personas, un delito que se clasifica como crimen estatal.

Según FOX 26 Houston, las personas encontradas en el camión procedían de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Todas fueron puestas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Según la legislación del gobernador Greg Abbott, quienes sean declarados culpables de contrabando de personas en Texas deben cumplir una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión. Si es condenado, Amaya podría enfrentar un tiempo considerable tras las rejas.

En qué consiste la legislación de Texas sobre la migración irregular

La principal legislación del Gobernador Greg Abbott sobre migración irregular en Texas es la Ley del Senado 4 (SB4). Esta ley, promulgada en diciembre de 2023, convierte la entrada o reingreso no autorizado a Texas desde un país extranjero en un delito estatal. Otorga a la policía estatal y local la autoridad para arrestar a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente y a los jueces de Texas la potestad de ordenar la expulsión de migrantes a México.

Además de la SB4, las acciones del gobernador se enmarcan en la Operación “Estrella Solitaria” (Operation Lone Star). Bajo esta iniciativa, Texas desplegó a la Guardia Nacional y al Departamento de Seguridad Pública para instalar barreras físicas como alambre de púas y boyas en el Río Grande. Asimismo, se organizó el transporte en autobús de miles de migrantes desde Texas a ciudades consideradas “santuario” en estados gobernados por demócratas, buscando aliviar la presión en la frontera de Texas y forzar una respuesta del gobierno federal.

Actualmente, la SB4 se encuentra envuelta en una batalla legal y su implementación está bloqueada por decisiones judiciales. El gobierno federal de EE. UU. y diversas organizaciones demandaron al estado de Texas, argumentando que la ley es inconstitucional porque interfiere con la autoridad federal exclusiva sobre la política exterior y de inmigración.

El estatus final de esta ley será decidido por los tribunales federales, incluyendo potencialmente la Corte Suprema de EE. UU.

